La Casa Blanca aún no está lista para designar a un nuevo director de los CDC

Por Brenda Goodman y Adam Cancryn, CNN

El Gobierno del presidente Donald Trump tenía previsto anunciar esta semana a un nuevo director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), pero la Casa Blanca aún no está lista para designar a su candidato para el cargo, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

El doctor Jay Bhattacharya, quien también dirige los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), “seguirá supervisando los CDC al desempeñar las funciones delegables del director”, dijo en un comunicado Andrew Nixon, portavoz del Departamento. Sin embargo, podría dejar de ostentar el título de director interino, que ha tenido desde el mes pasado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos está buscando nuevos candidatos para dirigir los CDC, al tiempo que continúa evaluando a algunos de los ya considerados, según un funcionario de la agencia.

Una ley federal conocida como Ley de Vacantes limita a 210 días el tiempo que un funcionario interino puede ocupar un cargo que requiere confirmación del Senado. Este jueves se cumplirán 210 días desde que la más reciente directora de los CDC, la doctora Susan Monarez, fue destituida por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

En una reunión general de los CDC este miércoles, Bhattacharya dijo que esperaba “que haya un director permanente designado para mañana, pero si no, no espero que cambie mucho”, según una persona presente en el encuentro.

El HHS confía en que mantener a Bhattacharya en su función, sin el título, es legal y resistirá cualquier impugnación, dijo el funcionario de la agencia.

“El secretario Kennedy y Chris Klomp están trabajando con la Casa Blanca en la búsqueda del director de los CDC mediante la evaluación de candidatos que puedan impulsar el objetivo del Gobierno de Trump de devolver a los CDC a su misión original de combatir enfermedades infecciosas”, dijo Nixon. Klomp, quien fue director de Medicare, fue designado recientemente asesor principal del HHS y encabeza la búsqueda de un nuevo director.

En un testimonio ante el Congreso el otoño pasado, Monarez dijo que fue destituida tras solo 29 días en el cargo por negarse a aprobar sin cuestionamientos cambios en la política de vacunas.

Monarez fue la segunda opción del presidente Trump para dirigir la agencia. La Casa Blanca retiró a su primer candidato, el doctor Dave Weldon, después de que quedara claro que no tenía los votos suficientes para ser confirmado.

Los CDC han atravesado meses de incertidumbre y pérdidas durante el segundo mandato de Trump.

Poco después de que Monarez asumiera el cargo, un atacante motivado por la desconfianza en las vacunas atacó la sede de los CDC en Atlanta, disparando más de 180 veces contra varios edificios y matando al agente de policía del condado de DeKalb, David Rose. Algunos impactos de bala en ventanas y muros del complejo aún no han sido reparados.

Antes del ataque, miles de recortes de personal debilitaron divisiones y departamentos, aunque algunos fueron revertidos tras acciones legales. Páginas web sobre seguridad de las vacunas fueron modificadas sin consultar a científicos de la agencia para sembrar dudas sobre afirmaciones previas de que las vacunas no causan autismo. Designados políticos ocuparon puestos de liderazgo que antes correspondían a personal de carrera.

Kennedy destituyó el año pasado a un panel clave de 17 expertos que asesoran a los CDC en decisiones sobre vacunas, sustituyéndolos por personas de su elección, muchas de las cuales han enfatizado los riesgos de las vacunas mientras minimizan sus beneficios para la salud. Un juez federal revirtió recientemente algunos de los intentos de Kennedy de restringir el uso de vacunas, al considerar que probablemente violó procedimientos federales.

Encuestas muestran que la confianza en las agencias de salud de Estados Unidos ha caído de forma pronunciada durante la gestión de Kennedy.

Los casos de sarampión en Estados Unidos están en su nivel más alto en tres décadas, y el país corre el riesgo de perder su estatus de haber eliminado la transmisión continua de esta enfermedad altamente contagiosa. Otras enfermedades infecciosas como la tos ferina y las paperas también han aumentado a medida que disminuyen las tasas de vacunación.

Defensores de la salud pública criticaron la demora de Trump en designar a un director permanente de los CDC.

“Nunca ha habido un sentido de urgencia por parte de Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. respecto al departamento encargado de mantener a los estadounidenses a salvo de enfermedades peligrosas, y este plazo incumplido para el nombramiento ejemplifica esa incompetencia y negligencia”, dijo Kayla Hancock, directora del proyecto de salud pública de Protect Our Care.

“Incluso mientras enfermedades prevenibles como el sarampión afectan a comunidades en todo el país, Trump prefiere seguir improvisando con soluciones temporales”, añadió en un comunicado.

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Con información de Michal Ruprecht, de CNN.