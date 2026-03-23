Confirman a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional en medio de la crisis de financiamiento

Por Morgan Rimmer y Alison Main, CNN

Markwayne Mullin se desempeñará como el próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Donald Trump, elevando al senador estadounidense para encabezar la agencia en el centro del controvertido esfuerzo de aplicación de las leyes migratorias del presidente y de un cierre en curso.

El Senado confirmó la designación el lunes por la noche, menos de tres semanas después de que Trump eligiera a Mullin para reemplazar a Kristi Noem.

Mullin está listo para asumir el mando de un departamento en crisis. Su financiamiento venció el 14 de febrero y, aunque los legisladores y el Gobierno han entablado negociaciones en un esfuerzo por poner fin al cierre, aún no se ha alcanzado un acuerdo. Los demócratas han exigido cambios en los procedimientos y tácticas de aplicación de las leyes migratorias tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

La votación final de confirmación fue de 54 a 45, con el senador republicano Rand Paul votando “no” y los senadores demócratas John Fetterman y Martin Heinrich votando “sí”.

Antes de su confirmación, Mullin argumentó ante sus colegas del Senado que será un tipo de líder diferente en el DHS que Noem, y enfrentó preguntas sobre su temperamento y acusaciones de apropiación de méritos militares.

Paul, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, ha criticado duramente el temperamento de Mullin y lo ha acusado de tener “problemas de ira”. Durante su audiencia de confirmación, Paul señaló los comentarios públicos de Mullin de que Paul es una “serpiente” y de que “entendía” por qué el vecino de Paul lo atacó en 2017 para destacar sus preocupaciones, así como una audiencia del Senado de 2023 en la que Mullin pareció dispuesto a pelear físicamente con un testigo.

Fetterman y Heinrich, por otro lado, ambos señalaron sus amistades con Mullin al explicar su apoyo. Después de votar para avanzar la designación de Mullin el domingo, Heinrich insistió en un comunicado que podrían tener una relación “constructiva”, y sostuvo que Mullin no se dejaría manipular por otros funcionarios de la Casa Blanca.

Heinrich, quien sirvió con Mullin en la Cámara de Representantes, dijo que ha “visto de primera mano que Markwayne no es alguien a quien simplemente se pueda intimidar para que cambie sus opiniones”.

A lo largo de su mandato en el Senado, Mullin ha sido una figura clave trabajando para tender puentes entre las Conferencias Republicanas de la Cámara de Representantes y del Senado debido a sus sólidas relaciones en ambas cámaras. Durante su audiencia de confirmación, dijo a los senadores que estaría accesible para ellos, señalando que no cambiaría su número de celular y que tendría en cuenta la frustración que sienten los miembros del Congreso cuando la administración no responde tanto como ellos preferirían.

También es un aliado cercano de Trump, apareciendo a menudo en plataformas de medios conservadores para promover el mensaje del presidente. Mullin ha descrito al presidente como un “amigo”, una relación que se consolidó después de que Trump se comunicara con Mullin de manera constante mientras el hijo adolescente del republicano de Oklahoma sufría una grave lesión cerebral.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin también enfrentó acusaciones de apropiación de méritos militares, que atribuyó a un “malentendido”, sobre comentarios que ha hecho acerca de haber olido la guerra antes. Dijo que le pidieron entrenar con una “contingencia muy pequeña e ir a cierta zona” alrededor de 2016, cuando era miembro de la Cámara de Representantes.

Como parte de ese viaje, dijo que participó en el entrenamiento de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, que describió simultáneamente como “algo divertido” y “absolutamente horrible”, aunque añadió que algunos de los detalles eran clasificados. Posteriormente, Mullin se reunió con varios senadores del panel en un entorno clasificado para poder ofrecer más claridad, aunque algunos seguían sin estar seguros de qué pensar de los comentarios de Mullin cuando se fueron.

Noem fue destituida del principal cargo en el DHS a principios de este mes después de que aumentaran las tensiones entre la exgobernadora de Dakota del Sur y los legisladores republicanos por su manejo de las repercusiones de los tiroteos mortales de Pretti y Good en Minnesota y la percepción de que ha utilizado el puesto para impulsar su propia imagen pública.

Mullin testificó ante sus colegas del Senado que será un tipo de líder diferente al que Noem ha sido para el departamento, más allá de su accesibilidad al Congreso. Señaló que “no es perfecto” y que asumirá sus errores, y añadió: “mi objetivo en seis meses es que no estemos en la noticia principal todos y cada uno de los días”.

Durante su audiencia de confirmación, también se disculpó por llamar a Pretti un “individuo trastornado” inmediatamente después del tiroteo.

“No debería haber dicho eso”, reconoció.

“La investigación está en curso y, como dije, a veces se van a cometer errores y yo lo asumo”, le dijo al panel. “En ese caso, me precipité. Respondí de inmediato sin los hechos. Es culpa mía”.

Mullin ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de la ofensiva de Trump contra la inmigración. Pero durante su audiencia de confirmación, también dijo que debería haber algunos cambios en cuanto a cómo se despliega ICE en todo el país, diciéndoles a los senadores: “Me encantaría ver que ICE se convierta más en un servicio de transporte que en la primera línea”, y se comprometió a exigir que los agentes de ICE obtengan órdenes judiciales antes de entrar en propiedad privada, con excepciones limitadas.

Los demócratas han exigido que el uso de órdenes judiciales, en lugar de las órdenes administrativas menos restrictivas que ICE ha estado utilizando, se codifique en legislación en medio de las negociaciones sobre la financiación del DHS.

La Casa Blanca dijo el lunes, antes de la votación del Senado, que estaba esperando a que Mullin fuera confirmado para dirigir el DHS para continuar negociando con los demócratas sobre el cierre del gobierno.

“Pareció apropiado esperar hasta después de su confirmación para permitirle ser un participante pleno en las conversaciones en curso”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

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