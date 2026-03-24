Fiscalía de Colombia ordena capturar a siete jefes de las disidencias de las FARC por el atentado en que murió Uribe Turbay

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Fiscalía de Colombia ordenó este martes la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias Iván Márquez, por su presunta participación en el atentado por el que murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay hace menos de un año.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, señaló en un comunicado que el atentado “no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada”, que habría involucrado tanto a una red delictiva urbana como a la Segunda Marquetalia.

Entre los requeridos figuran Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, señalado por la Fiscalía como el principal articulador, junto a varios altos mandos del grupo armado, incluido Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue uno de los principales negociadores en los diálogos con el Gobierno de Colombia que condujeron al acuerdo de paz de 2016. En 2019 retomó las armas y el liderazgo de las disidencias de ese grupo armado.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (US$ 1,25 millones) por información que permita ubicar a alias Iván Márquez, dijo el director de la Policía, William Oswaldo Rincón Zambrano, en conferencia de prensa. Y 5000 millones de pesos (unos US$ 125.000) por Téllez Álvarez.

Además, ofrecen hasta 4.000 millones de pesos (aproximdamente US$ 1,07 millones) por información que conduzca a la captura de Géner García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, también señalados como líderes del grupo armado.

Otros jefes del grupo con orden de captura son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, conocido como Enrique Marulanda; y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, por quienes se ofrecen hasta 2.000 millones de pesos (unos US$ 500.000) por información que permita su captura.

La Fiscalía les atribuye a los siete señalados los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto de 2025, dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá durante un evento de campaña, el 7 de junio.

De acuerdo con la pesquisa, Téllez Álvarez habría sido el encargado de planear, coordinar y financiar el ataque. La Fiscalía sostiene que a comienzos de 2025 contactó a un intermediario que facilitó reuniones con miembros del grupo armado, incluso en la frontera con Venezuela, donde se habría definido el objetivo y un pago de hasta 1.000 millones de pesos por el homicidio.

La Fiscalía también concluyó que el crimen tuvo motivaciones políticas. “El asesinato (…) fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones”, explicó Camargo, quien señaló que el caso “reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”.

En nueve meses de investigación, las autoridades han capturado a nueve personas por el caso. Cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó contra el senador.

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