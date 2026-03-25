Detienen a adolescente por el homicidio de dos maestras en una escuela de Michoacán. México ha tenido otros casos parecidos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Un adolescente de 15 años quedó detenido este martes por el homicidio de dos maestras en una escuela del estado mexicano de Michoacán, informó la Fiscalía local.

La Fiscalía dijo en un comunicado que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente disparó contra las maestras con un arma larga. Fuerzas de seguridad llegaron al plantel, donde detuvieron al adolescente y decomisaron el arma de fuego.

CNN busca saber si el adolescente ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

“Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la Carpeta de Investigación. De igual forma, agentes de la Policía de Investigación llevan a cabo diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso”, agregó.

La situación ha generado numerosas reacciones entre altos funcionarios de México, que lamentaron lo sucedido y dijeron que actuarán para evitar que algo así se repita.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó sus condolencias a las familias de las maestras. También dijo que ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas darles apoyo y que su gobierno se mantendrá en coordinación con la Fiscalía.

“Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para brindarles un mejor futuro”, señaló en su cuenta de X.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en términos similares este miércoles.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos”, dijo durante su conferencia de prensa diaria. “Toda la situación tiene que atenderse de manera integral. Más allá de la sanción y el castigo al responsable, no queremos que estas situaciones… queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”.

Aunque en México no son frecuentes los tiroteos en escuelas, el país ha registrado algunos casos parecidos durante la última década.

En enero de 2017, un adolescente de 15 años disparó contra varias personas en un colegio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde hirió a una maestra y a tres compañeros. Después, el adolescente se suicidó, según reportaron las autoridades locales entonces.

Tres años después, en enero de 2020, un menor de 11 años mató a una maestra e hirió a otras seis personas en una escuela del municipio de Torreón, en el estado de Coahuila. En esos hechos, el menor también se suicidó, según se reportó.

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