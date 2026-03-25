El béisbol en Japón es más que un juego: sus estrellas en la MLB llevan la presión a todos lados

Por Kyle Feldscher, CNN

Según Yasuko Tanahara, en Japón, el béisbol comienza y termina con una reverencia.

Es una muestra de respeto hacia los compañeros, los rivales, los árbitros y los aficionados, pero también puede interpretarse como un gesto hacia la importancia del deporte para la cultura de una nación que ha adoptado el pasatiempo estadounidense como algo más que un simple juego.

Tanahara lleva años entrenando a niños en Osaka y recalca que lo que enseña no es solo cómo atrapar una pelota o cómo batear con eficacia; les enseña valores para la vida.

“Les enseño que deben ser educados y saludar correctamente”, dijo sobre los niños que entrena en el Yamadanishi Little Wolf de Osaka, Japón, en el nuevo documental de CNN Films, “Homecoming: The Tokyo Series”.

“Les digo que deben crecer sin avergonzar a quienes los criaron. Nunca debe tratarse de deseos egoístas ni de egos”, afirma.

En Japón, el béisbol es una lección de vida. Y los profesionales que han viajado a Norteamérica en busca del éxito en las Grandes Ligas llevan consigo la responsabilidad de ser ejemplos vivos de esa lección para una nación de más de 120 millones de personas.

En el documental, que se estrena el viernes en la aplicación de CNN, se expone la presión que recae sobre las estrellas que jugaron en la serie inaugural de la temporada pasada entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cubs de Chicago. Cinco jugadores japoneses —Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki de los Dodgers, y Shota Imanaga y Seiya Suzuki de los Cubs— participaron en la serie, forjando nuevos legados para las estrellas japonesas que resuenan en todo el mundo del béisbol japonés.

“Cuando éramos pequeños, el béisbol de las Grandes Ligas era un mundo fascinante para nosotros. En esta isla que es Japón, si cruzábamos el mar, nos encontrábamos con un escenario que parecía un sueño, con auténticas superestrellas”, dijo Toru Tanahara, hijo de Yasuko y también entrenador en Little Wolf.

“Jugaban al béisbol a un nivel que los japoneses ni siquiera podíamos comprender. A partir de entonces, cada vez más jugadores japoneses llegaron a las Grandes Ligas. Me llena de alegría verlos triunfar”.

Jason Coskrey es un periodista deportivo estadounidense que comenzó a trabajar en Japón en 2007 cubriendo béisbol, lo que le ha brindado una perspectiva única sobre lo que este deporte significa para ambas naciones.

A medida que el béisbol se ha expandido internacionalmente, cada país le ha dado su propio toque, como se pudo apreciar claramente durante el Clásico Mundial de Béisbol de este mes, que generó debate sobre el estilo de los equipos latinoamericanos y la seriedad del equipo estadounidense.

Coskrey afirma que la actitud de Japón hacia el béisbol también refleja claramente la cultura japonesa.

“Existe la idea errónea de que Japón es una sociedad completamente rígida, y no es del todo cierto, porque todos los jugadores se divierten”, dijo en el documental. “Hacen las cosas de forma poco convencional, así que no es del todo cierto. Pero sí se refleja en el juego esa mentalidad corporativa de horario fijo, de ‘esto es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer de esta manera’”.

Eso empieza desde muy pequeños, como demuestra Yasuko Tanahara.

Su hijo, Toru, coincide y afirma: “Con el tiempo, formarán su propia familia, tendrán hijos y los criarán. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Por eso, el béisbol, como deporte, los prepara para todo eso; les ayudamos a cultivar su espíritu. Ese es el objetivo principal de este equipo”.

La temporada 2025 marcó la sexta vez que la MLB celebró su Serie Inaugural en Japón, pero esta fue diferente a todas las demás.

Las cinco estrellas de los Dodgers y los Cubs se encuentran entre los jugadores más destacados del béisbol. Ohtani es una estrella polivalente, un caso excepcional en la actualidad, ya que es uno de los mejores bateadores y uno de los mejores lanzadores del deporte. Yamamoto prácticamente le daría a los Dodgers la Serie Mundial al final de la temporada. Sasaki e Imanaga son algunos de los lanzadores emergentes más emocionantes del béisbol. Suzuki es uno de los bateadores más potentes de Chicago.

Cada uno de ellos siente la responsabilidad, tanto con sus compañeros como con sus aficionados en Los Ángeles y Chicago, de rendir al máximo cada día. Pero, más allá de eso, está la presión de los millones de personas que los ven desde casa.

Estar en el emblemático Tokyo Dome para los primeros partidos de la temporada 2025 no hizo sino aumentar esa presión, como quedó patente en la rueda de prensa previa al partido que se muestra en el documental.

“Siento la emoción de Japón”, dice Imanaga. “Pero también siento una gran responsabilidad y presión”.

Suzuki añadió: “Creo que estamos aquí hoy gracias a lo que nuestros veteranos han hecho por nosotros, así que queremos dar lo mejor de nosotros aquí de nuevo y soñar con que muchos más atletas japoneses puedan jugar en Estados Unidos. Espero que esta no sea nuestra época dorada y que tengamos un futuro más brillante por delante”.

Otras estrellas japonesas les precedieron y les mostraron el camino —Hideo Nomo, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui y otros—, pero su objetivo es inspirar a la próxima generación, tal como esas superestrellas los inspiraron a ellos.

El documental muestra que no se trata solo de batear jonrones o ponchar a los bateadores. También se trata de cómo se comportan estos jugadores y cómo se presentan ante el público. El rendimiento en el campo es importante, pero comportarse de una manera que honre a la familia, a los compatriotas y a la cultura es fundamental.

Meghan Montemurro, la periodista que cubre a los Cubs para el Chicago Tribune, dejó clara la situación: “Habrá más jóvenes intentando imitar a estos jugadores japoneses”.

Los jugadores son conscientes de la atención mediática a la que están sometidos. Cuando se le preguntó cómo se sentía antes de los juegos en Tokio, Yamamoto no habló de nervios por el inicio de la temporada ni de su deseo de anular la alineación de los Cubs.

En cambio, miraba hacia el futuro.

“Me alegraría mucho poder tener el mayor impacto positivo posible”, dijo.

No te pierdas el tráiler de “Homecoming: The Tokyo Series”, que estará disponible en la aplicación de CNN a partir de las 9:00 a. m. (hora del este) del viernes. Suscríbete a All Access aquí.

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