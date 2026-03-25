La crisis petrolera llega en un buen momento para los gigantes chinos de vehículos eléctricos, que atraviesan dificultades

Por Stephanie Yang, CNN

Una crisis petrolera histórica y el aumento vertiginoso de los precios del combustible están impulsando el mercado de los vehículos eléctricos. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están ansiosos por satisfacer la demanda.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido el suministro de combustibles fósiles esenciales procedentes de Medio Oriente, lo que elevó los precios del crudo hasta los US$ 119 el barril la semana pasada. Esto ha generado temores de un agravamiento de la inflación, e incluso de una recesión global.

Pero esta situación no podría haber llegado en mejor momento para la industria china de vehículos eléctricos. Si bien China fabrica y exporta más coches eléctricos que ningún otro país, sus fabricantes enfrentan una feroz competencia de precios y una desaceleración del crecimiento interno. Las marcas chinas están bajo una presión creciente para encontrar otros mercados.

Ahora, mientras los vehículos eléctricos chinos se abaratan, la gasolina se encarece. Esta combinación probablemente impulsará la expansión global de la industria, según los analistas, especialmente entre los países asiáticos que sufren las peores consecuencias de la escasez de combustible.

“Existe un gran potencial para que las marcas chinas se abran paso en Asia gracias al aumento del precio de la gasolina”, afirmó Tu Le, director general de Sino Auto Insights, una consultora especializada en el sector automotriz. “Creo que aprovecharán al máximo esta oportunidad”.

A pesar de la creciente inversión en energías renovables en Asia, el conflicto de tres semanas en Medio Oriente ha puesto de manifiesto la continua dependencia de la región de las importaciones de petróleo. Aproximadamente el 60 % del suministro de crudo de Asia proviene de Medio Oriente a través del estrecho de Ormuz, donde Irán ha restringido severamente el flujo de carga.

En un informe reciente, Ember, un centro de estudios sobre energía, calificó a los vehículos eléctricos como “la principal herramienta para reducir la factura de las importaciones” y estimó que el uso de vehículos eléctricos el año pasado redujo el consumo mundial de crudo en 1,7 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente el 70 % de las exportaciones de Irán en 2025.

De forma similar a como la invasión rusa de Ucrania impulsó la inversión en energías renovables en Europa, los analistas afirman que la actual crisis del petróleo podría ser otro punto de inflexión para la industria de la energía limpia en Asia.

“Cuando se trata de un único repunte de precios en un entorno de baja inflación, la gente puede restarle importancia”, declaró Lauri Myllyvirta, analista principal y cofundadora del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. “Pero cuando se produce otro, puede ser un momento de ‘me engañaron dos veces’ que ponga de manifiesto la volatilidad de los precios y que conducir un vehículo de gasolina simplemente te expone a ellos”.

En China, que obtiene más del 40 % de su petróleo de Medio Oriente, la transición hacia las energías renovables ha dado sus frutos. Con las mayores reservas de petróleo del mundo y como principal generador de energía eólica y solar, China está mejor protegida de la crisis energética que otras naciones asiáticas.

Myllyvirta estima que la expansión de los vehículos eléctricos en China, que representan cerca del 50 % de las ventas de automóviles nuevos y aproximadamente el 12 % de todos los vehículos matriculados, redujo el consumo de petróleo del país en casi un 10 % el año pasado.

“Desde la perspectiva de China, este escenario es precisamente lo que han tenido presente al desarrollar su estrategia de seguridad energética”, afirmó.

Zhu Zhaoyi, director ejecutivo del Instituto de Estudios de Medio Oriente de la Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Beijing, afirmó que la crisis del petróleo podría acelerar las actuales ambiciones de China en materia de energías limpias, concretamente, alcanzar el pico de emisiones para 2030 y la neutralidad de carbono para 2060.

“Los líderes chinos ya han vivido esta situación. Cada vez que hay inestabilidad en Medio Oriente, se refuerza la misma lección: depender de los combustibles fósiles importados no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino que también supone un problema de seguridad nacional”, declaró Zhu.

El apoyo estatal que ayudó a China a convertirse en líder mundial en vehículos eléctricos asequibles también ha creado un panorama extremadamente competitivo para sus fabricantes de automóviles nacionales, muchos de los cuales luchan ahora por sobrevivir en un mercado saturado.

La consultora AlixPartners estima que solo unas 15 de las 129 marcas chinas de vehículos eléctricos (VE) presentes en el mercado en 2024 serán financieramente viables en 2030. Los analistas prevén que la demanda interna se ralentizará aún más a medida que el gobierno chino elimine gradualmente los subsidios para la adopción de VE.

El reciente aumento del precio del petróleo podría dar a los fabricantes de automóviles un impulso muy necesario en el mercado nacional, pero seguirán necesitando mercados extranjeros para absorber el exceso de oferta.

“Aunque el aumento del precio del petróleo pueda contribuir a ampliar aún más el mercado de VE en China, no se duplicará”, afirmó Yichao Zhang, consultor automotriz de AlixPartners. “No creo que pueda resolver el problema del exceso de capacidad de inmediato”.

Es poco probable que este exceso de capacidad beneficie a los consumidores estadounidenses, donde los elevados aranceles han excluido prácticamente a los VE chinos del mercado para proteger a los fabricantes locales, incluido el líder del mercado, Tesla. A principios de este año, el presidente estadounidense Donald Trump parecía dispuesto a dar la bienvenida a las marcas chinas de VE, pero solo si construían plantas en el país.

En Asia, las naciones buscan desesperadamente maneras de reducir el consumo de energía ante la disminución de las reservas de combustible. Algunos países, como Tailandia, Filipinas y Vietnam, han recomendado a sus ciudadanos trabajar desde casa y limitar el uso del aire acondicionado. VinFast, el principal fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, también comenzó a ofrecer descuentos en coches y motocicletas eléctricas tras los ataques a Irán.

Lam Pham, analista de energía para Asia en Ember, afirmó que los vehículos eléctricos chinos tienen ventaja en la mayoría de los mercados asiáticos, gracias a su competitividad en precios, su avanzada tecnología de baterías y su completa cadena de suministro.

“La creciente volatilidad de los precios del combustible y un mayor apoyo político implican que el mercado de vehículos eléctricos en Asia experimentará un rápido crecimiento. Esta expansión beneficiará a los fabricantes de vehículos eléctricos en general, pero especialmente a aquellos que puedan escalar rápidamente y ofrecer modelos asequibles”, añadió.

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