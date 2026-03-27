Los resultados del Sweet 16 de March Madness hasta ahora

Por Kyle Feldscher y Jacob Lev, CNN

Durante los últimos días, los aficionados de 16 equipos de baloncesto universitario masculino no han podido sacarse una idea de la cabeza: dos victorias más para la Final Four.

Para cuatro equipos —Iowa, Illinois, Purdue y Arizona— esa cifra se ha reducido a solo una victoria.

Tras superar la dura prueba de las primeras rondas del March Madness, llegar a los octavos de final es un logro en sí mismo, y para algunos de estos equipos —especialmente los Hawkeyes— llegar a los cuartos de final es solo un sueño. Pero la oportunidad de jugar por un campeonato nacional ya no parece una esperanza lejana; está a solo un fin de semana de distancia.

Estos son los resultados de la noche del jueves:

El segundo cabeza de serie, Purdue, sorprendió al undécimo cabeza de serie, Texas, con un marcador de 79-77 después de que la canasta de Trey Kaufman-Renn, alero de los Boilermakers, les diera la victoria a falta de 0.7 segundos.

Fue un partido muy reñido entre ambos equipos y todo se decidió en los últimos segundos después de que los Longhorns anotaran una falta con tiro libre adicional a falta de 11 segundos para empatar el partido a 77.

El base estrella de Purdue Braden Smith recibió el pase de banda e intentó una bandeja disputada a pocos segundos del final, cuando Kaufman-Renn la encestó con un rebote, asegurando así el pase de los Boilermakers a los cuartos de final.

Fue un duelo de la Big Ten y un partido de rivalidad en los octavos de final.

Y el partido estuvo a la altura de las expectativas.

Iowa, cabeza de serie número 9, sorprendió a Nebraska, cabeza de serie número 4, con una victoria de 77-71 para avanzar a los cuartos de final por primera vez en 39 años.

Los Hawkeyes remontaron una desventaja de 10 puntos en la primera mitad, y a falta de poco más de tres minutos, empataron el partido a 65.

Pero la estrella Bennett Stirtz y Álvaro Folgueiras volvieron a ser los héroes, liderando a Iowa con una racha de 15-6 para cerrar el partido y asegurar la victoria.

Stirtz terminó con 20 puntos, y el novato Tate Sage y Folgueiras sumaron 35 puntos entre ambos saliendo desde el banquillo para los Hawkeyes.

Iowa se enfrentará al ganador del partido Houston-Illinois el sábado en el Toyota Center de Houston.

Los Arizona Wildcats están a punto de alcanzar su primera Final Four desde 2001 tras arrollar a Arkansas en los octavos de final.

Los Wildcats no tuvieron mayores dificultades ante los Razorbacks de John Calipari, y prácticamente entraron sin problemas a los cuartos de final con una victoria contundente en San José. Brayden Burries lideró a Zona con 23 puntos, y los Wildcats nunca estuvieron por debajo en el marcador contra los Hogs, imponiéndose finalmente por 109-88.

Para un equipo tan prestigioso del baloncesto universitario, ha sido una racha inusualmente difícil para los Wildcats, que han avanzado más allá de los octavos de final por primera vez desde 2015. Sin embargo, esta temporada ha sido prometedora desde el principio, gracias a la incorporación de talentosos novatos como Koa Peat.

El jueves, todo pareció funcionar a la perfección. Arizona tuvo un 64% de efectividad en tiros de campo y no necesitó esforzarse al máximo contra los Razorbacks. Las estadísticas mostrarán que Arkansas estuvo a la par: los rebotes y las pérdidas de balón fueron bastante parejos, y esos suelen ser los puntos clave para ganar partidos. Sin embargo, los Wildcats superaron ampliamente al equipo de Calipari en la pintura y en los tiros de campo.

El próximo rival de los Wildcats son los Purdue Boilermakers, quienes apenas lograron vencer al número 11, Texas, el jueves. Los Boilermakers ganaron el torneo de la Big Ten a principios de este mes y se encuentran entre los equipos de la Big Ten que están teniendo una actuación impresionante en el torneo. Si los Wildcats juegan como lo hicieron el jueves, tendrán un partido muy difícil.

El último partido de la noche fue memorable.

Houston, segundo cabeza de serie, llegaba al partido contra Illinois, tercer cabeza de serie, como favorito, jugando en su ciudad, y quedó atónito.

Los Illini derrotaron a los Cougars 65-55 para regresar a los cuartos de final por primera vez en dos años.

Houston tuvo problemas en ataque, con un 34% de acierto en tiros de campo, pero aun así se mantuvo competitivo a pesar de las múltiples rachas de Illinois que ampliaron su ventaja.

Tras una racha de 17-0 en la segunda mitad, los Illini se pusieron con una ventaja de 15 puntos. Pero Houston reaccionó, reduciendo la diferencia a siete puntos a falta de menos de dos minutos.

Sin embargo, Illinois logró mantener la ventaja gracias a los 39 puntos combinados de David Mirkovic, Keaton Wagler y Andrej Stojaković.

Los Illini se enfrentarán ahora a Iowa, un rival de la Big Ten y la revelación de la conferencia, en los cuartos de final el sábado.

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