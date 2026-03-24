El petróleo vuelve a superar los US$ 100 a pesar de los comentarios de Trump sobre poner fin a la guerra

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo subieron el martes después de que los nuevos enfrentamientos nocturnos entre Israel e Irán redujeran las esperanzas de que el fin de la guerra en Medio Oriente, que ya lleva cuatro semanas, fuera inminente.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió casi un 1,8 % hasta los US$ 101,7 por barril. El WTI, la referencia estadounidense, aumentó un 2,8 % hasta los US$ 90,6 por barril.

El lunes, el precio del Brent superó los US$ 114 por barril ante la preocupación por una posible escalada importante después de que el presidente Donald Trump amenazara con “arrasar” las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo se desplomó, cerrando en US$ 99,94 al cierre del día, después de que Trump elogiara las “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán sobre el fin de la guerra. También pospuso durante cinco días los ataques militares contra las centrales eléctricas iraníes y otras infraestructuras energéticas.

Irán ha negado cualquier diálogo con Washington; sin embargo, fuentes han informado a CNN que otros países, como Turquía y Egipto, están llevando a cabo esfuerzos de mediación. Mientras tanto, Pakistán se ha ofrecido a ser sede de las negociaciones .

Los mercados financieros interpretaron como una excelente noticia las señales de que ambas partes podrían estar dialogando, ya que abrían la posibilidad de una solución mucho más rápida al conflicto, escribió Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank, en una nota el martes. “Obviamente, mucho depende ahora del progreso de las conversaciones y de si la retórica más optimista se traduce en acciones concretas”, añadió.

A pesar de los informes sobre conversaciones entre ambas partes, Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, continuaron intercambiando ataques durante la noche. Las Fuerzas de Defensa de Israel enviaron equipos de búsqueda y rescate a varios lugares, incluyendo Tel Aviv, en la madrugada del martes, tras un ataque con misiles iraníes. Mientras tanto, la fuerza aérea israelí atacó más de 50 objetivos en Irán durante la noche, según informaron las autoridades israelíes. Los ataques israelíes contra el sur del Líbano también se han intensificado .

Los mercados bursátiles mostraron un comportamiento mixto el martes, mientras los inversores sopesaban las esperanzas de un pronto fin de la guerra frente a las pruebas de los ataques ocurridos durante la noche. Los mercados asiáticos redujeron parte de las pérdidas del lunes y cerraron al alza en Seúl, Tokio y Hong Kong.

En Europa, los mercados cayeron en la sesión matutina, revirtiendo parcialmente las ganancias del día anterior. Los futuros estadounidenses también apuntaban a una apertura a la baja. “El optimismo de ayer fue efímero y no se ha mantenido hoy”, afirmó Neil Wilson, estratega de la plataforma de inversión Saxo, en una nota publicada el martes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.