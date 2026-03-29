La policía usó reconocimiento facial con IA para arrestar a una mujer por delitos en un estado que dice no haber visitado

Por Zoe Sottile, CNN

Una abuela de Tennessee pasó más de cinco meses en prisión después de que la policía utilizara una herramienta de reconocimiento facial con inteligencia artificial (IA) para relacionarla con delitos cometidos en Dakota del Norte, un estado en el que ella afirma no haber estado nunca.

La policía de Fargo, Dakota del Norte, reconoció “algunos errores” en el caso y prometió cambios en sus procedimientos, pero no ofreció una disculpa directa.

Angela Lipps, de 50 años, fue detenida por primera vez en Tennessee el 14 de julio, según un comunicado del Departamento de Policía de Fargo y una página verificada de GoFundMe a su nombre.

Sin que Lipps lo supiera, se había emitido una orden de detención contra ella semanas antes, en Fargo, a más de 1.600 kilómetros de su domicilio en Tennessee. Meses antes, se habían producido varios casos de fraude bancario en Fargo y sus alrededores, según la policía.

En su búsqueda de un sospechoso en los casos de fraude bancario, los investigadores utilizaron “la tecnología de reconocimiento facial de nuestra agencia asociada”, así como “medidas de investigación adicionales independientes de la IA para ayudar en la identificación” antes de presentar el informe a la Fiscalía del Condado de Cass, explicó el jefe del Departamento de Policía de Fargo, Dave Zibolski, a CNN en un correo electrónico.

Sin embargo, Zibolski afirmó en una rueda de prensa celebrada el martes que la dependencia de su departamento de policía de parte de la información procedente del sistema de IA de una agencia vecina es “parte del problema”, en referencia a los errores cometidos en el caso de Lipps.

“En algún momento, nuestra agencia asociada de West Fargo adquirió su propio sistema de reconocimiento facial con IA del que no teníamos conocimiento a nivel directivo (…) y no habríamos permitido su uso, por lo que desde entonces ha sido prohibido”, afirmó.

El Departamento de Policía de West Fargo comunicó a CNN que utilizan Clearview AI, una startup con una base de datos de miles de millones de fotos recopiladas de Internet, incluidas las redes sociales. Clearview “identificó a una posible sospechosa con rasgos similares a los de Angela Lipps” y la policía de West Fargo compartió ese informe con la policía de Fargo, según reza un comunicado del departamento de policía. El comunicado señala que la policía de West Fargo no presentó cargos y no tenía pruebas suficientes para acusar a nadie por el caso de fraude en West Fargo.

CNN se ha puesto en contacto con Clearview AI para pedir sus comentarios. No está claro qué otras pruebas se utilizaron en la investigación para vincular a Lipps con los delitos.

El caso de Lipps se produce en un momento en que los departamentos de policía de todo el país han integrado rápidamente nuevas tecnologías, incluida la IA. Pero el uso policial de esta novedosa tecnología ha suscitado críticas, y se ha relacionado con otros casos de identificación errónea.

El 1 de julio, un juez de Dakota del Norte firmó una orden de detención contra Lipps, con extradición a nivel nacional. Fue detenida el 14 de julio y pasó más de tres meses en una cárcel de Tennessee antes de ser extraditada, según la policía de Fargo y sus abogados.

No fue sino hasta octubre cuando las fuerzas del orden de Tennessee comunicaron a la Oficina del Sheriff del condado de Cass, en Dakota del Norte, que tenían la renuncia a la extradición de Lipps. Se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos el delito grave de robo y el delito grave de uso no autorizado de información de identificación personal, según sus abogados.

No está claro por qué las autoridades de Tennessee tardaron tanto en notificar a sus homólogos de Dakota del Norte la detención de Lipps. Los abogados de Lipps dijeron a CNN que “han visto un correo electrónico del 14 de julio de 2025 en el que se notificaba a varios miembros de las fuerzas del orden de Dakota del Norte que Angela había sido detenida en Tennessee”.

