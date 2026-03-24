Barcos con alimentos, medicinas y paneles solares: esta es la ayuda humanitaria que ha llegado a Cuba

Por CNN en Español

Cuba transita desde hace semanas una situación crítica por la escasez de recursos, con una economía ya afectada por el deterioro de la infraestructura energética, y ahora agravada por las tensiones con Estados Unidos y el embargo petrolero del Gobierno de Donald Trump.

La escasez de petróleo en la isla luego de que dejara de recibir envíos de Venezuela, su principal proveedor y uno de sus pocos aliados, y también de México por las amenazas arancelarias tras el operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, aceleró el deterioro en la isla, que parece apagarse cada vez más ante la presión estadounidense.

Los impactos son cada vez más evidentes en la falta de electricidad, de gasolina, en los servicios médicos y hasta en los servicios públicos esenciales.

El sábado, el Gobierno cubano informó sobre el segundo apagón nacional en el país en menos de una semana. El colapso del sistema eléctrico, que se restableció paulatinamente en los días siguientes, ocurrió en medio de un malestar de los ciudadanos que ya se ha hecho notar con protestas en calles de La Habana y otras ciudades.

En ese contexto, algunos países han enviado ayuda humanitaria a la isla, que recibió este martes el cargamento más reciente con la flota “Nuestra América” que, proveniente de México, llegó a La Habana. No es el primero, ya que la isla recibió los primeros cargamentos de asistencia a principios de febrero.

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, reiteró este lunes que seguirá dando su apoyo a Cuba. Los Gobiernos de España y Rusia también manifestaron sus intenciones de asistir a la isla.

Esta es una cronología de la ayuda humanitaria ha recibido Cuba en las últimas semanas:

Hasta principios de este año, Cuba obtenía combustible principalmente por la vía de las importaciones desde Venezuela.

El 5 de febrero, a poco más de un mes de los ataques estadounidenses en Caracas y la pérdida del suministro de petróleo clave para la isla por el impedimento del Gobierno de Trump, Estados Unidos anunció US$ 6 millones en asistencia humanitaria.

En ese momento, Jeremy Lewin, funcionario sénior del Departamento de Estado encargado de la asistencia exterior, dijo que la ayuda sería distribuida a través de la organización Cáritas y desestimó que las restricciones de EE.UU. generaran la necesidad de asistencia humanitaria.

Lewin dijo que la ayuda incluiría bienes como atún enlatado, arroz, frijoles, pasta, pequeñas lámparas solares, kits de higiene, y otros productos básicos.

El Gobierno de Cuba calificó de “hipócrita” el anuncio. “Bastante hipócrita aplicar medidas coercitivas draconianas que niegan condiciones económicas básicas a millones y luego anunciar sopa y latas de comida para unos pocos”, dijo en X el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

El 8 de febrero, el Gobierno de México informó que enviaría más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas por el Gobierno estadounidense.

Ante la falta de abastecimiento de Venezuela, Cuba pasó a depender más de su otra fuente de petróleo en la región, México, pero esta línea de suministro también se vio interrumpida a finales de enero, cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que abastezcan de combustible al Gobierno cubano de forma directa o indirecta.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado dos días antes del envío que México ayudaría a la isla y que además exploraba mecanismos para seguir apoyando con combustible a Cuba sin confrontar con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

Entonces el buque Papaloapan y el navío Isla Holbox zarparon del puerto del estado Veracruz.

El primero transportaba alrededor de 536 toneladas entre alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, y también artículos de higiene personal. El segundo barco llevaba alrededor de 277 toneladas de leche en polvo, según informó la Cancillería de México.

La asistencia humanitaria “mantiene viva” la tradición solidaria del país con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Poco más de dos semanas más tarde, el Gobierno de México envió a Cuba otros dos barcos, esta vez con 1.193 toneladas de ayuda humanitaria, informó la Marina mexicana en un comunicado.

Uno de los barcos transportaba 1.078 toneladas de productos, principalmente frijol y leche en polvo. El otro lleva 92 toneladas de frijol y 23 de diversos tipos de alimentos recabados por organizaciones civiles en la Ciudad de México, señaló la Marina del país.

En esta fecha el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que grupos y personas solidarias de distintos países del mundo, principalmente de América Latina y Europa, llegaron al país en el Convoy Nuestra América, una iniciativa solidaria.

“Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más ‘la ternura de los pueblos’”, dijo Díaz-Canel en X, y agradeció la solidaridad, que “siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano”.

Inspirado en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza, el Convoy Nuestra América dice que busca dar una señal de apoyo político a Cuba.

Son más de 600 personas las que se unieron con el objetivo de ayudar frente a la crisis que atraviesa el país para demostrar que “Cuba no está sola”, según precisó el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero.

Algunos dirigentes como el diputado británico Jeremy Corbyn, el diputado español de Podemos por Murcia Javier Sánchez Serna, el co-coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, entre otros activistas y políticos, estuvieron presentes en la isla en la última semana y compartieron imágenes desde allí.

“No estamos cruzados de brazos. En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo”, dijo Díaz-Canel el viernes en un discurso ante grupos activistas que llevaron donaciones a la isla ante la grave crisis económica agravada por el embargo energético que impuso Washington.

Dos buques petroleros, uno con bandera de Hong Kong y otro con la de Rusia, estarían en camino a Cuba llevando a bordo cientos de miles de barriles de combustible, según informó el pasado jueves la firma de análisis marítimo Kpler a CNN.

Uno de los petroleros lleva por nombre Sea Horse y tiene bandera de Hong Kong, mientras que el otro se llama Anatoly Kolodkin y es de bandera rusa.

De acuerdo con los datos de seguimiento que Kpler compartió con CNN, el petrolero Sea Horse lleva consigo 200.000 barriles de diésel y, en enero de este año, cuando hizo un trasvase de combustible barco a barco en Chipre, tenía como destino La Habana.

El petrolero Anatoly Kolodkin podría llegar a Cuba la siguiente semana y, según su informe, carga con 730.000 barriles de petróleo ruso, según dijo la firma de análisis marítimo a CNN Este buque cargó el crudo en la localidad rusa de Primorsk y actualmente tiene como destino Matanzas, Cuba, dijeron Richard Ro y Juan Batista, analistas sénior de Kpler.

CNN consultó a los ministerios de Energía de Cuba y de Rusia para confirmar la información de los petroleros y está en espera de respuesta.

El Gobierno de Estados Unidos publicó una licencia general el jueves en la que autoriza la “venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo” de Rusia. No obstante, esas transacciones quedan prohibidas si involucran a Cuba u otros países como Irán y Corea del Norte.

Sheinbaum dijo este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que instó a organismos como Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante la crisis económica que vive la isla caribeña por el embargo de petróleo de Estados Unidos, al que los cubanos consideran un bloqueo.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas, y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó este martes a La Habana, tras cuatro días de navegación.

“Sabemos que lo que traemos en nuestros barcos es una gota en un océano de necesidades de Cuba, que ha vivido por más de seis décadas bajo bloqueo de EE.UU.”, dijo Thiago de Ávila e Silva Oliveira, activista brasileño, según reportó EFE.

La embarcación llegó con una ayuda humanitaria de 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas. A este cargamento le siguen dos veleros que zarparon de Isla Mujeres, en el sureste de México, el sábado pasado.

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Con información de Mauricio Torres, Uriel Blanco, Gonzalo Zegarra, Anabella González, Jennifer Hansler, Patrick Oppmann, de CNN, y la agencia EFE.