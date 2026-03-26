¿Por qué la gasolina a US$ 4 no generará una oleada de compras de vehículos eléctricos?

Por Chris Isidore, CNN en Español

Yustine Chang y su esposo solo tienen la mitad de la preocupación por los precios de la gasolina que tenían hace una semana.

El aumento del precio de la gasolina cerca de su casa en el sur de California no fue la única razón por la que reemplazaron su sedán Mercedes Clase C, de ocho años, por su primer vehículo eléctrico, un SUV Rivian R1.

Pero hizo que la decisión fuera más fácil. Especialmente porque su otro vehículo, un SUV Mercedes GLS, de tres años, “consume mucha gasolina”.

“La última vez que llenamos el tanque y la gasolina superó los US$ 6 por galón, eso aceleró mucho nuestra decisión de buscar un vehículo eléctrico”, dijo Chang. California tiene el precio promedio de gasolina más alto del país, con US$ 5,83 por galón.

Chang y su esposo no son los únicos compradores que consideran adquirir un vehículo eléctrico a medida que suben los precios de la gasolina.

Los usuarios que buscaban autos en línea tuvieron un 17 % más de probabilidades de buscar información sobre un vehículo eléctrico en la semana que comenzó el 2 de marzo, en comparación con la semana anterior, según Edmunds.com, justo cuando los precios de la gasolina empezaban a subir. El interés aumentó otro 8 % en las semanas siguientes.

Pero mirar opciones no garantiza ventas, dijo Ivan Drury, director de Análisis en Edmunds. Y no hay señales de que los fabricantes de automóviles se apresuren a producir más vehículos eléctricos de los ya previstos.

“Creo que [los precios de la gasolina] despiertan el interés, y los consumidores con razón deberían explorar opciones, especialmente si ya están en el mercado para comprar un auto nuevo”, dijo Drury. “Pero salir a comprar un vehículo eléctrico únicamente por lo que hemos visto en las últimas dos semanas no sería extremadamente racional”.

Parte de la razón es el costo. El precio promedio en Estados Unidos de un galón de gasolina ha subido más de US$ 1 en el último mes. Pero los precios más altos en las estaciones por sí solos pueden no ser suficientes para que los compradores den el salto de un vehículo de gasolina a uno eléctrico.

Los hogares en Estados Unidos usan entre 50 y 60 galones de gasolina al mes, dijo Tom Kloza, un analista independiente de petróleo que asesora a Gulf Oil. Si el precio promedio nacional de la gasolina se mantiene alrededor de US$ 4 por galón, los hogares terminarán gastando unos US$ 240 al mes. Eso equivale aproximadamente a un tercio del costo promedio de la cuota mensual de un auto nuevo.

Los vehículos eléctricos cuestan en promedio unos US$ 6.500 más que los autos de gasolina, según Cox Automotive. Los precios de los autos nuevos ya se acercan a los US$ 50.000.

Los autos eléctricos sí permiten ahorrar dinero con el tiempo, ya que sus conductores terminan pagando menos por combustible y mantenimiento.

Pero los estadounidenses saben que comprar un auto es una de las decisiones de compra más importantes que pueden tomar, después de adquirir una vivienda. Por eso, se necesitaría un aumento sostenido en los precios de la gasolina para que cambien sus decisiones de compra, dijo Stephanie Valdez Streaty, directora de Análisis de la Industria en Cox.

“El impacto a corto plazo es más probable que se refleje en el comportamiento de los hogares, con menos desplazamientos y recortes en otros gastos”, dijo. “Para cambiar de forma significativa el comportamiento de compra e impulsar una tendencia hacia vehículos más pequeños y eficientes, los consumidores tendrían que creer que los precios de la gasolina se mantendrán elevados durante años, no solo meses”.

Los fabricantes de automóviles invirtieron miles de millones en ofertas de vehículos eléctricos en los últimos años, impulsados por la creciente demanda de los compradores, regulaciones ambientales más estrictas y las altas valoraciones de las empresas de vehículos eléctricos. Muchos fabricantes hablaron de hacer la transición hacia un futuro completamente eléctrico en la próxima década.

Esos planes se vieron respaldados por la promesa de apoyo del Gobierno de Biden, que incluía una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, préstamos gubernamentales a bajo interés para construir fábricas de estos vehículos y un crédito fiscal de US$ 7.500 para la mayoría de los compradores.

Pero ese apoyo se evaporó rápidamente bajo el Gobierno de Trump. La administración no solo eliminó el crédito fiscal para los compradores, sino que también redujo los estándares más estrictos de eficiencia de combustible y eliminó las sanciones económicas para los fabricantes que violaran las normas de emisiones.

Las compras de vehículos eléctricos en Estados Unidos cayeron en unos 30.000 vehículos, el año pasado, de 1,23 millones a 1,2 millones, impulsadas por el fin del crédito fiscal de US$ 7.500 para los compradores. Drury, de Edmunds, prevé otra caída del 20 %, para este año, la mayor registrada.

Como resultado, la mayoría de los fabricantes ha reducido significativamente sus planes de vehículos eléctricos. Drury y Valdez Streaty dijeron que no van a volver a acelerarlos, incluso con el aumento de los precios de la gasolina.

Tesla, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos, reportó su mayor caída en ventas globales el año pasado y está girando hacia robots y robotaxis autónomos. Detendrá la producción de sus modelos más costosos para hacer espacio en sus plantas para construir esos robots.

Stellantis, la empresa que fabrica autos bajo las marcas Dodge, Ram y Jeep, dijo que está “centrada en ofrecer a los clientes una variedad de opciones de propulsión”.

Ford, que dijo que perdería US$ 19.500 millones como resultado de su repliegue en vehículos eléctricos durante el último año, dijo a CNN que no está cambiando su estrategia eléctrica actual debido al reciente aumento de los precios de la gasolina.

Por ejemplo, el fabricante dejó de producir su camioneta eléctrica F-150 Lightning, en diciembre. Con un precio inicial cercano a los US$ 55.000, es aproximadamente US$ 17.500 más cara que la versión base con motor de gasolina.

El director ejecutivo Jim Farley dijo a los inversionistas el mes pasado que Ford se concentrará en adelante solo en modelos eléctricos más asequibles.

“El cliente ha hablado. Ese es el punto clave”, dijo.

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