La policía de Fargo, por su parte, declaró a CNN: “No hemos podido determinar, basándonos en la información disponible, si el tiempo que la Sra. Lipps pasó en prisión en Tennessee antes de ser trasladada a Dakota del Norte se debió a que cumplía condena por una violación de la libertad condicional o si fue porque se opuso a la extradición”.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades de Tennessee para recabar sus comentarios.

La extradición de Lipps a Dakota del Norte, según contó en su campaña de GoFundMe, fue aterradora: “Era la primera vez que subía a un avión”, escribió. “Estaba aterrorizada, agotada y humillada”.

En Fargo, se le asignó un abogado que encontró registros bancarios que demostraban que ella había estado en Tennessee durante el periodo en que se cometieron los delitos, según la campaña de GoFundMe. La policía de Fargo afirma que el 12 de diciembre, la Fiscalía del Estado informó al detective de Fargo de que la defensa había presentado “posibles pruebas exculpatorias”.

El 23 de diciembre, el detective de Fargo, el fiscal del estado y el juez “acordaron de mutuo acuerdo desestimar los cargos sin perjuicio para permitir que se siguiera investigando”, según la policía de Fargo. Lipps quedó en libertad la víspera de Navidad.

Para Lipps, sus meses de encarcelamiento fueron devastadores.

“El trauma, la pérdida de libertad y el daño a su reputación no se pueden reparar fácilmente”, declararon los abogados de Lipps a CNN en un correo electrónico. Sus abogados indicaron que Lipps no estaba disponible para conceder una entrevista.

Lipps, madre de tres hijos y abuela de cinco nietos, nunca había estado en Dakota del Norte antes de su extradición, según la cadena WDAY, afiliada de CNN.

Y tras su terrible experiencia, no tiene intención de volver al estado: “Me alegro de que haya terminado”, declaró a WDAY. “Nunca volveré a Dakota del Norte”.

Su equipo legal afirma que están investigando por qué Lipps permaneció detenida durante tanto tiempo cuando “parece que los registros bancarios exculpatorios estaban fácilmente disponibles”.

“Creemos que la prolongada detención de Angela fue innecesaria y debería haberse evitado con una investigación adecuada por parte de las fuerzas del orden”, afirmaron.

Sus abogados están estudiando la posibilidad de presentar una demanda por violación de los derechos civiles, pero aún no la han interpuesto, según indicaron.

Zibolski, jefe de policía de Fargo, dijo que las autoridades habían identificado “un par de errores” en el proceso de investigación que llevó a identificar a Lipps como posible sospechosa en los casos de fraude.

En una rueda de prensa celebrada el martes, la policía afirmó que el Departamento de Policía de Fargo no dispone de herramientas propias de reconocimiento facial basadas en IA, pero que la vecina West Fargo sí las tiene, y que su sistema identificó a Lipps como “sospechosa potencial” basándose en la imagen de un documento de identidad falso utilizado en un caso de fraude en West Fargo.

“Reenviaron esa información a nuestros detectives, quienes asumieron erróneamente que también habían enviado las fotos de vigilancia junto con esa identificación con foto”, dijo Zibolski.

El jefe afirmó que la policía de Fargo ya no “enviará ni utilizará información” del sistema de IA de West Fargo porque “es su propio sistema; no sabemos cómo funciona ni cómo se supervisa”.

En su lugar, la policía de Fargo colaborará con las autoridades estatales y federales, incluido el Centro de Inteligencia Estatal y Local de Dakota del Norte, afirmó. Además, todas las identificaciones mediante reconocimiento facial se remitirán mensualmente al comandante de la División de Investigaciones, “para que podamos seguir más de cerca esta tecnología en constante evolución”, añadió.

La policía de Fargo, según Zibolski, también cometió un error al no enviar las fotos de vigilancia relacionadas con los casos de fraude al Centro de Inteligencia Estatal y Local de Dakota del Norte, que, según él, está certificado y capacitado en reconocimiento facial. La policía “tomó medidas de inmediato para solucionar eso”, y desde entonces el centro ha proporcionado a la policía otros posibles sospechosos basándose en las imágenes de vigilancia, dijo Zibolski.

