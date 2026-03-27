ICE ha deportado a decenas de ucranianos. Algunos fueron enviados directamente al servicio militar

Por Ivana Kottasová y Daria Tarasova-Markina, CNN

Volodymyr Dudnyk fue reclutado por oficiales de las fuerzas ucranianas casi inmediatamente después de cruzar la frontera hacia Ucrania tras su deportación desde Estados Unidos. Fue enviado directamente a un centro de entrenamiento.

“Cuando estaba en el avión rumbo a Ucrania, sabía lo que me esperaba. Pero esperaba que al menos me dejaran volver a casa primero. Todo sucedió incluso más rápido de lo que imaginaba. Nunca llegué a casa. Todavía no he visto a mis padres”, declaró el joven de 28 años a CNN.

Dudnyk pasó 51 días en el campo de entrenamiento básico y luego unas semanas capacitándose como operador de drones. Ahora lucha en el frente en el este de Ucrania, donde sus compañeros le dieron un nuevo indicativo militar: “América”.

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado la represión contra todo tipo de inmigración y ha emprendido una campaña de deportaciones masivas.

Si bien la administración Trump afirma centrarse principalmente en los delincuentes más peligrosos, a quienes denomina “los peores entre los peores”, muchos de los detenidos solo han cometido delitos menores o no tienen antecedentes penales.

Esto ha generado una profunda incertidumbre en la vida de cientos de miles de personas que ahora corren el riesgo de ser expulsadas de Estados Unidos. Pero para los hombres ucranianos en edad de combatir, existe un riesgo adicional: la deportación podría llevarlos directamente al frente.

Tras más de cuatro años de guerra, las fuerzas ucranianas sufren una grave escasez de personal.

Según la legislación ucraniana, todos los hombres de entre 25 y 60 años están sujetos a movilización.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania, unos dos millones de hombres están actualmente en busca y captura por evadir el servicio militar obligatorio, y cerca de 200.000 soldados se encuentran ausentes sin permiso oficial.

Muchos de esos hombres han huido del país o intentan esconderse de los oficiales de reclutamiento, quienes buscan constantemente a quienes intentan evadir el servicio militar.

CNN ha presenciado de primera mano cómo los oficiales de reclutamiento realizan controles aleatorios de documentos y llevan a cualquier persona sin una exención válida directamente a los campos de entrenamiento militar.

La deportación de un avión lleno de hombres en edad militar desde Estados Unidos es una presa fácil para los oficiales encargados del reclutamiento.

Dudnyk, un tatuador, fue uno de los 45 hombres ucranianos que fueron deportados de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 17 de noviembre, junto con cinco mujeres.

El grupo fue trasladado en avión a Polonia y llevado hasta la frontera con Ucrania por funcionarios estadounidenses, quienes los entregaron a funcionarios polacos que los escoltaron al cruzar la frontera.

Uno de los pasajeros del vuelo declaró que permanecieron esposados ​​hasta después de cruzar la frontera.

El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania informó a CNN que, de los 45 hombres, 24 eran buscados para el servicio militar obligatorio y fueron entregados a la policía, que los llevó a la oficina de reclutamiento.

En Ucrania, la condición de “buscado” se aplica a quienes no han actualizado sus datos o han infringido las normas de movilización.

“Un hombre que viajaba conmigo en el avión tenía dos o tres hijos, y también lo deportaron. Otro era un hombre de 36 años que llegó a Estados Unidos de niño hace 20 años. Apenas habla ucraniano. Él también fue deportado”, comentó Dudnyk.

Dudnyk fue detenido por agentes del ICE el pasado agosto frente a un juzgado en Pittsburgh, Pensilvania, donde debía comparecer ante el tribunal por presuntamente conducir sin licencia ni seguro de automóvil.

Reconoció que no era la primera vez que tenía problemas con la ley en Estados Unidos. En el pasado, había sido acusado de delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresión y robo, según declaró a CNN.

