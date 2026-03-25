¿Expira el 2 de abril el permiso de conducir para miles de venezolanos con TPS? Esto debes saber

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Mientras que miles de beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se encuentran en el limbo judicial y sin las protecciones contra la detención y deportación que les otorga dicho beneficio migratorio, una nueva incertidumbre se presenta ante este grupo de inmigrantes: la expiración de sus permisos de conducir.

El Gobierno de Joe Biden instauró las protecciones que brinda el TPS. Biden designó a Venezuela para el beneficio primero en 2021 por “condiciones extraordinarias y temporales” en Venezuela, entre las que se incluyen el hambre y la desnutrición generalizadas, la creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, la represión y el deterioro de las infraestructuras; y luego extendió el TPS para venezolanos con una nueva designación en 2023.

Según datos recabados por el Foro Nacional de Inmigración, entre las designaciones de 2021 y 2023, había más de 605.000 venezolanos con TPS hasta marzo de 2025.

El Gobierno de Donald Trump terminó con la designación del TPS para venezolanos de 2021 en septiembre del año pasado (con fecha efectiva a partir de las 11:59 p.m. del 7 de noviembre). En tanto, la designación de 2023 (en donde algunos beneficiarios tienen vigencia hasta octubre de 2026 por renovar su permiso de trabajo y el TPS antes del 5 de febrero de 2025) se mantiene en disputa judicial.

¿Cuál es esta batalla judicial pendiente? El pasado miércoles 28 de enero, una corte federal de apelaciones dictaminó que el Gobierno de Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones del TPS para cientos de miles de venezolanos y haitianos.

Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus —una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos y que ha estado en la primera línea de defensa del TPS—, dijo entonces a CNN que la dictaminación en la corte de apelaciones era una “victoria” porque, como en decisiones anteriores en los tribunales, “demuestra que nuestro caso es sólido”.

Sin embargo, agregó Ferro, no significó “un cambio en el estatus de ninguno” de los beneficiarios del TPS. En pocas palabras, el TPS se mantiene suspendido para los venezolanos que tramitaron el estatus legal en 2021 y en 2023 y que no renovaron su TPS y su permiso de trabajo antes del 5 de febrero del año pasado.

Ferro explicó que, desde la decisión de la corte de apelaciones en enero, el Gobierno de Trump tiene 90 días para presentar un recurso legal y llevar de nuevo el caso a la Corte Suprema de EE.UU.

Cuando el caso llegue a la Corte Suprema —lo cual aún no ocurre—, el máximo tribunal estadounidense primero decidirá sobre la dictaminación de la corte de apelaciones y luego tomará una decisión final respecto al TPS.

El martes, Ferro indicó a CNN que una de las afectaciones para miles de venezolanos con TPS es la fecha de expiración del “plástico” de las licencias el próximo 2 de abril, aunque “técnicamente ya no están válidas desde hace meses”, cuando el Gobierno de Trump suspendió las dos designaciones del TPS.

¿Por qué es así? Vamos por partes.

Desde el 17 de enero de 2025 hasta el 5 de febrero del mismo año, se abrió un periodo de inscripción para que los venezolanos con TPS de las designaciones 2021 y 2023 renovaran tanto sus permisos de trabajo como su Estatus de Protección Temporal.

Ferro comentó que, en ese lapso, muchos venezolanos de ambos grupos optaron por renovar solamente el TPS, ya que era unas 10 veces más barato que la renovación del permiso de trabajo y además porque el TPS brindaba extensión automática del permiso de trabajo hasta abril de 2026.

En tanto, algunos venezolanos más —desde el Venezuelan American Caucus, dice Ferro, estiman que son unos 10.000— optaron por la renovación del permiso de trabajo y lo tienen válido hasta octubre de 2026.

Las personas que solo tramitaron la renovación del TPS pudieron mantener su licencia con fecha de expiración en abril de 2026 por la extensión automática de su permiso de trabajo. (Recordemos que, para tramitar la licencia, es necesario contar con estatus legal y con permiso de trabajo con número de seguridad social). Sin embargo, su TPS —y los documentos ligados a este estatus, como el permiso de trabajo y la licencia de conducir— está suspendido por las medidas del Gobierno de Trump y las decisiones de la Corte Suprema. Ferro no tiene una cifra para este grupo, pero estima que son “decenas” o incluso “cientos de miles”.

Por otro lado, los 10.000 venezolanos que renovaron el permiso de trabajo forman parte del grupo que la administración de Trump ya no peleó en los tribunales y les permitió mantener sus beneficios hasta octubre de este año.

“Ellos siguen teniendo permiso de trabajo hasta octubre del 2026 válido y por lo tanto licencia también”, añadió la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus.

Así que, en resumen, los venezolanos que tienen un permiso de conducir que expira en el plástico en abril de este año en realidad ya no lo tienen válido desde que suspendieron las protecciones del TPS.

“Las licencias (de estos venezolanos que solamente renovaron el TPS), si los detienen, tampoco son válidas (…) Técnicamente no están válidas ya desde hace meses y, de facto, la fecha del plástico de la licencia se les va a vencer en abril”, añadió Ferro.

Ferro calificó esta situación como una “ilegalidad absoluta”.

“Están llevando a cientos de miles de venezolanos a la oscuridad absoluta después de haberlos tenido identificados, localizados, pagando impuestos, trabajando, produciendo, insertados en la economía, haciéndoles verificaciones de antecedentes cada 18 meses cuando les tenían que renovar su TPS. (Los tenían) absolutamente, por decirlo de alguna manera, controlados”, criticó.

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