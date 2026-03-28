Los esfuerzos de Irán por lanzar ataques contra EE.UU. van mucho más allá de su ámbito militar. Estos son los blancos

Por Holmes Lybrand, CNN

A medida que el presidente Donald Trump envía un gran número de tropas a Medio Oriente, preparándose para una posible incursión terrestre, es probable que aumente la disposición de Irán a inspirar ataques de lobos solitarios, liderar ciberataques y llevar a cabo operaciones de asesinato en el extranjero, según declararon a CNN expertos en terrorismo y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.

En los primeros días de la guerra, las autoridades expresaron su preocupación de que Irán pudiera activar “células durmientes”, una especie de agentes encubiertos que permanecían ocultos en Estados Unidos a la espera de una orden para llevar a cabo un complot terrorista.

Sin embargo, en los últimos años, Irán ha recurrido en gran medida a una estrategia integral para perpetrar agresiones en el extranjero, centrándose principalmente en inspirar ataques internos y, en ocasiones, contratando a criminales conocidos para eliminar a sus enemigos, según informaron varios expertos a CNN.

El Departamento de Justicia ha desarticulado varios complots de asesinato en los últimos años, incluyendo atentados contra el presidente Donald Trump, altos funcionarios estadounidenses y disidentes iraníes.

En esos casos, funcionarios iraníes, a menudo a través de intermediarios, contrataron a delincuentes de bajo nivel —a veces reclutándolos dentro de las cárceles estadounidenses— para que actuaran en su nombre.

A principios de marzo, un hombre pakistaní fue declarado culpable de intentar perpetrar asesinatos políticos en Estados Unidos, incluyendo a Trump, por orden de Irán.

El hombre, Asif Merchant, se reunió con agentes encubiertos que creía que eran sicarios en el verano de 2024 para llevar a cabo estos ataques antes de ser arrestado por las autoridades federales.

También se han desarticulado complots iraníes para asesinar a funcionarios israelíes, incluido uno a finales del año pasado contra el embajador de Israel en México.

Además, Irán, a través de las redes sociales, los chats y otros medios, trabaja para inspirar ataques individuales de vandalismo y violencia en todo el mundo, algo que William Wechsler, exsubsecretario adjunto de defensa de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y las amenazas globales, considera motivo de preocupación.

“Me preocupan más las personas reclutadas activamente y alineadas ideológicamente, y me preocupan más los lobos solitarios que están alineados ideológicamente”, declaró Weschler, quien ahora es director de programas para Medio Oriente en el Atlantic Council.

Wechsler añadió que la amenaza que representan los lobos solitarios con afiliación ideológica es mayor que cuando se recluta a delincuentes.

“Los métodos delictivos podrían funcionar, pero tendrán un porcentaje de fracaso muy elevado”, afirmó.

Según las autoridades, Estados Unidos sufrió cuatro ataques terroristas en la primera semana del conflicto con Irán, entre ellos un tiroteo masivo en Austin, Texas, que dejó tres muertos, y un ataque contra una sinagoga y una escuela judías en Michigan, donde un hombre de origen libanés estrelló un coche contra el vestíbulo y murió tras un tiroteo con el personal de seguridad.

Según los investigadores, el agresor en Austin vestía una camiseta con la bandera iraní y portaba otros objetos que, a su juicio, indican que su motivación, al menos en parte, fue el reciente conflicto.

Además, según informaron los investigadores a CNN, el agresor padecía problemas de salud mental.

Antes del ataque en Michigan, varios miembros de la familia del atacante murieron en abombardeos israelíes en Líbano, lo que, según los investigadores, influyó considerablemente en su motivación.

Funcionarios israelíes afirman que el hermano del hombre era comandante de Hezbollah y estaba a cargo de la gestión de las operaciones de armamento en la unidad Badr del grupo proiraní. Los investigadores estadounidenses no han confirmado estas afirmaciones.

Estos ataques perpetrados por lobos solitarios, una grave preocupación para las fuerzas del orden federales, han sido mucho más letales que los complots organizados por Irán o sus aliados.

Expertos declararon a CNN que estos y otros esfuerzos similares del Gobierno iraní no harán sino intensificarse a medida que se prolongue el conflicto con Israel y Estados Unidos.

El Reino Unido también ha sido escenario de incidentes recientes a raíz del conflicto, incluido un ataque incendiario contra una comunidad judía a principios de este mes.

El Reino Unido ha desarticulado más de 20 complots terroristas respaldados por Irán en los últimos años, muchos de los cuales involucraban a agentes iraníes que buscaban contratar atacantes, algunos a través de la web oscura, para atentar contra instituciones judías y disidentes iraníes, según declaró el comisionado de policía de Londres, Sir Mark Rowley, a CNN en una entrevista reciente.

Si bien las células durmientes respaldadas por Irán suponen una preocupación mucho menor que otras formas de ataques, siguen estando en la mente de las fuerzas del orden.

Según los expertos, esa preocupación ha disminuido en los últimos años, ya que la capacidad de Irán para perpetrar este tipo de ataques terroristas fuera de la región de Medio Oriente se ha visto limitada.

“La amenaza al otro lado del Golfo es bastante alta”, indicó Wechsler refiriéndose a esos actores, y agregó que, dado que Estados Unidos no ha visto este tipo de ataques en las semanas transcurridas desde que comenzó la guerra, la probabilidad de que esos grupos o personas operen en Estados Unidos ha disminuido.

“Eso no significa que sea cero”, señaló. “No me confiaría en absoluto”.

El Dr. Colin P. Clarke, director ejecutivo del Centro Soufan, cuya investigación se centra en parte en el terrorismo nacional y transnacional, advirtió que, en lo que respecta a los ataques en el extranjero, Irán es más que capaz de planificar a largo plazo.

“Esto no es algo que se pueda poner en marcha de un día para otro”, apuntó Clarke refiriéndose a las posibles células durmientes dirigidas por Irán. “Si alguien ha estado viviendo en Estados Unidos con esta intención, se trata de un plan a largo plazo. No tienen por qué ponerlo en marcha de inmediato”.

Clarke añadió: “No sabemos cuál es su umbral para usar esa capacidad, si es que la tienen. Sabemos que tienen la intención. No hay duda al respecto”.

“La pregunta es: si tienen la capacidad, ¿qué los impulsa a ponerla en práctica?”, comentó Clarke.

Clarke y Wechsler también advirtieron que grupos terroristas como ISIS han utilizado y seguirán utilizando la guerra y la creciente ira contra Estados Unidos y otros países para impulsar sus propios ataques.

“Aunque ISIS no siente ningún aprecio por Irán, existe un verdadero odio sectario”, señaló Clarke, y añadió que si Estados Unidos llevara a cabo una invasión terrestre y tomara el control del país, “eso exacerbaría los ánimos en todo el mundo musulmán”.

En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, Wechsler afirmó que “lo más importante que podemos hacer contra cualquier discurso terrorista es derrotarlo en el mundo real”.

“Porque si se les considera exitosos, entonces todos estos problemas que acabo de describir —el terrorismo de lobos solitarios— aumentan exponencialmente”, subrayó Wechsler. “Si se les considera perdedores… entonces muchas de estas cosas disminuyen naturalmente porque la gente no quiere unirse a un perdedor”.

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