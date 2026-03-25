“¡Vamos a casa, hijo!”: la madre buscadora Ceci Flores dice que encontró restos de su hijo desaparecido en 2019 en México

Por Uriel Blanco, CNN en Español

“¡Vamos a casa, hijo”. Fue con estas palabras que Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció el martes el hallazgo de restos que, según afirma, corresponden a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue víctima de desaparición forzada en 2019, cuando un grupo armado se lo llevó cuando llegaba a casa en Bahía de Kino, Sonora, estado del norte de México.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas. Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 km 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron”, dijo Flores en una publicación en X.

En un video que acompañó su mensaje en X, Flores señaló que, en el lugar de búsqueda, encontró “huesos dispersos”, pero “no está completo el cuerpo de mi hijo”.

“Faltan muchísimos restos que encontrar. Solamente quiero saber, que sea una prueba de ADN que me dé una evidencia que sí es mi hijo el que estaba aquí y trabajar este lugar lo más que se pueda”, pidió Flores desde el sitio del hallazgo, que describió como “inmenso”, uno de los muchos obstáculos a los que se enfrentan los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos.

A falta de esa prueba de ADN que le dé una certeza científica, Flores dijo el martes a CNN que piensa que es su hijo porque los huesos encontrados estaban con la ropa que vestía Marco Antonio cuando desapareció.

Asimismo, Flores piensa que es su hijo “por los indicios, por la información, por la investigación que hizo la Fiscalía de ese lugar (donde se hallaron los restos)”, al que solo pudieron tener acceso la familia y las autoridades por tratarse de un “cateo”.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019, a la edad de 31 años. El grupo armado que fue por él también se llevó a otro de los hijos de Ceci Flores, Jesús Adrián, quien entonces tenía 15 años.

Seis días después de esas desapariciones, el 10 de mayo de 2019 —Día de las Madres en México—, Flores encontró a Jesús Adrián al ir a buscar en una casa en Bahía de Kino donde se encontraban integrantes del crimen organizado.

En una entrevista previa con CNN, Flores dijo que, cuando le abrieron la puerta en esa casa, la negociación no fue muy amable con uno de los integrantes del crimen, “hasta lo amenacé”.

“No sé qué fue lo que le dije, pero no creo que me tuvo miedo, yo creo que me tuvo lástima”, relató, y añadió que a Jesús Adrián “se lo llevaron por estar con Marco, quien sí tenía deuda con ellos (los integrantes del crimen organizado)”.

“A nosotras las madres no nos interesa si nuestro hijo es culpable o inocente, lo único que nos interesa es encontrarlos”, declaró. En ese caso, quien “se lo tenía que llevar (a Marco Antonio) era la autoridad”.

Flores dijo el martes a CNN que pudieron dar con el lugar porque una de las personas denunciadas informó a la Fiscalía del sitio donde podía estar su hijo.

“Recibí la llamada de la Fiscalía para participar en la búsqueda el día de hoy (martes) porque probablemente en el lugar que ellos tenían referido para la búsqueda podía estar mi hijo (…) Yo sabiendo que la Fiscalía trabajó en ese lugar creo completamente que es mi hijo, y más cuando en la tarde, como a las 4:00 PM, localizamos la camisa que mi hijo portaba muy cerca del lugar donde se encontró la osamenta. No tengo ninguna duda que la persona que encontramos el día de hoy es Marco Antonio”, señaló Flores.

La madre buscadora de Sonora comentó que, tras recibir la invitación de la Fiscalía para buscar en el lugar, “siento que se acabó la esperanza de que mi hijo estuviera con vida”.

A pesar del sufrimiento de la desaparición, Flores tenía la esperanza de que algún día su hijo tocara a su puerta, pero al hallar sus restos se dio cuenta de la “magnitud del dolor” por su pérdida.

“Todas las noches no pude dormir pensando en qué iba a hacer cuando yo mirara ese puño de huesos que solamente quedaría de mi hijo. Cuando yo llego al lugar, ahí me doy cuenta de la magnitud del problema que tenemos, de la magnitud del dolor que deja un hijo cuando ya se encuentra localizado sin vida, porque mientras no los encuentras, estás con la esperanza que ellos un día van a tocar la puerta y van a entrar. Pero cuando ya los encuentras en un puño de huesos, te das cuenta que la única esperanza que tienes de volver a verlos es tocar la puerta de un ataúd”, dijo.

Con el hallazgo de su hijo Marco Antonio, no se detiene la búsqueda para Ceci Flores. Cuenta que seguirá con su trabajo porque aún le queda un hijo desaparecido, Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien tenía 21 años cuando en 2015 “fue interceptado por el crimen organizado en el trayecto hacia su trabajo”, en Los Mochis, Sinaloa.

Más de “una década sin mi hijo (Alejandro Guadalupe) y no puedo decir que se acabó la búsqueda porque encontré a Marco Antonio. La búsqueda tiene que seguir para encontrar a Alejandro”, indicó Flores.

Agregó que su búsqueda acabará cuando encuentre a su hijo Alejandro, pero no dejará de apoyar a las madres del colectivo que fundó, pues en los años que llevan trabajando señalan que han encontrado a más de 5.000 personas, casi la mitad de ellas con vida.

“Jamás dejaría de apoyar a las madres que han estado conmigo en estos momentos”, recalcó Flores.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Paulina Nares, de CNN.