También se refirió a los meses transcurridos entre la extradición de Lipps y sus primeras entrevistas con las autoridades de Fargo.

“Tras hablar con el condado de Cass y la Fiscalía del Estado, no existe un mecanismo sencillo para que nos notifiquen si alguien detenido en virtud de nuestra orden de detención por delito grave se encuentra bajo custodia”, afirmó. El departamento está considerando mejoras, incluida una revisión diaria de la lista de ingresos.

Cuando se le preguntó si el departamento tiene previsto pedir disculpas a Lipps, el jefe respondió: “En este momento, todavía no sabemos quién está implicado y quién no” en los casos de fraude.

“Vamos a tener que ir desentrañando toda esta vasta red de personas y quién está implicado”, afirmó.

Zibolski añadió que la policía sigue barajando posibles medidas disciplinarias para los agentes implicados en la investigación.

“Lo que puedo decirles, por lo que sé hasta ahora, es que las personas implicadas también están muy molestas por esto, porque se enorgullecen de su rigor”, afirmó. “Nadie quiere que se detenga o se arreste a alguien sin motivo”.

La Fiscalía del Estado también está “muy interesada” en asistir a una formación sobre reconocimiento facial con el Centro de Inteligencia Estatal y Local de Dakota del Norte, “para que también tengan una mejor perspectiva desde el punto de vista de la fiscalía”, dijo el jefe.

La policía de Fargo había declarado anteriormente a CNN que el caso sigue “abierto y activo” y que “los cargos podrían volver a presentarse si la investigación adicional lo justifica”.

Los abogados de Lipps afirmaron que agradecían los esfuerzos del departamento de policía por corregir los problemas relacionados con la IA en el futuro, pero criticaron lo que calificaron como una falta de “esfuerzos básicos de investigación” antes de emitir una orden de detención contra Lipps.

“Los agentes sabían que Angela era residente en Tennessee, y no hemos visto ninguna investigación por parte de los agentes para determinar si viajó a Dakota del Norte o se encontraba allí en el momento de los robos en los bancos”, afirmaron en un comunicado de prensa tras la rueda de prensa del martes. “En cambio, un agente utilizó el reconocimiento facial por IA como atajo para una investigación básica, lo que provocó que una mujer inocente fuera detenida y trasladada al otro lado del país para responder por cargos con los que no tenía nada que ver”.

No es la primera vez que el uso de la IA en la policía ha sido objeto de escrutinio.

El año pasado, la policía armada esposó y registró a un estudiante de secundaria del condado de Baltimore después de que un sistema de seguridad basado en IA señalara la bolsa vacía de Doritos del adolescente como un posible arma de fuego.

El incidente desató críticas hacia los protocolos de seguridad de la escuela y peticiones de rendición de cuentas.

Ian Adams, profesor adjunto del departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Carolina del Sur, declaró a CNN que la policía está adoptando rápidamente nuevas tecnologías, incluida la IA, sin apenas pruebas de su eficacia.

“Lo estamos haciendo tan rápido que lo único en lo que pueden confiar realmente todos los organismos son las promesas de los proveedores”, afirmó.

Añadió que la mayoría de los errores relacionados con la IA en la policía también implican un error humano.

“En la inmensa mayoría de los casos, no se trata solo de un problema tecnológico, sino de un problema de tecnología y personas”, señaló Adams. “Nos encontramos con situaciones de pesadilla cuando no hay personas que hagan lo que se supone que deben hacer, y la tecnología se utiliza de forma inadecuada”.

Dado que las herramientas de IA son tan potentes, “es muy fácil caer en una falsa sensación de seguridad”, señaló.

Pero “los detectives deben tener mucho, mucho cuidado para asegurarse de que revisan con sus propios ojos estos resultados algorítmicos”.

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Con información de Diego Mendoza, de CNN