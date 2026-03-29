La clasificación de Dinamarca al Mundial 2026 tendría un significado extra tras la fijación de Trump con Groenlandia

Por Emile Nuh, CNN

La selección nacional de fútbol de Dinamarca está a tan solo un partido de lograr la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará a mitad de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En su camino solo se interpone Serbia, que será local de un decisivo cruce este martes.

Sin embargo, dado el estatus de Estados Unidos como coanfitrión —y el hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump reintrodujera en el discurso geopolítico mundial la idea de una anexión de Groenlandia hace tan solo unos meses, en enero—, no serán únicamente los seis millones de daneses quienes sigan el encuentro.

A más de 3.200 kilómetros de distancia, la gran mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia también seguirán el partido con el alma en vilo, atraídos no solo por lo que está en juego sobre el césped, sino también por lo que representa, fuera de él, el camino de Dinamarca hacia un Mundial organizado por Estados Unidos.

“El pueblo groenlandés anima a Dinamarca”, declaró a CNN Sports Patrick Frederiksen, capitán de la selección nacional masculina de Groenlandia. “Lo hacemos en el fútbol, ​​en el balonmano y, en cierto modo, en casi todos los deportes, ya que formamos parte del Reino de Dinamarca; por lo tanto, somos uno con Dinamarca”.

“Cuando juega Dinamarca, algunos jugadores groenlandeses les brindan su apoyo, pues es algo con lo que hemos crecido. Algunos incluso se sienten entusiasmados ante la posibilidad de ver a Dinamarca clasificarse para el Mundial”.

No obstante, como ocurre en todos los deportes, el fútbol es un negocio cargado de emociones y orientado a los resultados; por ello, el apoyo de los aficionados a veces va de la mano del marcador. “Aquí tenemos un dicho curioso: ‘Cuando Dinamarca gana, ganamos nosotros; pero si Dinamarca pierde, pierden ellos’”, comentó entre risas Knud Olsen Egede, un aficionado groenlandés de toda la vida.

Además de ser un fiel seguidor de la selección de fútbol de Groenlandia, Egede dirige el equipo juvenil del Boldklubben af ​​1967 (B-67). El B-67 es el equipo más exitoso en la historia del fútbol groenlandés, con 16 títulos nacionales.

Sin embargo, en lo que respecta al fútbol internacional, declaró a CNN: “No tenemos ningún vínculo con ellos (Dinamarca) cuando pierden; pero si ganan, apoyamos al equipo”.

Las palabras de Egede fueron dichas en tono de broma, pero revelaban una verdad más profunda: la conexión de Groenlandia con Dinamarca es real, aunque condicional.

Y, como ha sido históricamente el caso entre ambas partes, no siempre ha sido voluntaria.

Lo que debe entenderse es que Groenlandia es una isla que se encuentra en una situación singular en lo que respecta a sus aspiraciones de clasificarse para una Copa del Mundo, por no hablar siquiera de llegar a competir en una. Precisamente en el momento en que la isla ha estado luchando por obtener reconocimiento geopolítico, ha tenido que librar una batalla similar en el escenario futbolístico mundial.

Hace poco menos de un año, la Asociación de Fútbol de Groenlandia (KAK) vio rechazada por unanimidad su solicitud para unirse a la Concacaf —la confederación que rige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— en junio de 2025.

Esto suscitó duras críticas por parte del presidente de la KAK, Kenneth Kleist. “Esto no supone una victoria para la democracia en el fútbol”, declaró en aquel momento a The Athletic.

“No hace que el fútbol sea accesible para todos a nivel mundial, y demuestra que las naciones más pequeñas enfrentan dificultades extremas para obtener el permiso de jugar bajo su propia bandera”.

CNN Sports contactó a la KAK en relación con sus planes de apelar la decisión de la Concacaf. Ante ello, el organismo nacional de fútbol comunicó que, por el momento, no deseaba hacer comentarios sobre su estatus internacional.

La Asociación de Fútbol de Groenlandia tampoco puede unirse a la UEFA, dado que el organismo rector europeo, por norma general, solo admite a países reconocidos por las Naciones Unidas. Y, a pesar de ser un territorio autónomo con autogobierno, Groenlandia no es reconocida como Estado soberano por la ONU, ya que forma parte del Reino de Dinamarca.

Por consiguiente, dado que la KAK no es miembro de la Concacaf, de la UEFA ni de ninguna otra federación de fútbol, ​​no puede disputar partidos internacionales de carácter competitivo.

