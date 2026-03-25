Jim Carrey, Leonardo DiCaprio y cómo podría desaparecer la doble vara sobre el envejecimiento masculino

Por Sofia Benavides, CNN en Español

Se ha convertido en un pasatiempo popular en internet especular sobre los retoques estéticos a los que se han sometido las celebridades femeninas. Rostros sin arrugas, tersos y radiantes son analizados tanto por expertos como por aficionados, lo que a menudo resulta en un diagnóstico que incluye lifting facial, blefaroplastia, rellenos o bótox. Sin embargo, en los últimos meses, no solo las mujeres famosas han visto cómo sus rostros eran analizados con atención, sino también los hombres.

Un ejemplo de ello es el actor Leonardo DiCaprio, de 51 años, quien acaparó titulares en los Premios Oscar de este año no por su trabajo, sino por su tez notablemente menos hinchada. “Se ha hecho un tratamiento de Gua Sha”, escribió un fan en X. “Por fin ha dejado la salsa y ha descubierto el agua. Además, el bigote es responsable del 40 % de este regreso”, comentó otro, refiriéndose al nuevo bigote de DiCaprio al estilo de Tom Selleck. En cuestión de horas, los cirujanos plásticos especulaban sobre qué se había hecho o no, con la inevitable broma de que la gorra de béisbol y la mascarilla con la que fue visto recientemente en público eran para ocultar la cirugía.

Si bien la reacción al cambio de imagen de DiCaprio ha sido mayoritariamente positiva, la respuesta al cambio de aspecto de su colega Jim Carrey en los Premios César unas semanas antes no fue tan benevolente. El actor de 64 años ha forjado toda su carrera con base en sus expresivas facciones, así que, para ser justos, fue impactante ver lo inmóvil y tenso que luce su rostro ahora tras varios años alejado de los focos. Algunos en internet incluso empezaron a difundir teorías conspirativas de que Carrey había enviado un doble a la ceremonia en lugar de asistir él mismo, una idea alimentada aún más por la imitadora y maquilladora Alexis Stone, quien esa misma semana compartió una foto del actor en Instagram con la leyenda: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”. (Stone no respondió a un pedido de comentarios de CNN).

No son los primeros hombres de Hollywood en ser el centro de rumores sobre retoques estéticos antienvejecimiento. En enero, Bradley Cooper negó haberse sometido a cirugía plástica en el podcast SmartLess, después de que varias personas lo abordaron en la calle preguntándole qué se había hecho. Mientras tanto, Ryan Gosling fue el protagonista de un montaje fotográfico que supuestamente mostraba que se había rellenado las mejillas, apenas unos meses después de que algunos críticos en línea lo consideraran “demasiado mayor” para interpretar a Ken en la película de Barbie. Por otro lado, los labios y mejillas aparentemente más voluminosos de Barry Keoghan han llevado a muchos a especular que se ha sometido a rellenos. En una entrevista con la emisora ​​estadounidense SiriusXM esta semana, Keoghan habló sobre cómo el acoso en línea sobre su apariencia estaba afectando su vida, hasta el punto de que ya “no quiere salir a la calle”.

Algunas celebridades masculinas han admitido haberse sometido a “Brotox”, como se conoce a este procedimiento, que se ha vuelto mucho más popular entre los hombres. En 2022, Joe Jonas se convirtió en la imagen de Xeomin, un inyectable cosmético aprobado por la FDA y considerado una alternativa al Botox. En aquel entonces, declaró a Allure: “Verse bien empieza por sentirse bien. Me propongo priorizar prácticas y rutinas que me hagan sentir como la mejor versión de mí mismo”. Por su parte, Robbie Williams, Gordon Ramsay, Gene Simmons, Tom Sandeval y Simon Cowell también han hablado sobre su uso del Botox.