Los documentos judiciales muestran que solo fue declarado culpable o se declaró culpable de infracciones de tránsito y un cargo de alteración del orden público. Todos los demás cargos fueron retirados o desestimados por el tribunal.

En aquel caluroso día de agosto, las cosas fueron diferentes. “Salieron del vehículo. Ya tenían mi foto… Ni siquiera vi al juez, me enviaron directamente a detención. A pesar de tener estatus oficial allí”, contó, y añadió que había entrado legalmente a Estados Unidos en 2019 con una visa de intercambio.

Posteriormente obtuvo una visa de estudiante, que finalmente fue cancelada porque, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a CNN, Dudnyk “no asistió a clases”.

Dudnyk solicitó asilo y se le concedió permiso para trabajar mientras su caso estaba pendiente. CNN ha tenido acceso a documentos que confirman su permiso de trabajo y que su solicitud de asilo había sido recibida y estaba siendo considerada.

Al ser consultado por CNN sobre su caso, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que Dudnyk era un “inmigrante ilegal con antecedentes penales procedente de Ucrania” que permaneció en Estados Unidos tras la cancelación de su visa. “Recibió todas las garantías procesales”, añadió el portavoz.

Dudnyk es uno de los muchos solicitantes de asilo de diversos países que la administración Trump ha deportado.

La pareja ucraniana formada por Daryna y Zhenya, que pidieron a CNN que no publicara sus apellidos por temor a represalias, dijeron que habían entrado legalmente en Estados Unidos en 2022 bajo el programa Unidos por Ucrania (U4U).

El programa de la era de Joe Biden permitía a ciudadanos estadounidenses patrocinar a ucranianos que habían huido de su país a causa de la guerra y deseaban emigrar a Estados Unidos.

Se les concedía un permiso humanitario de dos años, que les permitía vivir y trabajar en el país. Transcurridos los dos años iniciales, podían solicitar una prórroga, conocida como permiso de reingreso.

Cuando Daryna y Zhenya solicitaron la libertad condicional en 2024, Daryna la obtuvo casi de inmediato. Pero su esposo no. Su solicitud permaneció “pendiente” durante más de un año, hasta que fue arrestado por ICE en noviembre.

Julia Bikbova, abogada estadounidense-ucraniana especializada en inmigración y derecho internacional, afirmó que este escenario, en el que a algunos miembros de una familia se les concede la libertad condicional mientras que a otros no, no es único.

Daryna declaró a CNN que la pareja intentaba evitar la deportación de Zhenya argumentando que había entrado legalmente en Estados Unidos y que aún necesitaba la protección del país.

Daryna expresó su especial preocupación por la posibilidad de que Zhenya, de 34 años (edad ideal para el servicio militar obligatorio en Ucrania), fuera enviado al frente a pesar de sus problemas de salud. Añadió que Zhenya padece problemas de columna.

“La situación actual en Ucrania es que están reclutando a hombres incluso con las discapacidades más graves”, declaró a CNN.

Sus preocupaciones no son infundadas. Anton Smovzh, que viajaba en el mismo vuelo de deportación que Dudnyk y que, al igual que él, fue enviado a un centro de entrenamiento militar inmediatamente después de cruzar la frontera desde Polonia, afirmó que los oficiales de reclutamiento se llevaban a todos los que tenían estatus de “buscados”, independientemente de su situación.

“En el examen médico, me sacaron sangre en tres minutos y me dijeron que estaba apto para el servicio”, declaró a CNN en Kyiv, donde actualmente mantiene un perfil bajo tras escapar del ejército.

Smovzh, de 34 años, declaró a CNN que, cuando fue deportado de Estados Unidos, su esposa —también ucraniana— y su hijo se vieron obligados a marcharse.

“Mi hijo es ciudadano estadounidense y, de hecho, también fue deportado, porque mi esposa no puede trabajar con un niño pequeño, así que tuvieron que irse”, explicó a CNN.

