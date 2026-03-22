La guerra de los Petroleros: ¿cómo se repite la historia en el estrecho de Ormuz?

Por Brad Lendon, CNN

Mientras el presidente Donald Trump considera la posibilidad de ordenarles a los buques de la Marina de EE.UU. que escolten a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, los analistas navales e historiadores tienen una clara sensación de “esto ya lo hemos hecho”.

Hace casi 40 años, los buques de guerra de la Marina estadounidense se enfrentaban al mismo enemigo al que se enfrentan ahora: la Marina y las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La llamada guerra de los Petroleros de finales de la década de 1980 presentó algunas de las mismas armas y problemas a los que se enfrentaría hoy una fuerza de escolta estadounidense, y ofrece lecciones sobre cómo, en la guerra, las cosas pueden salir mal rápidamente de maneras inesperadas, con consecuencias mortales.

Aquí les mostramos cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Las semillas de la guerra de los Petroleros se sembraron en 1980, cuando el líder secular de Iraq, Saddam Hussein, receloso del Gobierno revolucionario teocrático de Irán liderado por el ayatola Ruhollah Jomeini, lanzó una invasión a su vecino oriental.

Tras los avances y retrocesos de ambos bandos a principios de los años ochenta, la situación había llegado a un punto muerto en la guerra de desgaste en 1984. Fue entonces cuando Hussein decidió cambiar de táctica y atacar los petroleros iraníes, con el objetivo de dañar la economía de Teherán y, con suerte, lograr que las potencias mundiales intervinieran para proteger el acceso al petróleo.

Iraq utilizó aviones armados con misiles para atacar la infraestructura petrolera iraní en la isla de Kharg (el mismo lugar donde Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en los últimos días). Irán respondió atacando buques mercantes neutrales que transportaban suministros y armas a Iraq, muchos de ellos a través de Kuwait, en el extremo norte del golfo Pérsico.

“Iraq comenzó entonces a atacar a los buques cisterna que iban y venían de la isla de Kharg, y así comenzó la ‘guerra de los Petroleros’”, escribió el historiador Samuel Cox en un libro de historia de 2019 para el Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos (NHHC, por sus siglas en inglés).

Los ataques a buques por parte de ambos bandos aumentaron considerablemente en los dos años siguientes, y en noviembre de 1986, Kuwait, cansado de ver cómo atacaban sus barcos, solicitó ayuda extranjera para protegerlos.

La Unión Soviética fue la primera en prestar ayuda, escoltando buques cisterna a través del Golfo.

Washington, para no perder influencia frente a Moscú, ideó un plan para cambiar la bandera de los barcos kuwaitíes a estadounidense, lo que les permitiría obtener protección de la Marina de Estados Unidos bajo la ley federal.

Para el verano de 1987, numerosos buques de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos se habían adentrado en el Golfo para escoltar a los antiguos petroleros kuwaitíes.

Pero incluso antes de que comenzaran las misiones de escolta, los marineros estadounidenses se encontraron en peligro.

En la noche del 17 de mayo de 1987, la fragata de misiles guiados USS Stark se encontraba patrullando en el centro del golfo Pérsico, justo afuera de una zona de exclusión de guerra, cuando un avión de guerra iraquí supuestamente confundió el buque de guerra estadounidense con un objetivo iraní y disparó dos misiles antibuque Exocet contra él.

“Los dos misiles mataron en el acto a 29 miembros de la tripulación del Stark, ocho fallecieron a causa de sus heridas y quemaduras, mientras que otros 21 resultaron heridos”, escribió Cox, del NHHC.

“El esfuerzo del Stark por controlar los daños fue sencillamente heroico”, escribió. A pesar de las bajas y de que la tripulación luchara contra incendios que alcanzaban los casi 2.000 ºC (3.500 ºF) y corrigiera una grave escora causada por las labores de extinción que podría haber volcado el barco, el Stark logró llegar al puerto de Bahrein por sus propios medios.

Iraq pidió disculpas, pero el incidente demostró cómo en la guerra los errores pueden tener consecuencias catastróficas. (En la guerra actual, tres cazas F-15 estadounidenses fueron derribados por fuerzas kuwaitíes en un incidente similar de fuego amigo, aunque ningún piloto estadounidense resultó muerto).

