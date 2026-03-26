Los aliados de Trump en el Golfo presionan para que se aborden sus preocupaciones antes de que termine la guerra con Irán

Por Mostafa Salem y Becky Anderson, CNN

Antes de la guerra con Irán, los aliados árabes del Golfo del presidente Donald Trump presionaron enérgicamente en contra del conflicto militar, temiendo los ataques que Teherán ahora está lanzando contra ellos.

A medida que la guerra se prolonga, temen que una salida rápida pueda dejarlos en peor situación que antes de que comenzara.

Durante la última semana, a medida que ha aumentado el impulso hacia las negociaciones para poner fin a la guerra, funcionarios árabes del Golfo han declarado abiertamente que las capacidades militares de Irán, utilizadas para castigarlos por las acciones de Estados Unidos e Israel, no pueden permanecer intactas en ningún orden regional futuro.

Si bien la amenaza nuclear percibida aún persiste, consideran que los misiles iraníes representan un riesgo más urgente.

Arabia Saudita quiere que las capacidades de misiles balísticos y de crucero de Teherán se degraden “tanto como sea posible” antes de que termine la guerra, según declaró a CNN un funcionario regional familiarizado con la postura saudí.

Y los Emiratos Árabes Unidos creen que sería “difícil” para la región seguir conviviendo con un programa iraní de misiles y drones, según el mismo funcionario.

El mensaje de la guerra con Irán “se ha vuelto muy claro”, declaró la semana pasada Anwar Gargash, asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

“Nuestro planteamiento no se limita a un alto el fuego, sino que se orienta hacia soluciones que garanticen una seguridad duradera en el Golfo”, afirmó, incluyendo abordar la “amenaza nuclear, los misiles, los drones y la intimidación de Irán en los estrechos”.

“Es inconcebible que esta agresión se convierta en un estado de amenaza permanente”, añadió en una publicación del domingo X.

Los funcionarios estadounidenses afirman que persiguen objetivos similares.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este mes que el objetivo es “destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles iraníes, destruir su armada y demás infraestructura de seguridad”.

Funcionarios iraníes han declarado que la mayor parte de su potencia de fuego se ha utilizado contra los estados árabes vecinos, lo que ha desconcertado a los líderes regionales, quienes insisten en que no tuvieron ningún papel en la guerra y presionaron activamente en su contra.

A medida que avanzaba el conflicto, Teherán acusó a varios estados árabes del Golfo de permitir que Estados Unidos utilizara sus territorios para lanzar ataques contra la República Islámica.

Las exigencias de Irán también han variado a lo largo de la guerra.

Funcionarios iraníes afirman que exigen un nuevo statu quo en la región, que incluye la formalización del control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, reparaciones de guerra y un cambio en las alianzas de décadas entre los estados árabes del Golfo y Estados Unidos.

Asimismo, ha amenazado con intensificar sus ataques contra sus vecinos árabes.

El New York Times citó el martes a funcionarios estadounidenses que afirmaban que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ha estado presionando a Trump para que continúe la guerra con Irán, argumentando que representa una “oportunidad histórica” ​​para rehacer Medio Oriente.

Sin embargo, el mensaje público de Arabia Saudí sigue centrado en la desescalada.

Un alto funcionario saudí declaró a CNN que Riad “sigue apoyando” una solución pacífica a este conflicto, tal como lo hacía antes de que comenzara la guerra.

“Nuestra principal preocupación hoy es defendernos de los ataques diarios contra nuestra gente y nuestra infraestructura civil”, comentó el funcionario. “Mantenemos un contacto estrecho con la administración Trump y nuestro compromiso permanece inalterable”.

Qatar, cuya producción de GNL se ha paralizado por completo debido a los ataques de Irán, también ha insistido en que cualquier solución a la guerra debe tener en cuenta los intereses de los vecinos árabes que Irán ha atacado.

“Nuestros países deben desempeñar un papel en la reescritura del sistema de seguridad regional, en consonancia con nuestros intereses estratégicos”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, en una rueda de prensa el martes.

Según un funcionario iraní, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán han causado la muerte de más de 1.750 personas y han dejado más de 20.000 heridos desde que comenzaron hace cuatro semanas.

Irán ha respondido lanzando miles de proyectiles contra ciudades de los estados árabes vecinos, lo que ha destruido la estabilidad que la región había disfrutado durante mucho tiempo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha bloqueado de hecho el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, privando a los vecinos de Irán de miles de millones de dólares en ingresos procedentes de las exportaciones de energía.

Los ataques iraníes han provocado la muerte de más de 25 personas y han dejado más de 200 heridos en los países del Golfo, según cifras publicadas por los respectivos Gobiernos. Los Emiratos Árabes Unidos han sido el país con mayor número de víctimas en la región.

Trump ha insistido en que Estados Unidos e Israel ya ganaron la guerra. Esta semana, indicó que Washington podría iniciar pronto negociaciones con Teherán, posiblemente en Pakistán, mientras se prepara para desplegar tropas adicionales en Medio Oriente en los próximos días, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

En los últimos años, los estados árabes del Golfo habían mejorado significativamente sus relaciones con Irán, pero los expertos afirman que la ferocidad de los ataques de Teherán contra ellos ha reavivado la idea de que la República Islámica sigue siendo su mayor amenaza.

Un régimen iraní intacto tras esta guerra, con el control del estrecho de Ormuz y una Guardia Revolucionaria envalentonada capaz de atacar instalaciones energéticas a su antojo, es su peor pesadilla.

“Arabia Saudita y el resto de los países del Golfo tienen un interés muy particular en cualquier acuerdo que se alcance entre Estados Unidos e Irán”, declaró a CNN Abdulaziz Sager, presidente del Centro de Investigación del Golfo, con sede en Arabia Saudita. “Debe existir una garantía estructurada de que esto no vuelva a suceder”.

Los países árabes del Golfo se enfrentan ahora al lado “feo” de Irán, dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó Abdulkhaleq Abdulla, politólogo de los Emiratos Árabes Unidos.

Hoy en día, Irán es el “enemigo público número uno” para los estados árabes del Golfo, apuntó Abdulla. “No es un estado terrorista, pero está dirigido por una organización terrorista”.

“Nos enfrentamos a un Irán terrible, y es deber de todos, no solo de Estados Unidos, no rendirnos y no permitir que este país (Irán) quede impune”, expresó.

Con información de Sarah Sirgany, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.