Las 5 cosas que debes saber este 23 de marzo: estrecho de Ormuz, ICE en aeropuertos, Cuba prepara militares y más

Por CNN en Español

Desplegarán agentes de ICE en los aeropuertos de EE.UU. Colisión en LaGuardia deja dos muertos y decenas de heridos. Padrino López reconoce que tuvo “decisiones difíciles” mientras era ministro de Defensa de Venezuela. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Ejército de Irán aseguró que está listo para cerrar indefinidamente el estrecho de Ormuz y atacar infraestructura regional si el presidente de EE.UU. Donald Trump cumple una amenaza de bombardear sus plantas eléctricas si la importante vía fluvial no se reabre este lunes. Mientras tanto, Israel sigue bombardeando el Líbano y aumentan las muertes en la región por la guerra que ya entra en su cuarta semana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el domingo que el zar de la frontera, Tom Homan, estará a cargo del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos este lunes. Homan dijo a CNN que los agentes ayudarán con la seguridad en las entradas y salidas para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en medio del cierre parcial del Gobierno.

Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo: el piloto y el copiloto murieron y decenas de personas resultaron heridas, según las autoridades. El aeropuerto permanecerá cerrado por las próximas horas, mientras se investiga el incidente.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó el domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. Recalcó que el país no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos.

El exministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo por más de una década hasta hace unos días y señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los responsables de la represión de los últimos años en el país, dijo en un mensaje en sus redes sociales: “En este proceso de reconciliación que impulsa la República (…) reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias”.

¿Qué ciclista colombiano anunció el domingo que se retira de este deporte?

A. Egan Bernal

B. Nairo Quintana

C. Santiago Buitrago

D. Rigoberto Urán

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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Es el promedio de ataques diarios de colonos israelíes contra palestinos en la Ribera Occidental desde comienzos de marzo.

“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal durante generaciones”

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El ciclista colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, anunció que se retirará del ciclismo profesional tras finalizar la temporada 2026.

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