Maduro pide en una carta abrir paso “al perdón, a la reconciliación y a la paz” en Venezuela

Por CNN en Español

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgó este domingo una carta con un llamado a la paz en el país sudamericano y con citas religiosas por el Domingo de Ramos, un día después de publicar su primer mensaje desde que fue capturado en enero en un operativo estadounidense en Caracas.

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, dijo Maduro en una carta firmada junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en Nueva York, y publicada en la cuenta del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista.

“Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia para nuestra patria”, pidieron Maduro y Flores, en un texto con numerosas citas bíblicas.

El sábado, Maduro publicó un texto en su cuenta de X en el que afirmó que están “bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

Maduro y Flores están acusados en EE.UU. de delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan. Se declararon inocentes en su primera audiencia judicial en Nueva York, el 5 de enero.

“En este Domingo de Ramos, Cilia y yo les hablamos con serenidad, con fe y con el corazón puesto en Cristo. (…) Aun en la prueba, este no puede ser un día de desesperanza, sino de confianza en Dios, de firmeza espiritual y de esperanza”, señala el texto.

Durante su segunda audiencia, realizada este jueves, los abogados de Maduro y Flores insistieron en su moción para que se desestime el caso. El juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud y se comprometió a pronunciarse pronto sobre si el Gobierno de Venezuela puede o no pagar los gastos de representación legal de la pareja.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.