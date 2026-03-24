Gestores de emergencias podrían quedarse sin acceso a herramienta clave para planear evacuaciones por huracanes

Por Andrew Freedman, CNN

La herramienta de planeación de huracanes que los meteorólogos y los gestores de emergencias utilizan para tomar decisiones críticas, incluida la orden de evacuaciones, está a punto de volverse inaccesible por un período indefinido tras el vencimiento del contrato federal que la rige.

La herramienta basada en la web, conocida como HURREVAC, es propiedad de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y está financiada por esta agencia, pero es administrada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a través de un acuerdo interinstitucional. Ese acuerdo no ha sido renovado, lo que también está retrasando el contrato.

Funcionarios dentro de FEMA, así como meteorólogos externos y la Asociación Internacional de Gestores de Emergencias, advierten que la situación prácticamente garantiza que el acceso a la base de datos será cortado — y pronto.

El programa HURREVAC permite a los funcionarios locales simular huracanes históricos, así como crear tormentas futuras sintéticas con gran detalle. Se utiliza para ejercicios de capacitación entre meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional y funcionarios de gestión de emergencias para cuando un huracán real impacta.

La herramienta es utilizada por decenas de miles de comunidades e incorpora información sobre inundaciones por marejada ciclónica mediante una herramienta de modelado de marejada del Servicio Meteorológico Nacional llamada SLOSH, cuyo acceso también podría verse afectado por el mismo acuerdo interinstitucional y el vencimiento del contrato relacionado.

Dentro de FEMA, los funcionarios han estado intentando que se apruebe un nuevo acuerdo de cooperación durante meses, pero esto se ha complicado por el oneroso proceso de aprobación de contratos del departamento bajo la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Ahora es la época del año en que normalmente comienza la capacitación en emergencias, con el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 a unos tres meses de distancia, según Brian LaMarre, exmeteorólogo en jefe de la oficina de Tampa del Servicio Meteorológico Nacional, quien ahora es meteorólogo consultor del sector privado.

LaMarre advirtió que los retrasos en la realización de ejercicios de capacitación para la gestión de emergencias podrían hacer que la Costa del Golfo esté menos preparada durante la próxima temporada de tormentas. HURREVAC, dijo LaMarre, se “utiliza para realmente simular lo que una tormenta en particular puede hacer”, y hace mucho más que simplemente simular evacuaciones. Por ejemplo, el NWS y el personal de gestión de emergencias pueden simular una tormenta de cierta intensidad impactando a una comunidad desde diferentes direcciones, para mostrar cómo podrían diferir las alturas de la marejada ciclónica y las evacuaciones requeridas.

El objetivo de estas simulaciones es ayudar a los líderes locales a tomar decisiones de seguridad basadas en la información de pronóstico más reciente y el conocimiento histórico de los tiempos de evacuación, rutas y otros factores.

En una declaración del 18 de marzo, la IAEM, que representa a más de 6.000 gestores de emergencias, advirtió que interrumpir la herramienta de apoyo HURREVAC “privaría a los gestores de emergencias de visualizaciones vitales de marejada ciclónica, módulos de ejercicios y modelado de transporte justo cuando se acerca la temporada de huracanes”. El grupo señaló que el contrato de HURREVAC solo se extiende hasta el viernes.

HURREVAC también se utiliza durante la temporada de huracanes, cuando los funcionarios aprovechan la herramienta para ver e interrogar datos en vivo que pueden proporcionar apoyo a la toma de decisiones en tiempo real para tomar decisiones de vida o muerte, como indicar a partes de una comunidad que evacúen antes de que suban las aguas, dijo LaMarre.

Dijo que el “cono de incertidumbre” de la trayectoria del huracán puede superponerse a mapas locales, lo que permite a los planificadores ver fácilmente cómo los cambios probables en la tormenta podrían afectar a la comunidad

“Si el contrato no se renueva” y la herramienta no es accesible, dijo, “tendría impactos significativos” al reducir el tiempo disponible para la capacitación sobre tormentas y, si no está disponible durante la temporada de huracanes, dejar a las comunidades sin una forma vital de dar sentido a la información entrante sobre la tormenta.

FEMA no ha respondido a una solicitud de comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Gabe Cohen de CNN