La NASA anuncia una nueva misión a Marte y redefine sus objetivos en la Luna

Por Jackie Wattles, CNN

El nuevo director de la NASA está redefiniendo los objetivos de la agencia espacial, y el martes presentó en un evento en Washington una visión ambiciosa que incluye planes renovados para una base lunar.

Si bien la agencia espacial lleva tiempo con la vista puesta en la creación de un asentamiento en la Luna para que los astronautas vivan y trabajen de forma más permanente, el martes fue la primera vez que la NASA reveló un cronograma y una hoja de ruta para tales esfuerzos.

“La base lunar no aparecerá de la noche a la mañana”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en el evento denominado Ignition. “Invertiremos aproximadamente US$ 20.000 millones durante los próximos siete años y la construiremos a través de decenas de misiones”.

No quedó claro de inmediato cuánto de los US$ 20.000 millones que la NASA podría desviar de otros proyectos ni cuánto financiamiento nuevo se necesitaría.

Otros proyectos anunciados el martes por Isaacman, quien asumió el cargo en diciembre, tendrían plazos mucho más ajustados, sobre todo un nuevo vehículo marciano de propulsión nuclear que la agencia espera lanzar para 2028, un término vertiginoso en el mundo de los viajes espaciales.

El camino para financiar estas innovaciones y llevarlas a buen término es en gran medida incierto y no está exento de dificultades.

Sin embargo, ofrecen información clave sobre los planes transformadores trazados por Isaacman, cuyo objetivo es infundir un sentido de urgencia en las actividades científicas y de vuelos espaciales tripulados de la NASA.

Desde que asumió el cargo, Isaacman se ha dedicado a implementar cambios audaces: desde anunciar una campaña para contratar personal y fortalecer las competencias clave de la NASA hasta establecer una nueva misión que, en la práctica, sirve de antesala al próximo alunizaje tripulado.

Además, ha adoptado un tono notablemente más ambicioso y transformador que muchos de sus predecesores.

El martes marcó su esfuerzo más extenso hasta la fecha para transmitir esa visión emprendedora.

“Si concentramos los extraordinarios recursos de la NASA en los objetivos de la Política Espacial Nacional, eliminamos los obstáculos innecesarios que impiden el progreso y liberamos la fuerza laboral y el poder industrial de nuestra nación y nuestros socios”, declaró Isaacman, “entonces regresar a la Luna y construir una base parecerá insignificante en comparación con lo que seremos capaces de lograr en los próximos años”.

Entre la avalancha de anuncios que hizo Isaacman el martes, se reveló que la NASA suspenderá sus planes de trabajar con socios internacionales para desarrollar una estación espacial que orbite la luna, llamada Gateway.

Concebida como un medio para apoyar los viajes a la superficie lunar, así como las misiones a destinos más lejanos, la estación espacial Gateway habría servido como punto de escala en la órbita de la Luna para coordinar los viajes de carga y personas.

En su lugar, la agencia destinará los recursos existentes de Gateway a otros fines, incluida la construcción de la base lunar.

Según Carlos Garcia-Galan, director del programa de la base lunar de la NASA, “partes importantes del hardware y las instalaciones existentes de Gateway pueden reutilizarse directamente para apoyar los objetivos de exploración a corto plazo, junto con los elementos orbitales necesarios para una misión centrada en la superficie”.

Isaacman ha declarado que la NASA también trabajará para aumentar drásticamente el número de módulos de aterrizaje robóticos que transportan carga e instrumentos científicos a la Luna, con el objetivo de que los alunizajes se realicen mensualmente.

A modo de comparación, la NASA y sus socios comerciales han enviado cuatro módulos de aterrizaje hacia la Luna desde enero de 2024 con resultados diversos.

Las misiones robóticas intensificadas trabajarían en conjunto con las misiones tripuladas del programa Artemis de la NASA, el esfuerzo por regresar a los astronautas a la superficie de la Luna por primera vez en medio siglo, para sentar las bases de un asentamiento lunar.

