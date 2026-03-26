Internet adora a este grupo de perros perdidos que viajan de regreso a casa. Lástima que la historia sea falsa

Por Jessie Yeung, CNN

El video ya ha sido visto decenas de millones de veces. Internet está fascinado; ¿cómo no estarlo?

El breve clip muestra a un grupo de perros en China que supuestamente fueron capturados para ser devorados, pero escaparon y emprendieron un largo viaje de regreso a casa como una alegre pandilla, que incluye a un golden retriever, un pastor alemán herido y un valiente corgi que lidera la manada.

El problema: no es real. Si bien el video original es auténtico y muestra a siete perros vagando por el costado de una carretera en la provincia nororiental de Jilin, los medios estatales chinos han desmentido la historia de su escape y de su viaje de regreso a casa.

Aun así, la historia ficticia ha cobrado vida propia. Los usuarios de las redes sociales la han comparado con la película de Disney de 1993, “De regreso a casa”. Surgieron derivados generados con IA: carteles de películas con los siete perros, un tráiler que mostraba su emocionante escape e incluso imágenes de su reencuentro con sus dueños, quienes estaban eufóricos.

Este fenómeno ilustra cómo la desinformación puede multiplicarse tras un momento viral, difundiendo narrativas aparentemente inofensivas que, en la era de la IA, se vuelven más difíciles de verificar. En este caso, algunas de las historias falsas incluían estereotipos racistas.

En medio del pesimismo y la desolación que caracterizan las noticias, el público anhela contenido positivo y reconfortante, como los videos de animales.

Estos videos ofrecen una vía de escape, pero su popularidad también anima a los creadores de contenido en redes sociales a inventar o exagerar el contenido para conseguir clics, según T.J. Thomson, profesor asociado de medios digitales en la Universidad RMIT de Melbourne, Australia.

“La gente intenta sacar provecho del contenido o las tendencias virales existentes”, afirmó. “La atención es equivalente a dinero en internet y en las redes sociales. Por lo tanto, cuanta más atención se recibe, mayor es la interacción”.

El video de los siete perros fue grabado inicialmente el 15 de marzo por un hombre que conducía por una zona remota de la provincia de Jilin, según Cover News, medio estatal chino.

Lo publicó en línea, especulando que el grupo podría haber escapado de un vehículo de transporte de perros, aunque posteriormente aclaró que no había presenciado tal escape.

El video se viralizó en las redes sociales chinas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados y alcanzando más de 90 millones de visualizaciones en Douyin y Weibo, dos de las principales plataformas. Rápidamente generó innumerables memes y debates en chats grupales. Luego, se extendió a nivel mundial, apareciendo en TikTok, X, Instagram y diversos medios internacionales.

Surgieron teorías que sugerían que los perros podrían haber sido robados. Los usuarios de las redes sociales señalaron cómo varios perros caminaban cerca del pastor alemán, girándose constantemente para mirarlo, lo que, según ellos, demostraba que la manada protegía a un miembro herido.

Otros se enamoraron del pequeño corgi que caminaba al frente del grupo, a veces dando la vuelta como un líder valiente que se aseguraba de que nadie se quedara atrás.

La realidad es mucho menos romántica.

Según el periódico estatal chino City Evening News, que localizó a los dueños, todos los perros pertenecían a aldeanos que vivían a pocos kilómetros de la carretera donde fueron filmados. Los dueños explicaron que la pastora alemana estaba en celo, razón por la cual otros perros se sentían atraídos por ella.

La mayoría de los perros del pueblo andan sueltos y a menudo desaparecen durante uno o dos días durante su ciclo de celo, informó Cover News. Los siete perros en cuestión ya han regresado a casa, y la pastora alemana ahora está atada con correa hasta que termine su celo.

Probablemente haya varias razones por las que el video se volvió tan viral, dijo Thomson. Los videos de animales apelan a nuestra “naturaleza infantil” y a nuestro deseo de cuidar de las criaturas pequeñas. Los animales ofrecen un lienzo neutral para expresar temas universales como la comunidad, la pertenencia y la soledad, añadió. Este tipo de contenido positivo ofrece un respiro ante el incesante bombardeo de noticias sobre guerras y desastres.

Basta con ver la gran acogida que tuvo en internet la historia de Moo Deng, la cría de hipopótamo pigmeo en Tailandia, o la de Punch, el mono de un zoológico japonés. Ambos atrajeron a multitudes de visitantes tras hacerse virales.

Ni Punch ni Moo Deng tienen una historia falsa. Pero incluso los hechos reales pueden generar narrativas inexactas, como la preocupación generalizada en internet de que Punch estuviera siendo acosado por otros monos, a pesar de que sus cuidadores intentaban explicar que estas interacciones son normales en el mundo de los macacos japoneses y que Punch simplemente estaba aprendiendo la jerarquía de su nuevo grupo.

E incluso cuando los videos originales de momentos virales son auténticos, se utilizan cada vez más como punto de partida para narrativas exageradas y contenido generado por IA, con el fin de captar a una audiencia interesada.

En un caso reciente, un conductor de autobús en Australia rescató a un koala de un poste de luz exterior, lo subió a su autobús y luego llamó a una organización benéfica de rescate de koalas. El incidente ocurrió de noche y no había nadie en el autobús, pero el video original desató una ola de contenido falso.

Algunos mostraban clips generados por IA del koala subiendo al autobús para unirse a los pasajeros; ninguno de ellos era real.

Los motivos detrás del contenido falso varían, pero el más atractivo para muchos creadores de contenido son los clics y el tráfico que pueden monetizar en las redes sociales.

“Este tipo de contenido puede volverse increíblemente popular y viralizarse. Por lo tanto, puede ser una forma muy efectiva de aumentar rápidamente el número de seguidores de una cuenta”, dijo Tama Leaver, profesora de estudios de internet en la Universidad Curtin en Perth, Australia.

Para algunas personas, puede que no importe si ese adorable video viral de un animal es real. Pero esto se vuelve problemático cuando los espectadores aceptan lo que ven sin cuestionarlo, especialmente cuando se trata de temas más serios. Por ejemplo, Leaver afirma que existe una enorme cantidad de imágenes falsas de la guerra de Irán que algunas personas podrían aceptar como reales.

“Cuando bajamos nuestras expectativas y admitimos que tal vez no nos importe un tema, significa que nuestra capacidad crítica podría verse afectada en otros”, declaró.

Este incidente de los siete perros puede parecer trivial o inofensivo. Sin embargo, aún existen peligros: por ejemplo, las narrativas falsas que afirman que los perros estaban siendo transportados a un matadero perpetúan un estereotipo negativo sobre los chinos que comen perros, lo cual históricamente ha alimentado el racismo contra los chinos en el extranjero.

Incluso ahora, con los chinos en occidente enfrentando una mayor xenofobia tras la pandemia de covid-19, videos como este pueden influir aún más en la percepción que tienen los extranjeros de China, señaló Thomson.

Y a medida que más contenido generado por IA inunda internet, es probable que la desinformación continúe propagándose, poniendo a prueba nuestra percepción de la verdad y la confianza.

Incluso un contenido ligero como este corre el riesgo de “envenenar o distorsionar la información… cuando uno no sabe en qué confiar, en quién confiar, ¿puedes creer lo que ves?”, dijo Thomson.

“Eso te deja en una situación aterradora”.

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