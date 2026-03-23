Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó al despegar con varios militares a bordo en Puerto Leguízamo

Por Gonzalo Zegarra y Stefano Pozzebon, CNN en Español

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia con tropas a bordo sufrió un accidente al despegar en el sur del país, según informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, dijo el ministro en X.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que se trata de una nave modelo Hércules C-130, que tiene capacidad para llevar a cerca 100 pasajeros. La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que en el avión “se transportaban decenas de integrantes de la Fuerza Pública” y que “según información preliminar, la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue”.

El accidente ocurrió en Puerto Leguízamo (departamento de Putumayo), limítrofe con Perú.

“Varios sobrevivientes del accidente han sido rescatados y trasladados al hospital local”, declaró a CNN Nicolás Ordoñez, un guardia indígena que participa en las operaciones de búsqueda y rescate en Leguizamo.

En tanto, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, declaró a Caracol Televisión que en la nave había “más de cien pasajeros, en su mayoría militares” y confirmó que algunos soldados fueron rescatados entre los restos del avión, que se incendió tras el accidente.

Sánchez envió sus condolencias a los “familiares de quienes resultaron afectados”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hecho sin dar nuevos detalles. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo en un mensaje en redes sociales, en el que lamentó la falta de modernización de las fuerzas militares, lo que atribuyó a “dificultades burocráticas”.

A su vez, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, expresó: “Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos”.

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