La primera misión tripulada del programa Artemis, denominada Artemis II, tiene previsto su lanzamiento el 1 de abril y orbitará la Luna sin aterrizar en ella. El objetivo final es volver a pisar la Luna a principios de 2028 y allanar el camino para viajes más frecuentes a partir de entonces, con quizás dos misiones tripuladas al año.

El plan de Issacman está impulsando a la NASA a modificar los requisitos y los contratos, y a replantearse cómo funcionará conjuntamente su infraestructura espacial, especialmente ahora que la estación espacial Gateway está fuera de servicio.

También afirmó haber dejado claro a las empresas espaciales comerciales y a los contratistas de la NASA que no está dispuesto a repetir los errores del pasado, cuando se les asignaron miles de millones de dólares a los contratistas y su rendimiento fue inferior al esperado.

Por ejemplo, tanto la cápsula tripulada Orion como el cohete Space Launch System, construidos por socios de la industria como Lockheed Martin y Boeing, respectivamente, han superado el presupuesto en miles de millones de dólares y han sufrido retrasos de años, un hecho que ha motivado informes muy críticos por parte del Inspector General de la NASA.

Actualmente, Blue Origin, de Jeff Bezos, y SpaceX, de Elon Musk, compiten por desarrollar los módulos de aterrizaje lunar necesarios para transportar astronautas desde Orión hasta la superficie de la Luna.

Informes recientes de la NASA advierten que los esfuerzos de estas compañías están retrasados ​​y corren el riesgo de posponer los planes de la agencia para enviar humanos a la Luna más allá del objetivo de 2028.

Ambas compañías han presentado propuestas a la NASA para acelerar el desarrollo de sus módulos de aterrizaje lunar, pero los funcionarios se han negado a proporcionar detalles sobre dichos planes.

En un discurso ante un grupo de profesionales de la industria y otros funcionarios del sector espacial, Isaacman advirtió: “Prepárense para tomar medidas drásticas” si las empresas no cumplen con sus contratos.

Esto podría indicar que Isaacman está más dispuesto que sus predecesores a cancelar proyectos que resulten ser más costosos, difíciles y prolongados de lo previsto inicialmente.

Isaacman también sugirió que planea que el personal de la NASA colabore más estrechamente con el sector privado.

“La NASA no se limitará a observar y esperar lo mejor, sino que estará profundamente integrada junto con la industria, aumentando las posibilidades de aterrizajes exitosos”, afirmó.

La misión a Marte de 2028, que Isaacman denominó Space Reactor-1 Freedom (o SR-1 Freedom), pondría en uso por primera vez en el espacio la tecnología de propulsión eléctrica nuclear.

Isaacman ha sido un firme defensor de esta tecnología, que promete ofrecer motores extremadamente eficientes, ideales para impulsar misiones al espacio profundo.

Sin embargo, la tecnología presenta complejos desafíos de diseño y podría acarrear altos costos, además de los riesgos inherentes al lanzamiento de sistemas nucleares, incluida la radiación.

Lograr que la propulsión eléctrica nuclear se convierta en una realidad no es el único objetivo de la misión SR-1 Freedom.

El vehículo cumpliría los objetivos anunciados previamente como parte de una misión propuesta llamada Skyfall, diseñada para desplegar helicópteros en la superficie marciana que podrían seguir los pasos de Ingenuity, el primer vehículo en lograr un vuelo controlado en Marte.

Los resultados de la misión SR-1 Freedom también servirán de base para los planes de la NASA de crear un reactor de fisión en la superficie lunar, que podría alimentar la base lunar durante todo el día y la noche.

La agencia ya había revelado su intención de lanzar dicho reactor para 2030.

Steven Sinacore, director del programa de energía superficial por fisión de la NASA, quien también supervisará la misión SR-1 Freedom, declaró a CNN que prevé la necesidad de familiarizar al público en general con dichas tecnologías para disipar las preocupaciones.

“Creo que tendremos que concienciar al público, o al menos explicarle de qué se trata”, comentó Sinacore. “En definitiva, es seguro. En tierra, el reactor está apagado. No emite radiación. No se enciende hasta que estás en el espacio, y es ahí donde proviene la radiación”.

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