Por lo tanto, cuando Dinamarca salte al terreno de juego este jueves por la noche, lo hará no solo como una nación europea de seis millones de habitantes, sino también como el representante internacional de un reino que abarca un territorio que aún lucha por hacerse oír en ese mismo escenario.

Un aspecto paradójico de la relación entre Dinamarca y Groenlandia es que el marco constitucional —que impide a Groenlandia competir en el fútbol internacional— es, al mismo tiempo, lo que la ancla políticamente.

La isla es miembro de la OTAN gracias a su vinculación con Dinamarca; y la piedra angular de la OTAN es el Artículo 5, el cual establece: “Un ataque armado contra un miembro se considerará un ataque contra todos”.

De este modo, Dinamarca actúa como un escudo geopolítico para Groenlandia, algo de vital importancia en un momento en que el clima geopolítico es tan hostil como el propio clima de la isla.

Hace poco menos de tres meses —el 3 de enero—, Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en su complejo residencial de Caracas, en plena noche.

Posteriormente, no habían transcurrido ni siquiera dos meses cuando, el 28 de febrero, Estados Unidos lanzó ataques aéreos conjuntos con Israel contra Irán; una acción que culminó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenó la guerra que actualmente se libra en Oriente Medio.

Entre tanto, existía una gran preocupación de que Estados Unidos recurriera al uso de la fuerza contra una nación aliada para apoderarse de su territorio. Tan recientemente como el 19 de enero, Trump no descartaba el uso de la fuerza militar para tomar la isla, lo que propició un esfuerzo conjunto por parte de varios países europeos de la OTAN para enviar tropas a Groenlandia. Finalmente, abandonó el tema por completo tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

“Hasta que Trump comenzó a hablar sobre la adquisición de Groenlandia, muy pocos daneses reflexionaban seriamente sobre los lazos que los unían a la isla”, declaró a CNN Sports Peter Harmsen, autor del libro Greenland at War (Groenlandia en guerra), de 2025.

“Pero ahora, al menos una parte de la población danesa se ha percatado de que corre el riesgo de perder algo valioso. En todo caso, (la relación) probablemente se ha fortalecido gracias a la presión ejercida por los Estados Unidos de Trump”.

El propio primer ministro de Groenlandia se ha mostrado igualmente directo.

Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada en Copenhague el 13 de enero —en la que compareció junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen—, Jens-Frederik Nielsen dejó clara la postura de la isla: “Groenlandia no desea ser propiedad de Estados Unidos”.

“Groenlandia no desea ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no formará parte de Estados Unidos. Nosotros elegimos la Groenlandia que conocemos hoy: aquella que forma parte del Reino de Dinamarca”.

“Ahora nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si debemos elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”.

En otras palabras: la presión externa ha reforzado la cohesión interna.

“Resulta difícil imaginar a dos pueblos que sean, en esencia, más distintos entre sí que los daneses y los groenlandeses”, explicó Harmsen. “El hecho de que, a pesar de ello, se mantengan unidos a causa de una presión externa, adquiere casi un matiz poético”.

Para los groenlandeses, apoyar a Dinamarca resulta a la vez natural y complicado. Refleja una historia, unas estructuras y unos lazos compartidos, pero también sirve como recordatorio de una ausencia.

“No hemos visto (muchos) jugadores groenlandeses en la selección nacional danesa, por lo que, en ese sentido, nos sentimos al margen”, afirmó Frederiksen, capitán de Groenlandia.

“No dirigen su mirada hacia nosotros ni buscan talentos en Groenlandia; por ello, necesitamos ser aceptados como un país independiente en el ámbito futbolístico”.

Esa dualidad recorre la relación misma: cercana, pero distinta; conectada, pero fundamentalmente distante.

La postura adoptada en torno a Groenlandia a menudo pasa por alto los sentimientos de los 57.000 habitantes de la isla y lo que estos anhelan: reconocimiento y la oportunidad de situarse en pie de igualdad.

“Sería un sueño de la infancia hecho realidad”, afirmó Frederiksen al referirse a lo que significaría para Groenlandia disputar sus propios partidos internacionales oficiales o, llegado el caso, participar en la Copa del Mundo.

“Siempre hemos soñado con participar en un gran torneo representando a Groenlandia. Y con ver a Groenlandia por televisión, tal como vemos a Dinamarca. Significaría todo”.

Egede compartió sentimientos similares.

“Solo con hablar de ello ahora mismo, me estoy emocionando un poco”, explicó con franqueza. “Queremos ser nuestra propia nación; ese es, en pocas palabras, el mensaje”.

Por ahora, Groenlandia observa. Pero algún día, confía en ser vista, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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