Cómo Hannah Montana se convirtió en un ícono inesperado para los niños marginados

Por Sofía Hanalei Sánchez, CNN

En una fresca tarde invernal a principios de marzo, una multitud de personas se dirigió al Washington Square Park de Nueva York para un concurso de dobles de Miley Cyrus.

Muchos de los asistentes eran fanáticos acérrimos de “Hannah Montana”, incluidas las primas iraní-estadounidenses Sophia, de 23 años, y Ariana Parizadeh, de 22. Al crecer como hijas de inmigrantes en hogares estrictos, recordaban infancias en las que veían en secreto cómo se desarrollaba la doble vida de Hannah Montana, con sus días divididos entre ser una chica normal y una estrella del pop, y cómo eso les recordaba sus propias vidas mientras navegaban entre el hogar y la escuela.

“Al ir y venir entre casa y la escuela, sentía que tenía que cambiar de registro”, dijo Sophia. En casa, ella y su prima hablaban farsi y se les animaba a convertirse en médicas o abogadas. En la escuela, hablaban inglés e intentaban encajar como cualquier otro niño.

“Sentía que había distintos rasgos de mi personalidad que salían a la luz en ambas situaciones”, dijo, al recordar los veranos que pasaba en Irán. “Cuando volvía aquí y empezaba la escuela, también era una versión diferente de mí misma”.

Disney Channel estrenó “Hannah Montana” en 2006, y millones de niños cambiaron para siempre gracias a la preadolescente con raíces de Tennessee que, en secreto, llevaba una doble vida como estrella internacional del pop en Malibú. Un especial por el 20º aniversario, protagonizado por una Miley Cyrus que ahora tiene 33 años, se estrenó el martes en Disney+.

Si la serie se hubiera hecho en 2026, el elenco quizá habría sido más diverso racialmente y las tramas podrían haber girado menos en torno a los chicos. Pero lo que sigue estando claro es que Hannah Montana se tomó en serio el mundo de los niños y los preadolescentes, ampliando el atractivo de la estrella mucho más allá del género, la cultura o la raza, y encontrando un hogar incluso entre quienes no se parecían en nada a ella ni hablaban como ella. Las niñas y los niños que alguna vez se pusieron pelucas rubias como fans en la infancia ahora son jóvenes adultos que reflexionan sobre cómo la dualidad de la estrella del pop también influyó en su identidad y en sus secretos.

“Ella era blanca y yo era negra, pero esa etapa adolescente incómoda de ir descubriéndote a ti misma con tu padre y tus amigos, y también lidiar con todas las presiones del mundo y los rumores… todo eso seguía siendo muy presente e importante para mí cuando era niña”, dijo Katrina “Kitty” Black, una fan jamaicano-estadounidense que ahora tiene 29 años.

Black recordó que cantaba en su iglesia jamaicana en Stamford, Connecticut, casi todos los días de la semana, antes de hacer un trayecto de diez minutos en auto hasta la exclusiva Greenwich Country Day School, donde era una de las pocas chicas negras con una beca.

“Esa es la parte del cambio de registro”, dijo Black. “Como que sentía que sonaba música dramática, como: ‘Si tan solo lo supieran’, ¿sabes a lo que me refiero? Esa serie conectó muchísimo porque estás a esa edad en la que de verdad estás tratando de encontrarte a ti misma, en tu voz”.

Para Black, la peluca de Hannah —que el personaje se ponía o se quitaba según cuál de sus identidades estuviera encarnando— adquirió en sí misma un doble significado. Ver a Miley transformarse en una versión más segura de sí misma con solo cambiar a un cabello más lacio y largo refleja un mensaje que muchas niñas negras y morenas han tenido que esforzarse por desaprender.

“A veces, para encajar en ciertos espacios, te pones esta peluca”, dijo Black. “Visto en retrospectiva, no es un mensaje que me encante, porque no creo que eso fuera lo que querían decir, pero sí me llegó porque, de algún modo, estás haciendo malabares entre dos mundos distintos”.

