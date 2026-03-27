Arrestan a Tiger Woods por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol tras accidente automovilístico en Florida

Por Jacob Lev, CNN

Tiger Woods está en la cárcel este viernes después de ser arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según el sheriff del condado de Martin, John Budensiek.

Woods conducía un Land Rover y rozó una camioneta pickup que remolcaba un pequeño tráiler, dijo Budensiek a los periodistas. La colisión hizo que el Land Rover de Woods volcara de lado.

Cuando la policía llegó al lugar, Woods mostró signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia, dijo Budensiek.

“Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar aquí. Y el Sr. Woods sí presentaba los signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia”, dijo Budensiek.

La investigación reveló que Woods parecía estar conduciendo de manera errática en los momentos previos al accidente.

“Nuestra investigación reveló lo siguiente: poco antes de las 2 (p.m.), el camión de limpieza a presión que tiraba de un remolque, un remolque pequeño, iba en dirección norte por South Beach Road y estaba maniobrando para girar hacia una entrada de vehículos”, dijo Budensiek. “Estaba reduciendo la velocidad, comenzando a girar hacia una entrada de vehículos y el conductor de ese vehículo miró en su espejo y vio a un Land Rover, un Land Rover de color oscuro, rebasándolo a altas velocidades. Y no conozco esas velocidades”.

Añadió: “El Land Rover siguió rebasándolo. Lo vio venir, así que intentó orillarse hacia un lado de la carretera. Pero esta es una carretera pequeña, de dos carriles, y no había arcén para que este señor de la limpieza a presión pudiera salirse hacia un lado de la carretera. Mientras intentaba moverse hacia un lado de la carretera, el Land Rover lo rebasó y, en el último momento, viró para evitar una colisión, pero rozó la parte trasera del remolque del equipo de limpieza a presión, se ladeó y luego volcó sobre la puerta del conductor, avanzando hacia el norte más allá del camión que acababa de evitar el accidente”.

“La persona que conducía ese Land Rover pudo salir arrastrándose por la puerta del pasajero del coche y fue identificada como el Sr. Tiger Woods”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Woods para solicitar comentarios sobre el accidente del viernes.

Woods no resultó herido en el accidente y ha sido llevado a la cárcel, donde la política establece que será retenido por al menos ocho horas.

Woods, de 50 años, está en proceso de volver al golf tras romperse el tendón de Aquiles hace poco más de un año y someterse después a su séptima cirugía de espalda a finales del año pasado.

En medio de especulaciones sobre si Woods volvería a competir el próximo mes en su 27.º Masters, el ganador de 15 majors debutó a principios de esta semana en The Golf League (TGL).

Woods no participa en un torneo desde julio de 2024, cuando no pasó el corte en el Open Championship en el Royal Troon Golf Club, en Escocia.

Esta no sería la primera vez que el ganador de 82 torneos de la PGA se ve involucrado en un accidente automovilístico.

El último ocurrió en 2021 en Los Ángeles. Desde entonces, Woods ha jugado en 11 torneos en las últimas cinco temporadas, terminando solo cuatro de esos torneos.

Al llegar a Miami, el presidente Donald Trump expresó su preocupación por Woods, a quien llamó su “buen amigo”.

“Me siento tan mal”, dijo Trump a los reporteros. “Tiene algunas dificultades. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. ….(Él es un) amigo muy cercano mío. Es una persona increíble, un hombre increíble”.

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