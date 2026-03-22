Instalan estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Una estatua de Cristóbal Colón fue ubicada frente a un elegante edificio federal dentro del complejo de la Casa Blanca, en lo que representa el más reciente intento del Gobierno de Donald Trump por redefinir la forma en que se representan la cultura y la historia en la capital del país.

La instalación de la estatua — que es una réplica de otra derribada en Baltimore durante las protestas por la justicia racial en 2020 — ocurrió durante el fin de semana frente al Eisenhower Executive Office Building. Esto ocurre mientras el Gobierno de Trump avanza con sus esfuerzos por reinstalar estatuas que fueron retiradas tras las protestas.

El presidente Trump, en una carta publicada por la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoestadounidenses, elogió al grupo por su “increíble generosidad” al llevar la estatua a Washington después de que la original fuera “derribada por alborotadores antiestadounidenses”.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios. El portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle, dijo a The New York Times en una declaración el domingo: “En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal durante generaciones”.

Muchas estatuas de Colón, un italiano a menudo erróneamente acreditado como el primer explorador en descubrir América desde el extranjero, fueron retiradas en el punto álgido de las manifestaciones tras el asesinato de George Floyd en 2020. Colón ha sido durante mucho tiempo una figura controvertida en la historia por su trato a las comunidades indígenas y por su papel en el comienzo de la colonización europea en las Américas.

La estatua, de casi 4 metros de altura, fue instalada recientemente en el complejo de la Casa Blanca y es una réplica de una obra que en 2020 fue arrancada de su pedestal y arrojada al puerto de Baltimore. Aunque está ubicada frente a la Renwick Gallery y cerca del edificio principal de la Casa Blanca, no se puede ver de cerca, debido a que está rodeada por varias filas de vallas.

La nueva obra contiene piezas de la estatua recuperadas del puerto de Baltimore, según un comunicado de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoestadounidenses, que trabajó con la Casa Blanca para llevar la estatua a Washington en celebración de la cultura italoestadounidense y el 250 aniversario de Estados Unidos.

“Las estatuas de Colón han sido durante mucho tiempo símbolos de orgullo e identidad cultural para más de 18 millones de estadounidenses de ascendencia italiana”, dijo el presidente del grupo, Basil Russo, en un comunicado. “Durante más de un siglo, el legado de Colón ayudó a los inmigrantes italianos a enfrentar prejuicios y dificultades, sirviendo como una fuente de unidad y pertenencia mientras construían nuevas vidas en este país”.

“Cristóbal Colón fue el héroe estadounidense original y uno de los hombres más valientes y visionarios que han caminado sobre la faz de la Tierra”, dijo Trump en su carta, añadiendo que el viaje de Colón en 1492 “llevó miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hacia las Américas”.

La instalación se suma al impulso de Trump por reinstalar estatuas que fueron retiradas tras las protestas por la muerte de Floyd. En todo el país, estatuas controvertidas — especialmente monumentos confederados — fueron retiradas después de las protestas masivas en 2020.

Hasta ahora, el Gobierno de Trump ha reinstalado una estatua del oficial confederado Albert Pike en la ciudad de Washington, y ha anunciado planes para devolver un monumento confederado al Arlington National Cemetery en Virginia.

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