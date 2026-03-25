No pagar a los empleados de la TSA podría suponer un riesgo para la seguridad, según expertos

Por Alexandra Skores, CNN

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que revisan a los pasajeros y su equipaje son la capa de seguridad más visible en los aeropuertos, pero ahora que llevan más de un mes sin cobrar, algunos expertos en aviación están preocupados de que el cierre esté aumentando los riesgos.

“Los tiempos de espera están aumentando drásticamente en todas partes, lo que significa que hay más caos, lo que crea una vulnerabilidad de seguridad”, dijo Keith Jeffries, quien dirigió la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y ahora es vicepresidente de K2 Security Screening Group.

“¿Hasta qué punto se centran los empleados de primera línea en encontrar artículos peligrosos o prohibidos, o personas con malas intenciones, porque no han cobrado?”, añadió.

La guerra con Irán, que comenzó hace unas tres semanas, se suma a las numerosas amenazas que la TSA debe vigilar a diario. La agencia no solo se compone de personas que realizan cacheos y buscan botellas de agua en el equipaje de mano, sino que también cuenta con equipos que evalúan amenazas y vulnerabilidades, en colaboración con agencias de inteligencia y fuerzas del orden.

“No se puede eliminar el riesgo, pero sí se puede mitigar”, dijo John Pistole, quien se desempeñó como administrador de la TSA durante la administración Obama.

Si bien la TSA suele señalar que depende de muchas capas diferentes de seguridad, tanto “visibles como invisibles” para el público viajero, situaciones como esta falta de financiación generan “una mayor conciencia sobre la dependencia del sistema respecto a los hombres y mujeres de la TSA”, dijo Pistole.

“Son personas que pueden distraerse porque les preocupa cómo pagar el alquiler este mes, la comida, el cuidado de los niños, todas esas necesidades básicas”, dijo. “Es la naturaleza humana, aunque se esfuercen por hacer su trabajo lo mejor posible y ser profesionales”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron desplegados en aeropuertos de todo el país esta semana, pero no está claro cuál es exactamente su función.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se creó para mejorar y estandarizar la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre, pero se ha visto cada vez más afectada por las disputas gubernamentales sobre su financiación. Los agentes de la TSA se encuentran entre los 61.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional que no reciben sueldo, mientras demócratas y republicanos se encuentran en un punto muerto legislativo respecto a la reforma migratoria.

Mientras tanto, en los aeropuertos, se han formado largas filas de varias horas alrededor de las terminales, ya que los viajeros esperan para acceder a menos carriles gestionados por menos agentes de la TSA. Algunos puntos de control han sido cerrados, e incluso la agencia ha advertido que los controles podrían suspenderse en algunos aeropuertos pequeños, lo que en la práctica los paralizaría .

“En el pasado, los tiempos de espera, los tiempos de espera excesivos, han presionado al Congreso para que llegara a un acuerdo. Pero el Congreso debería tener la suerte de que solo sean los tiempos de espera los que lo presionen a llegar a un acuerdo, y no algo peor, como una falla de seguridad”, dijo Erik Hansen, vicepresidente sénior y director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

En cierto modo, las largas colas son una señal de que los agentes están intentando mantener los estándares. No se puede simplemente agilizar el paso de los pasajeros.

“No solo debemos estar atentos, sino extremadamente atentos”, dijo Pistole.

Sin embargo, le preocupa que las enormes colas que se formen cuando el número reducido de inspectores siga las normas esenciales puedan crear vulnerabilidades adicionales.

“Desde el punto de vista de un terrorista suicida o un tirador que quiera entrar y disparar en esta zona, el aeropuerto, donde la gente hace largas colas… es un doble problema”, le dijo a Kate Bolduan de CNN.

Ahora bien, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tardará el Congreso en actuar?

“Tenemos miles de viajeros obligados a pasar por estrechos puntos de control, esperando tres horas o más… nuestro sistema de aviación está bajo una amenaza constante y mantenemos una alerta máxima cuando hay conflictos en Medio Oriente”, declaró Hansen. “Es una auténtica imprudencia pensar que es aceptable no pagar a los agentes de seguridad del transporte y no encontrar una solución lo antes posible”.

También hay otro factor que influye en el tiempo. Faltan menos de tres días para un receso de dos semanas.

No se aprobarán proyectos de ley durante el receso, y la mayoría de los miembros del Congreso se dirigirán al aeropuerto, pasarán por los controles de seguridad de la TSA y subirán a aviones, todo ello bajo la vigilancia de los mismos agentes de la TSA que no reciben remuneración.

El miércoles, el administrador interino de la TSA, Ha Nguyen McNeil, testificará ante un comité del Congreso sobre el cierre del gobierno.

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