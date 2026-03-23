“Por favor, hagan algo”: preocupación por la seguridad del aeropuerto LaGuardia antes de la fatal colisión en la pista

Por Blake Ellis y Melanie Hicken, CNN

Según una revisión de los registros gubernamentales realizada por CNN durante los últimos dos años, muchos pilotos han manifestado su preocupación por la falta de comunicación, los errores del control de tráfico aéreo y otros peligros en el aeropuerto de LaGuardia.

“Por favor, hagan algo”, escribió un piloto el verano pasado en uno de al menos una docena de informes sobre LaGuardia al Sistema de Informes de Seguridad Aérea de la NASA.

El piloto citaba un incidente en el que los controladores de tráfico aéreo no proporcionaron la orientación adecuada sobre varias aeronaves cercanas.

“El ritmo de las operaciones está aumentando en LGA (LaGuardia). Los controladores están presionando”, declaró el piloto. “En días de tormenta eléctrica, LGA empieza a parecerse a DCA antes del accidente”, refiriéndose a la colisión aérea de enero de 2025 sobre el río Potomac en Washington, que dejó más de 60 muertos.

El domingo, dos pilotos fallecieron y decenas de pasajeros resultaron heridos en el aeropuerto de LaGuardia cuando un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos en una colisión a alta velocidad en la pista.

Un controlador aéreo había autorizado al camión de bomberos a cruzar la pista e intentó detenerlo desesperadamente en el último momento, pero ya era demasiado tarde.

Tras el accidente, declaró por radio en tierra que había estado “atendiendo una emergencia” y que había cometido un error.

Hace apenas unos meses, en octubre, dos aviones regionales de Delta Airlines colisionaron en una pista de rodaje del aeropuerto LaGuardia, resultando en una persona hospitalizada.

Y esta misma semana, en Newark, se produjo un incidente de alto riesgo cuando dos aeronaves intentaban aterrizar en pistas que se cruzaban.

En los dos años previos al fatal accidente del domingo, varios informes detallaron situaciones en las que se evitaron por poco colisiones en LaGuardia, según una revisión de CNN del sistema de informes voluntarios.

Este registro permite a los empleados de la industria aeroespacial señalar anónimamente problemas de seguridad y puede tardar varios meses en incluir los informes más recientes.

Si bien un equipo de analistas de seguridad revisa los informes y se encarga de alertar a la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre cualquier peligro. Los reguladores gubernamentales no necesariamente verifican los detalles de cada informe.

En diciembre de 2024, por ejemplo, una queja en la base de datos de la NASA describió cómo un avión estuvo peligrosamente cerca de otra aeronave en tierra debido a instrucciones imprecisas de los controladores de tráfico aéreo.

Meses antes, en julio, un copiloto informó de que casi tuvieron una colisión después de que los controladores autorizaran al avión a cruzar la pista a pesar de que otra aeronave estaba aterrizando al mismo tiempo.

“El control de tierra dio la orden de detenerse justo a tiempo”, decía el informe.

Otras notificaciones parecen menos graves o menos concluyentes sobre lo que salió mal, pero también citan situaciones confusas o peligrosas en LaGuardia, que se considera uno de los aeropuertos con más tráfico del país.

Dada la escasez crónica de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo y los anteriores cierres del Gobierno, no es infrecuente que se registren incidentes que estuvieron a punto de convertirse en accidentes y que existan preocupaciones sobre la seguridad en los espacios aéreos y las pistas de aterrizaje de todo el país, según muestran otros datos del sistema de notificación de seguridad.

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