Al igual que Daryna y Zhenya, Smovzh ingresó a Ucrania bajo el programa U4U.

Fue detenido y deportado por ICE tras ser acusado de violación y agresión sexual, aunque todos los cargos en su contra fueron retirados poco antes de su deportación, según consta en documentos judiciales.

Los documentos no aclaran el motivo de la retirada de los cargos. El Departamento de Policía de Filadelfia declaró a CNN que no puede hacer comentarios sobre casos desestimados y la fiscalía no respondió a las reiteradas solicitudes de información.

En declaraciones a CNN, Smovzh negó rotundamente las acusaciones en su contra.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Zhenya accedió a abandonar Estados Unidos voluntariamente el 15 de marzo. Desde entonces, CNN no ha podido contactar ni con él ni con Daryna.

Se calcula que unos 280.000 ucranianos entraron en Estados Unidos bajo el programa U4U antes de que fuera suspendido en enero de 2025, junto con todos los demás programas de libertad condicional humanitaria por categorías, cuando Trump asumió la presidencia.

El sistema de libertad condicional humanitaria permite que una persona a la que normalmente no se le permitiría entrar en EE. UU. solicite la entrada “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.

Esto podría ser para recibir tratamiento médico vital, visitar a un familiar con una enfermedad grave, testificar en un juicio importante o escapar de un peligro inminente.

La concesión de la libertad condicional humanitaria es discrecional y su obtención no otorga al beneficiario ningún estatus migratorio legal. Su objetivo es ser una solución a corto plazo para una crisis aguda.

“Se esperaba que la guerra terminara y que (las personas que ingresaron con el programa U4U) regresaran a sus países. El programa no estaba diseñado para otorgar la residencia permanente ni una visa. Su propósito era permitir que los ucranianos sobrevivieran al conflicto”, comentó Bikbova. Sin embargo, la guerra ya lleva cinco años.

Oficialmente, el programa U4U no se ha eliminado bajo la administración Trump. En cambio, como parte de la política migratoria restrictiva de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que dejaría de aceptar nuevas solicitudes y que las solicitudes de renovación individuales solo se concederían en casos de “razones humanitarias urgentes y continuas o de un beneficio público significativo”.

“Sobre el papel, las protecciones para los ucranianos siguen vigentes… pero ahora mismo, ICE tiene la autoridad absoluta para detener a cualquiera”, indicó Bikbova, señalando casos recientes en los que agentes federales de la ley han arrestado a residentes permanentes e incluso a ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump también introdujo una nueva tarifa de US$ 1.000 que se debe pagar una vez que se concede la libertad condicional, además de la tarifa de solicitud de casi US$ 600, cantidades que, según Bikbova, podrían ser prohibitivas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional atribuyó al Gobierno anterior la responsabilidad de las deportaciones de ucranianos llevadas a cabo por la administración Trump a un país que aún se encuentra en guerra.

“La administración Biden perjudicó gravemente a cientos de miles de ucranianos que huían de la invasión rusa al explotar la autoridad de libertad condicional humanitaria de maneras para las que nunca fue concebida, convirtiendo una herramienta de emergencia limitada y para casos individuales en un programa de admisión masiva que dejó a estas personas vulnerables en un limbo precario y temporal sin ningún camino hacia una seguridad duradera”, afirmó el portavoz.

Ruslan, de 26 años, declaró a CNN que fue detenido durante un control de tráfico y que no era consciente de haber hecho nada malo.

“Se detuvieron detrás de mí y me pidieron mis documentos. Les di mi licencia de conducir y me pidieron el pasaporte, que había dejado en casa. Dijeron que era indocumentado, me esposaron y me llevaron a la cárcel. Y eso fue todo. Nadie me preguntó nada”, afirmó.

A través de su novia, Ruslan entregó rápidamente a las autoridades sus documentos: la libertad condicional, válida por tres meses más, y un permiso de trabajo. Solicitó a CNN que no publicara su nombre completo por motivos de privacidad.

