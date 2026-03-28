Defensores de la seguridad esperan que un fallo histórico de un jurado pueda conducir a cambios en las redes sociales

Por Clare Duffy, CNN

Los defensores de la seguridad en línea esperan que los veredictos históricos de juicios de esta semana puedan traer cambios a las plataformas de redes sociales sobre las que han advertido durante años, después de que jurados encontraran a Meta (y a YouTube en un caso) responsable de daños a niños y adolescentes.

“Hemos estado contando nuestras historias desde siempre y la gente dice: ‘Oh, eso es horrible’, pero no hemos visto ninguna acción”, dijo Julianna Arnold a Elex Michaelson de CNN el jueves. Arnold fundó la organización de defensa Parents RISE! tras la muerte de su hija Coco, de la cual culpa a Instagram. “Ahora tenemos la prueba para respaldar y validar las historias que hemos estado contando”.

Los juicios representaron las primeras veces que paneles legales de estadounidenses comunes emitieron un juicio sobre la seguridad de las redes sociales para los jóvenes, y vieron suficientes motivos para preocuparse.

Un jurado de Nuevo México determinó el miércoles que Meta era responsable en un caso que la acusaba de crear un “caldo de cultivo” para depredadores infantiles. Un día después, un jurado de California determinó que Meta y YouTube diseñaron a sabiendas plataformas adictivas, no advirtieron a padres y usuarios sobre los riesgos y dañaron la salud mental de una joven.

Aunque las indemnizaciones otorgadas en cada caso fueron diminutas en comparación con las valoraciones de Meta y Google, las compañías enfrentan cientos de casos más; pérdidas repetidas podrían conducir a miles de millones en sanciones y a cambios obligatorios en sus plataformas.

Meta y Google dijeron que planean apelar.

“La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, dijo un portavoz de Meta en un comunicado. “Seguiremos defendiéndonos enérgicamente, ya que cada caso es diferente, y seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”.

El caso de Los Ángeles “malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming construida de manera responsable, no un sitio de redes sociales”, dijo el portavoz de Google, Jose Castaneda.

Las plataformas sociales también sostienen que ya han invertido mucho en medidas y funciones de seguridad, como herramientas de supervisión parental, recordatorios de “tómate un descanso” y configuraciones de privacidad predeterminadas y restricciones de contenido para adolescentes.

Esto es lo que más defensores de la seguridad en línea quisieran ver que cambien las plataformas de redes sociales.

Kaley, la demandante en el juicio de Los Ángeles, testificó que una vez desactivó las notificaciones de YouTube, pero rápidamente sintió que podía estar perdiéndose lo que la gente decía sobre ella.

“Quería ver lo que la gente estaba diciendo o quién estaba dando ‘me gusta’ a mi video”, dijo.

Algunas plataformas, incluida YouTube, ya han añadido límites de notificaciones a la “hora de dormir” y herramientas de control para que los padres limiten el tiempo que sus hijos pasan en las aplicaciones. Pero los defensores dicen que les gustaría eliminar por completo esos pequeños avisos que fomentan el uso frecuente, al menos para los usuarios jóvenes.

“Eso incluye la ‘Snap Streak’ de Snapchat”, dijo Nicki Petrossi, presentadora del podcast “Scrolling 2 Death”. Esa función de Snapchat les da a los usuarios una puntuación que crece cada día que intercambian un mensaje o foto con amigos, pero vuelve a cero si rompen la racha. “Todas estas diferentes pequeñas funciones hacen mucho para que los niños vuelvan todos los días”.

Snapchat dijo anteriormente a CNN en un comunicado que “la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es una prioridad máxima” y que la empresa ha construido salvaguardas “que respaldan la seguridad, la privacidad y el bienestar de todos los Snapchatters”. (Snap fue demandado en el caso de Los Ángeles, pero llegó a un acuerdo antes del juicio).

Los expertos también han pedido a las empresas de redes sociales que compartan más información sobre los datos que recopilan de los usuarios y cómo eso guía sus recomendaciones de contenido.

“Necesitamos saber más sobre lo que están haciendo los algoritmos”, dijo a CNN el psicólogo social Jonathan Haidt, autor de “The Anxious Generation”.

Los videos que comienzan a reproducirse automáticamente tan pronto como un usuario abre una aplicación como Instagram o TikTok también pueden enganchar a los usuarios en cuanto abren la plataforma, dijo Haidt. La función ha sido citada en las demandas de Kaley y otras.

“El autoplay parece hacer que las cosas sean superadictivas”, dijo.

Algunos padres y defensores dicen que desearían que los feeds de los usuarios simplemente terminaran en algún momento, en lugar de permitir un desplazamiento interminable a través de contenido promovido por algoritmos.

“Creo que existe una forma de diseñar las redes sociales muy diferente a todo lo que estamos experimentando actualmente”, afirmó Sarah Gardner, fundadora y directora ejecutiva de la organización Heat Initiative. “En realidad, se inspira en Facebook alrededor de 2008, cuando lo usábamos casi como un tablón de anuncios para conectar con gente de la zona y organizar actividades”.

Arnold dijo el miércoles que ya está deseando volver a Capitol Hill para impulsar una legislación más integral de seguridad en línea, algo de lo que los legisladores han hablado durante años, pero que no han aprobado.

“Nos gustaría ver aprobada una legislación que obligue a estas empresas a diseñar sus productos con un deber de cuidado para mantener a nuestros niños seguros, como hacemos con todos los demás productos que tenemos en este país”, dijo Arnold.

Los senadores Marsha Blackburn, republicana, y Richard Blumenthal, demócrata, han impulsado un proyecto de ley llamado Kids Online Safety Act. Exigiría que las plataformas ejerzan un “cuidado razonable” para prevenir daños como trastornos de salud mental, y para proteger los datos de los menores y ofrecer herramientas de control parental. Algunos críticos han planteado preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión, y este año los legisladores han estado en desacuerdo después de que los republicanos de la Cámara de Representantes introdujeran una versión del proyecto de ley con menos protecciones.

“Este veredicto es el comienzo de una justicia real para los padres de todo el país que han sufrido y enfrentado una pérdida desgarradora por la codicia de las grandes tecnológicas”, dijo Blumenthal en un comunicado el miércoles.

Algunos defensores quisieran ver a los legisladores estadounidenses seguir el ejemplo de Australia al restringir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, aunque otros dicen que la verificación de edad plantea preocupaciones sobre la privacidad.

“Si escuchas a los jóvenes y a los padres, te dirán que el statu quo no funciona”, dijo Sacha Haworth, directora ejecutiva del grupo de vigilancia Tech Oversight Project.

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