Los demócratas están tratando de descifrar el plan de Trump para 2026

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

La próxima elección siempre es la más importante para los políticos que aparecen en la papeleta, lo que en las elecciones de mitad de mandato de este año incluirá a todos los miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. y a aproximadamente un tercio del Senado.

Pero en el caso de estas elecciones de mitad de mandato en particular, los líderes de ambos bandos están sugiriendo que el futuro de la república está en juego.

“Las elecciones libres y justas son la piedra angular de nuestra democracia, pero ahora mismo están bajo amenaza”, dijo el expresidente Barack Obama a los virginianos en un anuncio de marzo que promovía la propuesta de redistribución de distritos del estado. La medida sumaría a Virginia a una carrera partidista para redibujar los mapas con el objetivo de dejar sin escaño a todos salvo uno de los cinco actuales miembros republicanos del Congreso del estado.

El presidente Donald Trump, maestro MAGA de la frase hecha para pegatinas de parachoques, rebautizó el proyecto de ley de su partido sobre identificación de votantes, que en la práctica pondría fin al voto por correo y exigiría una prueba presencial de ciudadanía para inscribirse para votar, entre muchas otras cosas.

Antes se llamaba la Ley SAVE —un “nombre estúpido”, le dijo a Brian Kilmeade de Fox News en una entrevista reciente—, antes de que cambiara a la Ley “SAVE America”. Al igual que “Make America Great Again”, la sugerencia es descriptiva y, según Trump, imposible de rechazar.

Dijo a los republicanos de la Cámara a principios de este mes que aprobar el proyecto de ley era esencial y “garantizaría” la victoria electoral.

“Garantizará las elecciones de mitad de mandato. Si no lo consiguen, grandes problemas”, dijo.

Algunos demócratas ven un plan maestro de Trump para garantizar el poder a los republicanos pese a sus propias cifras de aprobación en declive.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, vinculó el proyecto de ley de identificación de votantes, la disputa por la redistribución de distritos que Trump inició el año pasado y la idea —hasta ahora no confirmada— de que la administración podría desplegar agentes de ICE en los centros de votación para protegerse contra afirmaciones, repetidamente desmentidas, de un fraude electoral generalizado.

“Creo que todas estas son herramientas de cómo el presidente está tratando de pensar en un plan mucho más amplio, que es: si no puedes aferrarte al poder mediante elecciones democráticas, entonces ajusta las elecciones democráticas”, dijo Moore, demócrata, a Dana Bash de CNN esta semana.

El aliado de Trump Steve Bannon sugirió recientemente que la visión de agentes de ICE ayudando en los aeropuertos es un ensayo para desplegarlos en las urnas en noviembre.

Pero el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió en su audiencia de confirmación que no se utilizarían agentes uniformados para intimidar en los centros de votación.

No prometió, bajo el interrogatorio de la senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, que no habría agentes federales en los centros de votación.

“La única razón por la que mis agentes estarían allí sería si hubiera una amenaza específica para que estuvieran allí, no para intimidación”, dijo Mullin.

Cualquier intento de enviar a funcionarios de inmigración a los centros de votación sería recibido con resistencia.

“Está perfectamente reconocido que ICE no está permitido en nuestros centros de votación”, dijo a Gabe Cohen de CNN el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, demócrata. “Si hay un exceso, lo enfrentaremos con cada palanca de poder que tengamos”.

Cohen también señaló que “la ley federal prohíbe desplegar ‘tropas o hombres armados’ federales en los centros de votación, salvo para repeler a ‘enemigos armados de los Estados Unidos’. Las elecciones son administradas por los estados, a pesar de los llamados de Trump a ‘nacionalizar’ la votación en ciertos lugares”.

También está la extraña aparición de la directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, en la incautación por parte del FBI de viejas papeletas de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, en enero. Ella ha sido mucho más franca en reabrir el tema de las elecciones de 2020 y alimentar la creencia de Trump, no basada en hechos, de que fue víctima de fraude, que en informar a los estadounidenses sobre cualquier inteligencia que pudiera haber justificado la guerra de Trump contra Irán.