Fuera de Hollywood, cada vez más hombres se someten a cirugía estética, representando el 6,5 % del total de procedimientos de cirugía estética en Reino Unido, según la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos. Si bien hubo una ligera disminución general en las cirugías entre 2023 y 2024, los estiramientos faciales y de cuello aumentaron un 26 %, lo que “sugiere un creciente interés en los procedimientos antienvejecimiento entre los hombres”, afirmó la asociación. Mientras tanto, en Estados Unidos, los hombres representaron el 6 % de los tratamientos inyectables (que incluyen Botox y Xeomin) el año pasado, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos.

¿Por qué, entonces, estamos viendo un aumento en el número de hombres que buscan retoques antienvejecimiento? Esto probablemente se deba a una combinación de factores, como el auge de las redes sociales, las videoconferencias (como Zoom) y programas de televisión como “Love Island”, que imponen una cultura de “imagen perfecta” que se ha convertido en una importante fuente de ansiedad, especialmente para los hombres jóvenes. Al mismo tiempo, existe ahora toda una comunidad masculina en línea dedicada al llamado “looksmaxxing”, mediante el cual optimizan sus rasgos faciales con todo tipo de procedimientos, desde el “mewing” (colocar la lengua en el paladar para definir la mandíbula) hasta trasplantes de cabello, cirugía plástica e incluso fracturas de mandíbula para lograr una apariencia más definida.

“Tradicionalmente, los hombres solían ser valorados por el tipo de trabajo que realizaban —el trabajo que hacían con sus cuerpos—, pero más recientemente, el valor de los hombres se está desplazando hacia el trabajo que realizan sobre sus cuerpos”, afirmó Chris Haywood, profesor de estudios críticos de masculinidad en la Universidad de Newcastle en Inglaterra. “Sí, el éxito laboral sigue siendo algo que se valora, pero el cuidado personal, la forma de vestir, el cuidado físico y la apariencia en general han cobrado cada vez más importancia”.

Sin embargo, este cambio contradice la expectativa aún predominante de que los hombres no deberían preocuparse por su aspecto. De hecho, como explica Haywood, el deseo de verse bien se considera una cualidad tradicionalmente femenina. “Si bien vemos que se le da más importancia al aspecto masculino, las antiguas formas tradicionales de verlos no desaparecen; siguen presentes. Por lo tanto, lo que se suele observar es que, sobre todo en el caso de los hombres heterosexuales, actualmente se encuentran en una situación delicada”, afirmó.

Históricamente, a los hombres de Hollywood se les ha concedido mucha más indulgencia en lo que respecta al envejecimiento visible. George Clooney es ampliamente reconocido como un “zorro plateado”. Harrison Ford es descrito como de aspecto “distinguido”. Sin embargo, ahora la situación parece estar cambiando, y los hombres son juzgados cada vez más con el mismo doble rasero que se aplica a las estrellas femeninas. Pero, ¿es esto necesariamente algo bueno? Para algunos expertos, es un indicio de que la toxicidad en torno al envejecimiento podría estar intensificándose.

“Esto demuestra que le hemos atribuido un valor moral a la juventud y que la interpretamos como productividad, atractivo, salud e incluso valía”, afirmó Lauren Steckles-Young, profesora de estudios sociales en la Universidad de Sunderland, Inglaterra. “En este sentido, se ha difuminado la línea entre ‘salud’ y ‘belleza’, lo que significa que asumimos que si somos atractivos, estamos sanos, y si somos sanos y atractivos, tenemos un mayor valor moral. Las redes sociales amplifican esta idea al rodearnos de rostros filtrados y cuidadosamente seleccionados que hacen que el envejecimiento parezca un fracaso en lugar de un proceso natural. El afán por evitar el envejecimiento refleja una cultura que tiene dificultades para aceptar la imperfección, el cambio o la diversidad en la apariencia”.

La obsesión de la sociedad con el antienvejecimiento también fomenta una visión que devalúa a las generaciones mayores, añadió Steckles-Young. “Cuando ocultamos los rostros envejecidos del ojo público, perdemos una comprensión realista de lo que significa envejecer”, afirmó. “Esto crea un círculo vicioso perjudicial en el que los jóvenes temen envejecer y las personas mayores sienten la presión de borrarse a sí mismas”.

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