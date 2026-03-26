Críticos de las grandes tecnológicas celebran veredicto sin precedentes sobre las redes sociales

Por Brian Stelter, CNN

Para los críticos de empresas tecnológicas como Meta y Google, el veredicto del miércoles en el juicio por adicción a las redes sociales ha sido, literalmente, el resultado de años de trabajo.

Padres, expertos en seguridad infantil y algunos legisladores afirmaron que la determinación de la responsabilidad era un momento de rendición de cuentas que hacía mucha falta.

“Para los padres cuyos hijos murieron como consecuencia de los daños causados ​​por las redes sociales, el veredicto de hoy supone un gran paso hacia la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, declaró Sarah Gardner, directora ejecutiva de Heat Initiative, un grupo fundado hace tres años que afirma existir para “presionar a las grandes empresas tecnológicas”.

Gardner argumentó que el veredicto del miércoles del jurado de Los Ángeles “es el momento a lo grande de las redes sociales en el mundo de las tabacaleras: el daño que estas empresas causan intencionalmente a los niños ha sido probado en un tribunal de justicia”.

Álvaro Bedoya, comisionado de la FTC durante la era Biden, escribió en X que “un jurado de gente común ha logrado lo que el Congreso e incluso las legislaturas estatales no han podido: responsabilizar a Meta y a Google por crear adicción en los jóvenes a sus productos”.

El juicio se centró en las acusaciones de que los gigantes tecnológicos diseñaron deliberadamente sus plataformas con funciones adictivas que mantienen a los usuarios jóvenes enganchados y perjudican su bienestar.

Ambas compañías han invertido mucho en herramientas de seguridad para los usuarios más jóvenes y refutan las acusaciones de que sus plataformas sean las culpables de los problemas de salud mental de los adolescentes.

“Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos”, declaró Meta en un comunicado el miércoles. “La salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación. Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente, y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”.

Google también anunció que apelará. “Este caso malinterpreta a YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”, declaró el portavoz José Castañeda en un comunicado.

En este caso, la demandante, identificada como Kaley o KGM, alegó que el uso compulsivo de las plataformas le provocó ansiedad, dismorfia corporal e ideas suicidas.

Jonathan Haidt, autor de “La generación ansiosa” y uno de los defensores más conocidos de las escuelas sin teléfonos móviles, afirmó que, gracias al veredicto del jurado, “estamos en un mundo nuevo: una nueva era en la lucha por proteger a los niños de los peligros en línea”.

Haidt afirmó que el resultado del juicio civil “pertenece ante todo a las familias, especialmente a los muchos padres que, ante una pérdida inimaginable, optaron por alzar la voz, exigir responsabilidades y soportar un doloroso proceso legal para que otros niños pudieran evitarlo”.

Añadió: “Esto es solo el principio. Le seguirán miles de casos que llevarán a Meta, Snap, TikTok y YouTube ante los tribunales. Aún queda mucho trabajo por hacer en los tribunales, las legislaturas, las escuelas y las comunidades”.

Numerosos padres que atribuyen la muerte prematura de sus hijos a las redes sociales asistieron al juicio en Los Ángeles y llamaron la atención sobre lo que, según ellos, es una amenaza constante para las familias de todo el mundo.

La organización Parents for Safe Online Spaces, que ha estado presionando al Congreso para que apruebe la Ley de Seguridad Infantil en Internet, declaró el miércoles que la decisión del jurado fue una “victoria excepcional y trascendental” en una lucha que ha durado años.

“Por fin, un jurado ha dicho basta”, declaró el grupo. “Las empresas de redes sociales no pueden seguir actuando con semejante desprecio por la salud y el bienestar de sus usuarios más jóvenes. Por fin están pagando las consecuencias de su avaricia”.

La Ley de Seguridad Infantil en Internet (Kids Online Safety Act) ha existido en diversas formas durante varios años, pero aún no ha sido aprobada por el Congreso. Esta iniciativa exige que las plataformas tecnológicas proporcionen múltiples medidas de protección para los menores.

La senadora republicana Marsha Blackburn, una de las muchas legisladoras que han defendido el proyecto de ley, dijo que el veredicto del miércoles debería impulsarlo: “Ahora que se ha determinado que las grandes empresas tecnológicas son responsables de los daños que han causado a nuestros hijos, es hora de que el Congreso consagre en la ley la protección de las familias estadounidenses mediante la aprobación de la Ley de Seguridad Infantil en Internet”.

El senador demócrata Ed Markey, impulsor de su propio proyecto de ley sobre la seguridad infantil en internet, afirmó que el veredicto debería impulsar la acción del Congreso. “Ha llegado el momento de las grandes tecnológicas, el de las grandes tabacaleras”, declaró Markey.

“No podemos depender únicamente de los tribunales. El Congreso debe hacer su parte para imponer verdaderas medidas de control a estas plataformas, subrayó.

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Con información de Clare Duffy, de CNN.