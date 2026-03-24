En Perú son tantos los candidatos presidenciales que los debates duran varios días

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Perú, el país más inestable a nivel presidencial en la última década en América Latina, vuelve a ver plasmada su alta fragmentación política con un número récord de candidatos para las elecciones de abril. Son 36 los aspirantes que se inscribieron (uno de ellos murió días atrás en un accidente durante la campaña), lo que obligó a dividir en varias fechas el tradicional debate televisado que puede ser crucial para atraer el voto de un alto número de indecisos y desencantados.

Como un equipo de fútbol, 11 candidatos salieron al escenario el lunes en la primera de seis jornadas para discutir sus propuestas sobre seguridad y lucha contra la corrupción. Este martes y miércoles saldrán otras tandas (definidas por sorteo) de 12 líderes que podrán sobre la mesa sus proyectos, mientras que la próxima semana volverán a verse las caras en otras tres jornadas para hablar de empleo, educación e innovación.

Serán en total 15 horas de debate, jornadas tan largas como la enorme cédula única de votación: 42 centímetros de ancho por hasta 44 centímetros de largo, ya que los electores, además de presidente, deberán votar por los miembros del Senado (a nivel nacional y departamental), Cámara de Diputados y representantes ante el Parlamento Andino, con un total de más de 10.000 candidatos.

Entre los 11 candidatos que estrenaron la temporada, estuvo el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien lidera la intención de voto (11,9 %) junto a Keiko Fujimori (11,7 %), aunque llegó tarde al debate y el programa comenzó sin él. También participó el centroizquierdista Alfonso López Chau, quien subió al tercer lugar (6,5 %) en la última encuesta de la consultora Datum.

La jornada, con poco tiempo para desarrollar propuestas al detalle, tuvo incluso espacio para el humor, cuando el comediante Carlos Álvarez imitó al candidato César Acuña para lanzarle críticas. Fue uno de los momentos más viralizados de la noche, entre un electorado cansado de los vaivenes de la política, lo que también se refleja en el sondeo de Datum: el 17,7 % respondió que no votará por ningún candidato y el 18,1 % dijo que todavía está indeciso.

La presidencia en Perú puede ser considerado un trabajo de alto riesgo. El expresidente Ollanta Humala fue en 2016 el último mandatario en completar su período de cinco años. Desde entonces, Perú ha tenido ocho presidentes en casi una década de alta inestabilidad política. Además, la mayoría de exmandatarios vivos está preso, investigado o acusado de diferentes delitos, por lo que hay una “prisión de los presidentes” por la que han pasado varios ex jefes de Estado: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

La fragmentación, en un contexto de debilidad de los partidos políticos, no es un fenómeno nuevo en el país. Hubo 20 candidatos en 2006 y 18 en 2021, ambos muy cerca del que era considerado la marca previa más alta en la era moderna: 22 candidatos en Brasil en 1989, la primera elección tras la última dictadura.

Pero la cifra en Perú se duplicó desde la última elección, lo que divide fuertemente la intención de voto y permite que cualquier sorpresa, ya sea en las seis jornadas de debate o en los últimos días de campaña, posibiliten el salto de un candidato que hoy no figura en los primeros lugares.

Así fue como Pedro Castillo, quien un mes antes de la elección de 2021 aparecía en la categoría de “otros”, terminó pasando a segunda vuelta y venciendo luego a Fujimori. De todos modos, si se mantiene una situación en la que los dos candidatos que pasen a un ballotage obtengan menos del 15 %, es probable que tengan escasa fuerza en el Congreso, el poder protagonista de las destituciones de la última década.

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