“Nunca se deben subestimar los peligros a los que se enfrentan nuestros hombres y mujeres uniformados en defensa de la libertad”, dijo el entonces presidente Ronald Reagan en un comunicado poco después del ataque a Stark.

Aún quedaban más peligros por venir.

La operación de escolta de buques cisterna, bautizada por la Marina estadounidense como operación Earnest Will, comenzó a finales de julio de 1987.

El 22 de julio, dos buques cisterna que habían cambiado su bandera zarparon de Emiratos Árabes Unidos con destino a Kuwait bajo la protección de cinco buques estadounidenses: un destructor, dos fragatas y dos patrulleras de la Guardia Costera.

Pero Irán disponía de buena información sobre el convoy y colocó minas en un canal clave del Golfo que un enorme petrolero, el Bridgeton, tendría que atravesar.

“El 24 de julio, el Bridgeton chocó con una mina de contacto iraní amarrada. El enorme buque absorbió la fuerza de la mina, que, a pesar del tamaño del agujero, no afectó significativamente al petrolero”, dijo Cox, quien documentó el suceso.

“El resultado, sin embargo, fue una de las fotografías más ignominiosas en los anales de la historia naval estadounidense, que mostraba al Bridgeton llegando a Kuwait con sus antiguos escoltas estadounidenses siguiéndole de cerca, aparentemente utilizando el gran petrolero como un ‘dragaminas’ para su propia protección”.

El incidente supuso una enorme vergüenza para la Marina de Estados Unidos.

El Pentágono suspendió las operaciones de escolta hasta que pudiera conseguir más recursos de dragaminas en el Golfo, pero tenía una grave escasez de ellos y tuvo que recurrir a sus aliados para obtener buques dragaminas, escribió el subteniente del Cuerpo de Marines de EE.UU., Quentin Zimmer, en un ensayo el año pasado para el Instituto Naval de EE.UU.

Incluso con la ayuda de los aliados y con los recursos que Estados Unidos logró reunir para desplegarse rápidamente en la región, “la correlación de fuerzas —minas contra dragaminas— siguió superando las capacidades estadounidenses”, escribió Zimmer.

Actualmente se desconoce el alcance del minado iraní en el golfo Pérsico. CNN informó la semana pasada que funcionarios estadounidenses creen que Teherán ha colocado algunas minas en el estrecho de Ormuz, pero hasta el momento no se han reportado daños a buques causados ​​por estas.

Aun así, los buques dragaminas estadounidenses en el Golfo son escasos, si es que hay alguno. Cuatro dragaminas dedicados a estacionar allí fueron dados de baja el año pasado. Dos de los tres buques de combate litoral que debían asumir sus funciones estuvieron en Malasia esta semana para realizar tareas logísticas, según informó la Marina.

Si bien el presidente Trump pidió a sus aliados que enviaran dragaminas para ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz, hasta el momento ninguno ha ofrecido ayuda con el equipo necesario. En una declaración conjunta emitida este jueves, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón y Canadá se comprometieron a “contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, sin especificar cuáles serían esos esfuerzos.

En la guerra de los Petroleros, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido respondieron al llamado de Estados Unidos y participaron en misiones de escolta y desminado. Sin embargo, según un informe del Proyecto de Investigación e Información sobre Medio Oriente, solo las fuerzas estadounidenses combatieron contra los iraníes.

Los peligros que representan las minas siguen limitando las capacidades de la Marina estadounidense en el Golfo, declaró Carl Schuster, exdirector del Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos.

“Las minas tienen un efecto psicológico y operativo escalofriante en las operaciones marítimas”, afirmó.

Según Schuster, el temor a estos países limita la forma en que los buques de guerra estadounidenses pueden operar en el Golfo, lo que podría restringir el alcance y el efecto de los ataques aéreos y con misiles de la Marina estadounidense contra Irán.

Tras el ataque al Bridgeton, las siguientes 24 misiones de escolta no sufrieron daños, señaló Cox, del NHHC.

Pero un buque estadounidense que acababa de completar su misión número 25, la fragata USS Samuel B. Roberts, vio cómo esa suerte se agotaba el 14 de abril de 1988.

Según Cox, mientras se dirigía a reabastecerse antes de su siguiente misión de escolta, la fragata se topó con un campo minado colocado por Irán la noche anterior.

Después de que los vigías identificaran que el Roberts se encontraba en un campo minado, su capitán solo vio una salida: regresar por donde había entrado.