Los creadores de la serie parecen ser conscientes del impacto que han tenido. “Estoy muy orgulloso de haber cocreado y sido productor ejecutivo de una serie con un mensaje tan importante”, escribió Michael Poryes en una publicación de Instagram. “Que la gente, y también tú misma, quiera gustar por quien realmente eres fue y sigue siendo un mensaje vital, y estuvo en el corazón del episodio piloto y de cada episodio que vino después”.

Al crecer en el corazón del llamado Cinturón Bíblico (franja del sur y el bajo medio oeste de EE.UU., donde el cristianismo protestante evangélico es influyente), Kendall Knight ocultó su identidad queer. Sin peluca ni merchandising de lentejuelas rosas (que miraba con deseo desde lejos), pasaba las tardes después de la escuela fingiendo ser Hannah Montana en su habitación, cantando a un cepillo para el pelo con una toalla sobre la cabeza.

“Así que, ya sabes, cuando tu ídolo es Hannah Montana, no es de extrañar que acabes con una peluca”, dijo Knight, de 27 años, a CNN.

Knight trabaja como defensor de pares para personas que sufren trastorno por consumo de sustancias y también es artista drag. Además, presenta un segmento en Instagram llamado “Out of the Closet”, en el que explora todo lo relacionado con Hannah Montana como fan abiertamente gay.

“Siempre lo llamo mi capa de superhéroe”, dijo Knight sobre su personaje drag. “Me la pongo y de repente siento… para mí no es un personaje. Es una extensión de mí y se siente como la versión más plena y más desarrollada de mí mismo”.

Knight también estuvo en el concurso de dobles de Miley Cyrus en Nueva York. Cuando subió corriendo al escenario a última hora, alguien entre el público gritó: “¡Dios mío! ¡Es Hannah Montana!”.

Knight empezó a bailar y a hacer doblaje de “Rock Star”, uno de los sencillos exitosos de Montana, con un look drag completo de Hannah, incluido un abrigo tipo trench fucsia y medias a juego, un vestido de lentejuelas y botas blancas de polipiel.

Knight fue coronado ganador.

Cyrus a menudo ha llamado a Hannah Montana “la drag queen más famosa para niños”. En una reciente historia de portada de Variety, Cyrus dijo: “Siempre digo: ella es como… es la drag queen más joven. Es como, ¿qué quiero hacer? Pero necesito este otro personaje casi como una armadura. Pero quiero que la armadura sea hermosa”.

“Siempre digo esto: antes de ser fan de Hannah Montana, soy fan de Miley Cyrus”, dijo Lorian De Sousa, un superfán que fue invitado a asistir a la filmación del especial por el 20º aniversario. “Cuando me enamoré de este personaje, también me enamoré de la persona que estaba detrás de él”.

De Sousa, que ahora tiene 25 años, es fan desde que estaba en el jardín de infantes y sigue siendo un referente del fandom como creador de la cuenta viral de Instagram @outofcontextHannahMontana.

En toda Europa, “ella estaba en todas partes”, recuerda De Sousa, que vive en Francia.

El poder cultural de la serie es innegable, entonces y ahora. Los niños se disfrazaban de Hannah Montana para Halloween. Lowe’s vendía ventiladores de techo de 106 cm con montaje y temática de Hannah Montana. En ferreterías locales podían cortar una llave en una plantilla morada con la cara de Hannah. PlayStation y Sony diseñaron su propia consola portátil PSP lila dedicada a la estrella del pop. Dolly Parton, Larry David y Brooke Shields fueron solo algunas de las estrellas invitadas en la exitosa comedia televisiva. Lady Gaga llevaba consigo un bálsamo labial de Hannah Montana.

Algunas de las estrellas más grandes cuentan a Cyrus y/o a la persona de Hannah Montana como inspiraciones, desde Chappell Roan (SPOILER: hace una aparición sorpresa en el especial) y Sabrina Carpenter hasta Olivia Rodrigo y Megan Moroney.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy”, dijo Miley Cyrus en un comunicado de prensa. “Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la vida de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que todavía signifique tanto para la gente tantos años después es algo de lo que me siento muy orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que han estado a mi lado durante 20 años”.

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