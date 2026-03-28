Muere un inmigrante mexicano bajo custodia de ICE, el segundo caso que se conoce en 10 días

Por Anabella González y Uriel Blanco, CNN en Español

Un inmigrante mexicano murió el miércoles en un centro de detención de California bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México el viernes en un comunicado.

La causa de muerte aún no ha sido determinada oficialmente. La información preliminar señala que la persona fue trasladada desde el centro de procesamiento de Adelanto a un hospital en Victorville, California, donde falleció, de acuerdo con el reporte de la SRE.

El Gobierno de México exigió una investigación por la muerte, que se trata del segundo caso de un mexicano fallecido bajo custodia de ICE en los últimos 10 días, luego del fallecimiento de un adolescente de 19 años el pasado 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen, y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, dijo la Cancillería de México.

CNN consultó a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener información sobre el caso y también sobre las condiciones de detención del inmigrante mexicano, y está a la espera de respuesta.

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, indicó esta semana que, hasta el 24 de marzo (un día antes de la muerte reportada el viernes por la SRE), 13 mexicanos habían muerto “en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”.

Con el fallecimiento ocurrido el 25 de marzo, suman 14 muertes de inmigrantes mexicanos en esas circunstancias desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025.

“Ha habido 4 de estos casos terribles en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Texas, 1 en Florida, 1 en Missouri y 1 en Illinois”, señaló Velasco Álvarez antes de que se conociera la muerte del inmigrante en California. El funcionario dijo que se trata de personas que tenían entre 19 y 69 años.

En relación con las presuntas causas de muerte de estas personas, hay 6 casos de complicaciones médicas que llevaron a la muerte; 4 casos de suicidio; 2 casos que fueron durante operativos realizados por ICE; y un caso de un tiroteo en Dallas, explicó el funcionario de la Cancillería. El caso número 14 es el reportado el viernes por la SRE.

“Estaremos dando un seguimiento muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones, buscando que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida”, afirmó Velasco Álvarez.

La organización Detention Watch Network, una red de organizaciones y activistas que aboga por un cambio en las políticas de detención migratoria en Estados Unidos, registra que 44 personas de diversas nacionalidades han muerto bajo custodia de ICE durante el actual Gobierno de Trump.

En tanto, desde el 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, ICE ha detenido a 177.192 mexicanos, informó esta semana el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

Por el momento, agregó el canciller mexicano, se tiene registro de 13.722 mexicanos actualmente detenidos por autoridades migratorias.

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