Un sheriff de California que se postula para gobernador confisca más de medio millón de boletas electorales de 2025

Por Associated Press

Un sheriff de California que se postula para gobernador confiscó más de medio millón de papeletas emitidas en una elección especial de noviembre a funcionarios electorales del condado, alegando que está investigando una discrepancia en el recuento de votos.

Los funcionarios electorales del condado han refutado las afirmaciones del sheriff republicano del condado de Riverside, Chad Bianco. El fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, calificó la acción de Bianco de sin precedentes y afirmó que está diseñada para sembrar desconfianza en las elecciones.

Bianco ofreció una rueda de prensa el viernes en la que afirmó que su oficina había iniciado la investigación tras recibir una queja de un grupo de ciudadanos locales sobre el recuento de votos de las elecciones especiales de noviembre de 2025 sobre la redistribución de distritos electorales.

En las elecciones especiales, los votantes aprobaron una medida para rediseñar los distritos electorales del Congreso a favor de los demócratas en las próximas elecciones intermedias. La medida fue aprobada en el condado por un margen de más de 80.000 votos.

Bianco confiscó papeletas de votación en el condado de Riverside, un condado del interior de California con 2,5 millones de habitantes donde ha sido elegido sheriff en dos ocasiones. Calificó la acción como una “misión de investigación”.

“Esta investigación es sencilla: contar físicamente las papeletas y comparar ese resultado con el total de votos reportados”, dijo el viernes.

Bianco es uno de los dos republicanos prominentes que se postulan para gobernador en las reñidas primarias de junio, en las que participan más de media decena de demócratas. California utiliza un sistema de primarias en el que todos los candidatos aparecen en la misma boleta, independientemente de su partido, y los dos que obtienen la mayor cantidad de votos pasan a las elecciones generales de noviembre.

Los principales líderes demócratas de California están preocupados porque su partido tiene tantos candidatos que corren el riesgo de dividir el voto y enviar a Bianco y a Steve Hilton, otro importante republicano, a las elecciones generales. Ese sería un resultado sorprendente en un estado predominantemente demócrata.

Bianco afirmó que la investigación no tenía “absolutamente nada que ver” con su campaña para gobernador.

“Tengo el deber de investigar los presuntos delitos en el condado de Riverside”, dijo.

Esta iniciativa surge en un contexto en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cuestionado repetidamente los resultados de las elecciones de 2020, alegando sin fundamento supuestos fraudes. Su Gobierno recientemente confiscó papeletas y otros documentos de una oficina electoral en Georgia. Algunos republicanos han adoptado una retórica similar a la de Trump respecto a la votación en sus respectivos estados.

En los últimos dos meses, Bonta ha enviado repetidamente cartas a la oficina de Bianco afirmando que su personal no está cualificado para realizar un recuento. En una de las cartas, Bonta escribió que la incautación de las papeletas era “inaceptable” y que “sienta un precedente peligroso que solo sembrará desconfianza en nuestras elecciones”.

Según las cartas, Bianco confiscó casi 1.000 cajas de papeletas y material electoral de la oficina electoral del condado con una orden judicial, en febrero. El problema, según Bianco, radica en una discrepancia que un grupo ciudadano reportó entre los registros manuscritos de recepción de papeletas y el número de votos reportados al estado.

Bianco afirmó que la supuesta discrepancia ascendía a unos 45.800 votos, una diferencia que los funcionarios electorales han refutado en reuniones del condado, alegando que el recuento de la máquina y el recuento final presentado al estado diferían en unos 100 votos. Argumentan que los registros manuscritos, en los que no se confió para verificar el recuento, estaban en poder de trabajadores electorales temporales que habían trabajado largas jornadas y podrían haber cometido errores.

Bianco declaró el viernes que el recuento había comenzado y se había interrumpido, pero que ahora se reanudaría bajo la supervisión de un perito especial designado por un juez.

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