Los demócratas de Florida esperan arrebatar a los republicanos un distrito legislativo estatal que incluye Mar-a-Lago

Por Molly English y Randi Kaye, CNN

Los demócratas de Florida esperan aprovechar los resultados victoriosos que ha venido teniendo el partido en elecciones especiales y alzarse con el triunfo este martes en una elección para la Cámara de Representantes estatal en un distrito de Palm Beach que incluye la residencia Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Es una oportunidad para que los demócratas del estado de Florida, tradicionalmente republicano, consigan una victoria en un estado donde el partido suele tener escasez de ellas. Si ganan este martes por la noche, Mar-a-Lago estaría representado por tres demócratas en la Cámara de Representantes estatal, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La demócrata Emily Gregory, empresaria y esposa de un militar que se presenta a un cargo público por primera vez, se enfrentará al republicano Jon Maples, exconcejal de la cercana Lake Shores, quien recibió el “respaldo completo y total” de Trump en enero.

“Jon es un empresario y líder cívico muy exitoso, conocido y querido”, dijo Trump en otra publicación el lunes, reiterando su respaldo a Maples. “¡Jon será un legislador excelente!”

Algunos votantes de Palm Beach que este martes votaron por Maples desconocían el respaldo del presidente. Para algunos, no supuso mucha diferencia, pero una votante republicana, Michelle Hall, declaró a CNN que el apoyo de Trump era “fantástico”.

“Todo lo que hace Donald [Trump], yo lo apoyo”, dijo Hall.

También sorprendió a algunos votantes que Trump votara por correo en las elecciones especiales de este martes, a pesar de que ha criticado el voto por correo y ha intentado limitarlo drásticamente con la Ley SAVE America, respaldada por los republicanos, que pondría fin a la práctica generalizada del voto por correo sin necesidad de justificación.

“¿Estás bromeando? No tenía ni idea”, dijo Hall en respuesta a una pregunta al respecto, y añadió que votar por correo “es terrible a menos que tengas una discapacidad, estés embarazada, estés en el hospital o seas militar”.

Añadió: “Si él está en contra de algo, ¿por qué lo hace?”.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el proyecto de ley de identificación de votantes de Trump “contiene excepciones de sentido común para que los estadounidenses utilicen el voto por correo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes”.

“Como todos saben, el presidente reside en Palm Beach y participa en las elecciones de Florida, pero obviamente vive principalmente en la Casa Blanca en Washington”, dijo. “Esto no tiene importancia”.

El distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal ha estado vacante desde agosto del año pasado, cuando el exrepresentante estatal republicano Mike Caruso, quien ganó la reelección en 2024 por 19 puntos porcentuales, dejó el cargo para convertirse en secretario y contralor del condado de Palm Beach. Trump ganó el distrito por 11 puntos durante las elecciones presidenciales de 2024.

Aunque la sombra del presidente se cierne sobre su distrito natal, tanto Gregory como Maples se han centrado principalmente en el tema de la asequibilidad, un tema que resultó exitoso para los demócratas en las elecciones de 2025 y que a los republicanos les ha costado dominar durante el segundo mandato de Trump.

Gregory, en una entrevista con CNN el lunes, dijo que había sido capaz de “ignorar el ruido” en torno a Trump durante la campaña, y que se mantuvo concentrada en los más de 180.000 residentes de su distrito.

CNN también se puso en contacto con la campaña de Maples para solicitar una entrevista, pero no ha recibido respuesta.

Las elecciones especiales suelen tener una baja participación, lo que otorga una importancia especialmente alta al entusiasmo de los votantes, que puede influir en los resultados de manera más efectiva que en las elecciones de mayor envergadura.

Pero una victoria de Gregory sería un logro más para los demócratas después del año pasado, cuando consiguieron arrebatar más de 20 escaños en las legislaturas estatales en elecciones especiales o programadas regularmente.

Desde principios de este año, los demócratas han arrebatado escaños en Arkansas, Nueva Hampshire y Texas, donde ganaron un distrito del Senado estatal que había votado por Trump por 17 puntos en 2024.

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Con información de Meridith Edwards y Ethan Cohen, de CNN.