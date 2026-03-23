Díaz-Canel dice que en Cuba no quieren la guerra pero están dispuestos a “dar la vida por la Revolución”

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En medio de la creciente presión de Estados Unidos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el político español Pablo Iglesias que su Gobierno apuesta por el diálogo, aunque se prepara para “el peor de los escenarios” para proteger la soberanía de la isla, que enfrenta una crisis agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Donald Trump.

Díaz-Canel, quien recibió a Iglesias en La Habana junto a otros líderes políticos y activistas internacionales de izquierda, afirmó incluso estar dispuesto a “dar la vida por la Revolución”, según un fragmento de la entrevista que el exlíder de Podemos publicó este lunes en sus redes sociales.

“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo (…) pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos. Y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la Revolución”, dijo el mandatario cubano.

Sus palabras respondieron a una pregunta de Iglesias sobre el comentario del cantautor cubano Silvio Rodríguez en su blog “Segunda Cita”: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. En respuesta a ese gesto, el Gobierno cubano le regaló el viernes un fusil AKM y una réplica del arma por su “patriótica disposición” para defender al país.

Rodríguez, que en su biografía se define como “trovador y dibujante”, tiene una extensa militancia política en la isla. En los últimos años, ha criticado la gestión económica del Gobierno de Díaz-Canel, pero en esta ocasión se mostró comprometido con la defensa de la isla.

Durante la entrevista, Díaz-Canel reiteró sus acusaciones contra Estados Unidos por los problemas estructurales que afectan a Cuba desde hace décadas y defendió que “todas las miserias, los males” fueron eliminados gracias a la Revolución de 1959.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.

La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, ﻿frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. Tan solo en la última semana, la isla sufrió dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades.

La falta de petróleo también ha afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha generado descontento entre la población. En algunas ciudades, han emergido protestas, inusuales en Cuba, con ciudadanos golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad.

Díaz-Canel reconoció hace unos días el malestar ciudadano y aseguró que las autoridades de todo el país están buscando vías de solución.

Durante la entrevista con Iglesias, el mandatario reiteró que el país se prepara para “el peor de los escenarios” mediante “un plan de elevación de la preparación para la defensa de todo el pueblo”, que contempla, según dijo, la “participación popular” para defender la soberanía nacional.

“Cada cubano sabe qué posición y qué misión tiene que jugar en la defensa”, añadió Díaz-Canel, al asegurar que la mayoría del pueblo está dispuesto a respaldar al Gobierno en medio de las presiones.

En esa misma línea se expresó un día antes el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó en una entrevista con la cadena NBC News que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

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Con información de Patrick Oppman, Max Saltman, Anabella González y Mauricio Torres