The Washington Post informó en febrero sobre un borrador de decreto escrito por aliados de Trump. Contempla que Trump se aferre a la idea de que China interfirió en las elecciones de 2020 para ejercer un control de emergencia sin precedentes sobre las próximas elecciones

Si bien la posibilidad de agentes de ICE en los centros de votación o el uso de poderes de emergencia por parte de Trump son solo posibilidades por el momento, las propuestas en la Ley “SAVE America” de Trump —destinada a salvar al país de una horda de votantes ilegales que Trump cree que votan pese a tanta evidencia en contrario— son más tangibles.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribió en un artículo de opinión en The New York Times que la ley de identificación de votantes era parte del plan de Trump para garantizar la elección a los republicanos.

“Esto no se trata de detener el fraude electoral generalizado, que es un mito impulsado por los republicanos desde el principio”, escribió Schumer. “Más bien, se trata de darle al Departamento de Seguridad Nacional el poder de elegir quién puede votar”.

Los republicanos del Senado, para que conste, actualmente no tienen los votos para aprobar el proyecto de ley. Pero los defensores de la legislación prometen un esfuerzo prolongado modelado en la legislación de la era de los derechos civiles, para convencer a los demócratas y a los pocos republicanos que se oponen.

Las auditorías de los padrones electorales en Georgia, Louisiana y Utah encontraron solo ejemplos simbólicos de registros de votantes cuestionables. Louisiana hizo uso de una nueva base de datos elaborada por la administración Trump e identificó solo 79 posibles votos ilegales de entre millones emitidos en el estado desde la década de 1980. Al mismo tiempo, más estrictos requisitos de identificación del votante son populares, con un sólido apoyo mayoritario en encuestas recientes.

No es de extrañar que Trump haya intentado reorientar el debate sobre la financiación del DHS desde la exigencia de los demócratas de imponer restricciones a los agentes de ICE hacia su exigencia de incluir el proyecto de ley de identificación del votante, que podría dificultar que los estadounidenses de todo tipo se registren para votar al exigir que se presente en persona una prueba de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento. Añadiría barreras para inscribir a la gente en los padrones electorales que actualmente no existen. También podría terminar depurando a personas de los padrones.

El proyecto de ley de identificación del votante también prohibiría de hecho el voto por correo sin una excusa, algo que Trump dice que es “corrupto”. Trump ha votado rutinariamente por correo, incluso en una elección para la Cámara de Representantes estatal de Florida en la que el candidato que él respaldó perdió ante un demócrata esta semana, pero él tiene una excusa: trabajar en un empleo de día en la ciudad de Washington.

La Corte Suprema, con su sólida mayoría de derecha, podría restringir en cierta medida el voto por correo si dictamina antes de las elecciones que las papeletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones no pueden contarse. Los conservadores en la corte parecieron escépticos de la práctica durante los alegatos orales de esta semana en un caso sobre la ley electoral estatal en el estado rojo de Mississippi.

Pero los estrategas republicanos han señalado que restringir el voto por correo también podría perjudicar a los candidatos republicanos.

La corte también podría pronunciarse pronto sobre un caso clave de la Ley de Derecho al Voto. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha expresado con frecuencia escepticismo sobre la necesidad continuada de elementos de la ley de la era de los derechos civiles, que exige el trazado de distritos congresionales para garantizar la representación de minorías marginadas en estados mayoritariamente del sur.

La ley podría, por fin, ser desmantelada sumariamente este año, pero quizá no a tiempo para que los estados vuelvan a redibujar aún más los distritos congresionales antes de las elecciones de medio mandato de 2026.

Texas inició el proceso el año pasado al seguir la directiva de Trump de encontrar cinco escaños republicanos más. Otros estados rojos siguieron su ejemplo.

La California azul, en respuesta, dejó de lado su comisión no partidista defendida por grupos de buen gobierno para trazar un mapa favorable a los demócratas. Virginia podría hacer lo mismo el próximo mes

El resultado final —que actualmente parece que no será más que un empate entre los partidos— podría ser delegaciones congresionales aún más polarizadas en muchos estados. Eso, por supuesto, si los votantes se comportan como los legisladores planearon.

Los republicanos en Texas están asumiendo que los votantes latinos, entre quienes Trump obtuvo avances notables en 2024, estarán con los republicanos que no se llamen Trump en 2026. Por el momento, eso parece una apuesta.

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