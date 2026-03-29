El mercado laboral congelado de Estados Unidos podría seguir en hielo debido a la guerra con Irán

Por Alicia Wallace, CNN

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue mediocre el año pasado, pero empezaban a surgir señales de estabilización, si no de un repunte.

Ahora, una guerra a miles de kilómetros no solo interrumpe ese posible avance, sino que también amenaza con desviar aún más el mercado laboral.

Han pasado cuatro semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Los efectos económicos en cadena del conflicto creciente y mortífero en Medio Oriente han sido rápidos: el estrangulamiento de una vía marítima crítica ha hecho que los precios del petróleo se disparen, ha obstaculizado la cadena de suministro y ha elevado el costo de la gasolina. Han aumentado los temores de inflación, al igual que la incertidumbre. Esa es una dinámica que asfixió el mercado laboral.

“Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado y el precio del petróleo se mantiene por encima de los US$ 100 hasta abril, entonces creo que cambia las reglas del juego”, dijo Heather Long, economista jefe. “Entonces estaríamos hablando de una economía muy diferente; estaríamos hablando de que los despidos vuelvan a entrar en escena”.

Se espera que la dinámica apática y anémica del mercado laboral, de “pocas contrataciones y pocos despidos”, persista… por ahora.

“La incertidumbre está retrasando, no cancelando, los planes de contratación”, dijo a CNN la semana pasada Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

Daco actualmente espera una expansión “sin empleo”, con aumentos del empleo de alrededor de 20.000 al mes en la primera mitad del año y con el desempleo (actualmente en 4,4 %) derivando hacia el 4,7 % para finales de año.

“Con probabilidades de recesión en torno al 40 %, el riesgo es que una pausa prolongada en la contratación termine convirtiéndose en un debilitamiento más visible”, escribió. “Por ahora, sigue siendo un enfriamiento, no una fractura. Pero si la incertidumbre volviera a intensificarse, esas grietas podrían aparecer a finales de la primavera”.

Ya de por sí, el año pasado fue uno de los más débiles para el mercado laboral de Estados Unidos en décadas, fuera de los años de recesión.

La economía añadió apenas 116.000 empleos en 2025, según muestran las estimaciones oficiales más recientes. A modo de comparación, la economía añadió aproximadamente 121.000 empleos al mes en 2024, una tasa que estaba en línea con los promedios históricos.

Sin embargo, había optimismo de que las ganancias de empleo no serían tan exiguas este año.

Se proyectaba que la inflación se moderaría, una tríada de recortes de tasas de interés a finales de 2025 se estaba filtrando al conjunto de la economía y se esperaba que la nueva ley fiscal impulsara el gasto de los consumidores y la inversión empresarial.

Además, la incertidumbre —la mayor ficha de dominó de todas— tenía el potencial de disminuir a medida que las empresas obtuvieran mayor claridad sobre la economía, los costos de endeudamiento, los aranceles y otras políticas federales, los avances tecnológicos y los acontecimientos geopolíticos.

En cambio, el nuevo conflicto en Medio Oriente ha amplificado esa incertidumbre.

“No hemos visto todavía nada en nuestros datos que nos haga pensar que el mercado laboral esté repuntando de forma drástica o deteriorándose de forma drástica en Estados Unidos”, dijo en una entrevista Laura Ullrich, directora de investigación económica del Indeed Hiring Lab. “Las cosas siguen viéndose bastante estables, pero estancadas”.

Los precios del petróleo han subido con fuerza desde el inicio de la guerra y han aumentado en alrededor de US$ 30 por barril (y en un momento llegaron a subir hasta US$ 50 por barril). Cada incremento de US$ 10 dentro de esas subidas conlleva consecuencias económicas significativas, desde frenar el crecimiento del PIB hasta impulsar la inflación, según economistas.

Algunos efectos han sido inmediatos para los consumidores estadounidenses. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha subido US$ 1, hasta US$ 3,98 por galón, respecto a los promedios previos a la guerra, según datos de AAA. Los mayores costos de la energía (gasolina, calefacción, servicios públicos) podrían afectar negativamente el ingreso anual de los hogares en más de US$ 1.350.

Se espera que los mayores costos no terminen ahí. La OCDE proyectó el jueves que la tasa de inflación de Estados Unidos podría subir al 4,2 % este año (fue del 2,4 % en febrero, según el Índice de Precios al Consumidor).

Los economistas están observando de cerca qué tan bien resiste el consumidor estadounidense al enfrentarse no solo a precios más altos de la gasolina, sino también a precios más altos del petróleo que podrían trasladarse al costo de bienes y servicios en toda la economía.

El gasto del consumidor representa dos tercios de la actividad económica, por lo que, si eso se reduce, podría ser una mala señal para el mercado laboral de Estados Unidos.

Los datos de Navy Federal Credit Union sobre el gasto con tarjetas de crédito y débito muestran que más dólares se están destinando a energía y gasolina, pero los consumidores también parecen estar “adelantando” algunas compras —muy parecido a lo que hicieron el año pasado ante la expectativa de aranceles elevados—, dijo Long.

“La gente puede anticipar que las tarifas aéreas van a subir y que los planes de vacaciones para el verano podrían ser un poco más caros, y por eso están tratando de reservar ahora”, dijo.

A algunos consumidores los ayuda un colchón financiero ligeramente mayor, señaló, al mencionar que los reembolsos de impuestos han sido, en promedio, un 10 % más altos que el año anterior. El flujo continuo de gasto podría mantener a raya posibles despidos, pero esa dinámica no puede continuar indefinidamente, dijo Long.

“Pero ahora mismo, los consumidores están aguantando”, añadió.

Esta semana se publicarán nuevos lotes de datos del mercado laboral; incluidos los más recientes sobre rotación, contratación del sector privado, anuncios de despidos y el crucial informe mensual de empleo.

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