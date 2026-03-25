La promesa de Netanyahu tras los ataques en Irán en 2025 resultó vacía, pero los israelíes siguen apoyando la guerra actual

Por Tal Shalev, CNN

Si creemos en la palabra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los primeros ataques de la guerra contra Irán no deberían haber sido necesarios.

Tras la guerra de 12 días con Irán en junio de 2025, Netanyahu declaró una victoria inequívoca. Israel había “eliminado dos amenazas existenciales”, al destruir los misiles balísticos de Irán y su programa nuclear.

“Esta victoria”, les dijo a los israelíes el verano pasado, “perdurará durante décadas”.

Esas décadas terminaron ocho meses después. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques de una guerra que ya lleva 26 días, más del doble de tiempo que el conflicto de junio. Estados Unidos la llama “Furia Épica”. Israel la ha bautizado como “León Rugiente”.

Sea cual sea su nombre, se trata de una guerra sin un final claro a la vista, incluso aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogiara este lunes las conversaciones “productivas” destinadas a poner fin a las hostilidades.

Y sin embargo, Netanyahu ya ha declarado la victoria una vez más.

“Estamos ganando, e Irán está decapitado”, dijo en una conferencia de prensa el jueves pasado.

Setenta y dos horas después, dos misiles balísticos iraníes impactaron en ciudades del sur de Israel, alcanzando objetivos directos que lograron penetrar el sistema de defensa antimisiles del país. Uno de los misiles impactó en la ciudad de Dimona, cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel.

Cuando la campaña bélica conjunta comenzó con ataques sorpresa que acabaron con la vida del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, y otros altos funcionarios, el liderazgo israelí se mostró confiado y optimista, jactándose de haber destruido las capacidades militares de Irán y de haber desorganizado su mando y control. En todos los aspectos, esta guerra con Irán ha superado a la anterior.

Sin embargo, Irán continúa lanzando ataques diarios con misiles balísticos, drones y cohetes contra Israel y los Estados del Golfo. Desde el 28 de febrero, se han lanzado más de 350 misiles balísticos iraníes contra Israel, obligando a millones de israelíes a refugiarse cada día.

“Es como jugar a la ruleta rusa, y vivir en este país es como jugar a la ruleta rusa”, dijo Aviad, quien prefirió no revelar su apellido, a CNN desde Tel Aviv horas después de que una munición de racimo impactara en varios lugares del centro de Israel el domingo.

Quince civiles han muerto en Israel a causa de misiles iraníes desde el inicio de la guerra, y cuatro más en la Ribera Occidental ocupada, una cifra ínfima en comparación con los que Israel ha matado en Irán y Líbano (Al menos 1.750 personas han muerto en Irán, según reportes). Los dos ataques del sábado por la noche dejaron más de 150 israelíes heridos, el mayor número de heridos en un solo día. Los ataques iraníes continuaron impactando el país el lunes y el martes, incluso después de que Trump declarara que Estados Unidos mantenía relaciones diplomáticas con Irán. Un misil balístico, con 100 kilogramos de explosivos, causó daños considerables a propiedades en Tel Aviv e hirió a cuatro personas en otro intento fallido de interceptación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que el fallo en la interceptación de los misiles no era sistemático, señalando una tasa de derribo del 92 %.

El uso generalizado de municiones de racimo iraníes ha causado estragos en todo el país, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de defensa aérea israelíes. Si bien los interceptores israelíes Arrow 3 o David’s Sling pueden destruir un misil balístico con una sola ojiva, las ojivas de racimo se fragmentan en decenas de submuniciones. Son mucho menos letales y mucho más difíciles de interceptar.

“Si falla y estamos en una habitación segura, estaremos totalmente a salvo”, comentó Jennifer Hassan Smith, de 52 años, a CNN. “Nada en este mundo es perfecto, incluido el sistema de defensa aérea. Es normal que haya bajas o fallos ocasionales. Los militares sacan conclusiones y aprenden de los errores, y espero que en el futuro haya menos bajas”.

Por ahora, el apoyo público israelí a la guerra se mantiene. Una encuesta del Canal 12 del fin de semana pasado indicó que el 66 % de los israelíes estaban satisfechos con los logros de la guerra, incluyendo el 55 % de los votantes que se oponen a Netanyahu. Tras dos años y medio de conflicto continuo, desde el ataque liderado por Hamas desde Gaza el 7 de octubre de 2023, pasando por el Líbano y ahora dos campañas iraníes, la sociedad israelí parece haberse acostumbrado a un estado de guerra permanente.

Según un exfuncionario israelí, una de las cuestiones estratégicas en las que Teherán está apostando es si esa adaptación tiene límites. “Los iraníes están estirando la cuerda floja y apuestan a que se romperá en el lado de Israel y los Estados del Golfo antes de que se rompa en el suyo”, diijo el funcionario a CNN.

Ofer Shelach, investigador principal del Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional, no cree que la resistencia de Israel vaya a ceder. “La estrategia iraní de desgaste es calculada y fría, pero no está diseñada para agotar el frente interno israelí, sino que se centra mucho más en los Estados del Golfo”, declaró Shelach a CNN. “El frente interno israelí está agotado y cansado, pero no derrotado. Sigue en pie”.

El domingo, el Ministerio de Transportes de Israel anunció que reducirá los vuelos de salida a uno por hora con solo 50 pasajeros a bordo. Tras los ataques en Dimona y Arad, Israel volvió a endurecer las restricciones a las clases presenciales en el sur del país, prolongando la duración de las clases virtuales.

Dado el alto respaldo a la guerra en Irán, los expertos que siguen la opinión pública israelí creen que es poco probable que la paciencia con la operación flaquee pronto, incluso cuando las repercusiones económicas globales de la guerra se sientan en el país. Pero este apoyo no es ilimitado.

“La amenaza iraní es lo suficientemente grave como para que los israelíes sigan sufriendo sus consecuencias”, afirmó Shmuel Rosner, investigador principal del Instituto de la Policía del Pueblo Judío, quien analiza la opinión pública. “El problema no radica en el sufrimiento, sino en si los israelíes creen que el propósito y los objetivos de la guerra son alcanzables; y ahí es donde vemos el inicio de una tendencia. Al principio, todos estaban seguros de que transformaría Medio Oriente, y con el tiempo, naturalmente, surgen las dudas”.

Los críticos de Netanyahu no ven la guerra de Irán como un hecho aislado, sino como el más reciente episodio de un patrón recurrente. Luego de las campañas militares en Gaza, Líbano e Irán, que han dejado miles y miles de muertos, hizo declaraciones de victoria similares, todas presentadas como puntos de inflexión que restablecieron la capacidad de disuasión de Israel y el equilibrio regional.

“Este es un primer ministro que se niega a combinar la acción militar con la planificación estratégica”, comentó a CNN un exfuncionario de seguridad. “Se negó a discutir cualquier plan para Gaza al día siguiente, nunca consolidó el cese del fuego de noviembre de 2024 en el Líbano y calificó la guerra de 12 días [en junio] como un éxito rotundo. Ocho meses después, volvemos a estar en el mismo círculo vicioso; está claro que solo fue un parche”.

El mensaje de Netanyahu sigue siendo el mismo. Al visitar el lugar del ataque en Dimona el domingo, reiteró la misma promesa de victoria: “La guerra continuará hasta que ganemos”.

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