No funcionó. El buque de guerra chocó contra una mina de contacto, y un explosivo de aproximadamente 227 kilos (500 libras) rompió la quilla del Roberts y dejó un agujero de 4,5 metros (15 pies) en su casco.

“Lo único que mantenía unido al barco era la cubierta principal”, escribió Cox.

Su tripulación logró salvarlo, en parte, utilizando gruesos cables de acero para unir las partes agrietadas de la superestructura del barco. Además, las bajas se limitaron a 10 heridos porque el capitán había ordenado a gran parte de la tripulación que subiera a cubierta antes del impacto de la mina.

Los daños sufridos por la fragata volvieron a poner de manifiesto las deficiencias de los equipos estadounidenses de desminado.

El ataque con minas en el portaviones Roberts precipitó un ataque de represalia estadounidense que supuso un hecho sin precedentes en la historia de la Marina de Estados Unidos y, según un historiador naval, una de las batallas más importantes que jamás haya librado.

Cuatro días después de que aquella mina iraní casi partiera en dos la plataforma Roberts, Estados Unidos lanzó la operación Mantis Religiosa, una serie de ataques estadounidenses contra plataformas petrolíferas iraníes en el golfo Pérsico.

Una de ellas fue atacada por un grupo de tres buques estadounidenses, entre ellos la fragata USS Simpson. Durante el enfrentamiento, una patrullera iraní disparó un misil contra los buques estadounidenses.

El Simpson respondió al fuego con cuatro misiles propios, inutilizando la embarcación iraní, antes de ser rematada por los disparos de la flotilla estadounidense.

Fue el primer combate naval de superficie con misiles en la historia de la Marina de Estados Unidos.

Ese día se produjeron más enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, incluyendo uno en el que aviones de ataque A-6 de la Marina estadounidense y un destructor estadounidense hundieron una fragata iraní con ataques con misiles.

En su libro de 2005, “Decision at Sea”, el historiador naval Craig Symonds calificó a Mantis Religiosa como una de las cinco batallas navales estadounidenses más importantes de la historia, a la par, entre otras, de la histórica derrota estadounidense de la Marina japonesa en la isla de Midway, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.

Symonds afirmó que la operación Mantis Religiosa consolidó a Estados Unidos como la superpotencia indiscutible del mundo, gracias a su capacidad para tomar decisiones en el campo de batalla en tiempo real desde miles de kilómetros de distancia, la capacidad de disparar misiles con precisión que podían alcanzar barcos que solo podían detectar electrónicamente y la capacidad de integrar todas las ramas de las Fuerzas Armadas en una máquina cohesionada.

La batalla demostró que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían acumulado la tecnología necesaria para convertirse “no solo en la mayor potencia militar de la Tierra, sino en la mayor potencia militar que el mundo jamás había visto”, escribió Symonds.

Esa es una frase que Trump usa con frecuencia cuando habla de la guerra actual en el Golfo.

Pero analistas y expertos señalan que las circunstancias han cambiado en 2026.

La tecnología ha avanzado. El arsenal de Irán ha aumentado. Los drones baratos, desplegados en mar y aire, han ampliado el abanico de amenazas.

Y esta vez, la atención de Irán no está desviada por una guerra fronteriza con Iraq.

Los expertos se preguntan si el éxito de Estados Unidos en la guerra de superficie le llevó a descuidar las contramedidas contra las minas, algo que es lento y meticuloso en comparación con las batallas con misiles.

“La Marina de Estados Unidos tiene muy poca capacidad para desminar. Siempre es lo primero que se elimina en los recortes presupuestarios porque tradicionalmente dependemos de nuestros aliados para esa misión”, dijo Schuster, el excapitán de la Marina de Estados Unidos.

Otros cuestionan si Estados Unidos estaba preparado para que Irán volviera a cerrar de facto el estrecho de Ormuz, y por qué no se planificó desde el principio de la guerra la necesidad de escoltas para los petroleros.

“La historia se repite”, dijo el consultor marítimo Frank Coles, exCEO de Wallem Group, que navegó en los convoyes de la guerra de los Petroleros.

Cualquiera que recuerde la guerra entre Irán e Iraq sabe que entonces se necesitaban escoltas. Es decepcionante que esto no se haya tenido en cuenta ahora.

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Con información de Ivan Watson, de CNN.