“Todo estaba en orden. Pero eso no fue suficiente… Cancelaron mi libertad condicional y todos los documentos que me permitían permanecer en Estados Unidos”, declaró a CNN desde Polonia.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a CNN que Ruslan era “un inmigrante ilegal procedente de Ucrania” que había entrado en Estados Unidos en 2024 y al que se le había concedido la libertad condicional.

“La libertad condicional o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal”, declaró el portavoz. Según la ley, el DHS tiene derecho a revocar la libertad condicional en cualquier momento y sin previo aviso, y así lo hizo en el caso de Ruslan. No se dio ninguna razón.

La administración Trump ha ido aún más lejos en lo que respecta a los programas de libertad condicional para personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, buscando revocarlos por completo.

El año pasado, la Corte Suprema falló a favor de la administración en este asunto mediante una resolución de emergencia.

Ruslan afirmó que, siguiendo el consejo de su abogado, decidió no oponerse a la deportación y que, cuando se le ofreció la opción de abandonar Estados Unidos voluntariamente, la aprovechó.

Permanecer detenido le resultaba costoso, ya que no podía trabajar pero aún tenía que pagar el alquiler del apartamento que compartía con su pareja ucraniana, Kateryna, quien también se encontraba en Estados Unidos gracias al programa U4U.

Al irse voluntariamente, evitó ser enviado a Ucrania, donde habría sido reclutado, según explicó.

Kateryna comentó que a la pareja le encantaba vivir en Nueva York. “Lo que más me gustaba era el océano. Trabajaba en un salón de belleza en Brighton Beach y después del trabajo siempre íbamos a la playa a caminar o tomar un café. Lo hacíamos todo el tiempo. Nos sentábamos en un banco o en las rocas junto al mar”, contó.

“No dejo de pensar: si querían que la gente se fuera, podrían haber dicho, por ejemplo: ‘No los queremos aquí, U4U va a cerrar y esta es la fecha límite para marcharse’. Entonces la gente se habría ido con normalidad, en lugar de enfrentarse a todo esto”. Kateryna añadió que se sentía afortunada de no tener hijos después de ver familias enteras desarraigadas por detenciones y deportaciones.

“Hablé con una persona que tenía dos o tres hijos muy pequeños. Y el hombre simplemente desapareció, dejándolos sin ingresos, sin nada”, recordó.

Smovzh fue detenido por ICE en junio mientras se encontraba en libertad bajo fianza por los cargos de violación, agresión sexual y exhibicionismo que posteriormente fueron retirados.

Una fotografía que mostraba ese momento —Smovzh esposado, flanqueado por agentes enmascarados— fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En ella se le describía erróneamente como buscado por violación, agresión sexual con agravantes y peligro imprudente. En marzo, la fotografía seguía publicada en internet. Smovzh nunca fue condenado por ningún delito.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a CNN que Smovzh “recibió todas las garantías procesales”.

Declaró a CNN que estaba decidido a regresar a Estados Unidos, aunque su deportación hace que esa opción sea extremadamente improbable. “Para mí, regresar a Estados Unidos es una cuestión de principios. Creo que no hice nada para merecer ser deportado”, afirmó.

“No estoy enojado con los estadounidenses”, añadió. “Cuando estuve detenido, había ucranianos que llevaban entre 10 y 20 años en prisión. Entiendo por qué el país no quiere inmigrantes con antecedentes penales. Yo tampoco los querría. Pero en mi caso, simplemente tuve mala suerte”.

Dudnyk contó que cuando su familia y amigos se enteraron de que iba a ser deportado a Ucrania, le sugirieron que, al igual que Smovzh, intentara huir del ejército.

Pero esa no era una opción que él consideraría.

“Mientras viajaba por aquí, vi muchísimas tumbas de soldados. Me impactó mucho”, declaró a CNN. “En ese momento, me dije a mí mismo que no desertaría y que, en cambio, lucharía”.

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Con información de Victoria Butenko, de CNN.