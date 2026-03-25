Las 5 cosas que debes saber este 25 de marzo

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El precio de la gasolina no bajará en el corto plazo. El plan republicano para acabar con el cierre del Departamento de Seguridad Nacional enfrenta obstáculos. ¿Cómo es el USS Nimitz, el longevo portaviones de EE.UU. enviado a América Latina? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El funcionario iraní señalado como un posible interlocutor con el Gobierno de Trump llegó a jactarse de haber golpeado personalmente a manifestantes cuando era un joven comandante policial en la República Islámica. Mohammad Bagher Ghalibaf, actual presidente del Parlamento iraní, nunca ha ocultado su papel en la represión de protestas contra el sistema de gobierno.

Donald Trump dio un giro radical en su posición con respecto a los ataques contra Irán la mañana del lunes y los precios del petróleo se desplomaron. Lamentablemente, los precios de la gasolina en EE.UU. no seguirán ese mismo camino de inmediato. Deben ocurrir muchas cosas para que los precios de la gasolina vuelvan a caer por debajo del rango de los US$ 3, tal como estaban antes de la guerra. Estas son las razones.

El portaviones más antiguo de EE.UU., el USS Nimitz, visitará al menos cuatro países durante una extensa gira por América Latina que llega en el contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, y tras casi tres meses de la operación militar estadounidense que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los principales republicanos del Senado están buscando desesperadamente terminar con el cierre parcial de casi 40 días del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, están teniendo dificultades para convencer de su plan a principales demócratas… e incluso el presidente Donald Trump se niega a respaldar por completo el acuerdo.

Funcionarios de Minnesota presentaron una demanda federal acusando al Gobierno de Trump de retener pruebas relacionadas con tres tiroteos perpetrados por agentes federales, incluidos los disparos mortales contra Renee Good y Alex Pretti.

¿Cuál es el rival de Bolivia en el partido inicial de repechaje al Mundial 2026?

A. Iraq

B. Nueva Caledonia

C. República Democrática del Congo

D. Suriname

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los “12 alimentos más contaminados” de 2026

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“Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”

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Después de varios días de travesía, la flotilla “Nuestra América” —proveniente de México— arribó a La Habana con ayuda humanitaria. Cuba enfrenta una crisis agravada por el embargo petrolero de Estados Unidos.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Bolivia se enfrenta a este jueves a Suriname. Si gana, disputará la llave contra Iraq.

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