Se definen los repechajes para el Mundial 2026: partidos, fechas y horarios de las seis finales de la repesca

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial 2026 completará esta semana los 48 cupos disponibles para la gran cita que llegará a mitad de año a Canadá, Estados Unidos y México. Ya hay 42 selecciones clasificadas, y las otras seis las conoceremos este martes, en una jornada que promete varias horas de fútbol y mucha tensión.

Serán seis finales, cuatro en Europa y otras dos en México, que fue seleccionado por la FIFA como sede neutral de los repechajes intercontinentales entre selecciones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), la AFC (Asia), la OFC (Oceanía) y la CAF (África).

Lo que se viene es una jornada para no despegarse del televisor.

Los primeros cuatro cupos en definirse son los que corresponden a la UEFA, por un tema de diferencia horaria. A diferencia de las semifinales del jueves, esta vez las cuatro llaves se jugarán en simultáneo, en estos horarios:

2:45 p.m. de Miami.

11 a.m. de Los Ángeles.

12:45 p.m. de Ciudad de México.

1:45 p.m. de Bogotá.

3:45 p.m. de Buenos Aires.

7:45 p.m. de Madrid.

El centro de casi todas las miradas neutrales estará puesto en Italia, la selección tetracampeona del mundo, caída en desgracia hace más de una década: la última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014, cuando se fue en primera ronda (al igual que en 2010).

Como en las eliminatorias para el Mundial de 2022, la Azzurri quedó obligada a jugar el repechaje europeo, y tras una victoria justa ante Irlanda del Norte como local, le llegará el turno ahora de visitar a la Bosnia de Edin Dzeko, que viene de eliminar angustiosamente por penales a Gales.

Posibles alineaciones:

Serbia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Amar Memić; Haris Tabaković y Edin Džeko.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Alesandro Bastoni, Gianluca Mancini; Matteo Politano, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Federico Dimarco: Moise Kean y Mateo Retegui.

Será un duelo de goleadores. De un lado, Robert Lewandowski. Del otro, Viktor Gyökeres. Los arietes no defraudaron en las semifinales: el sueco metió los tres goles en el triunfo sobre Ucrania, mientras que el polaco empató la historia ante Albania, marcando el camino de la remontada. Para muchos será un pena, pero solo hay lugar para uno de ellos en Norteamérica.

Los suecos, alguna vez participantes regulares de la Copa del Mundo, han bajado varios peldaños en los últimos años. De hecho, solo jugaron una (2018) de las últimas cuatro ediciones. Los polacos, por su parte, podrían sellar su tercera participación seguida, algo que no se ve desde la década de 1970 y 1980.

El encuentro tendrá cierto aroma a clásico: ya se vieron las caras en la final del repechaje para el Mundial de 2022, con victoria de las Águilas.

Posibles alineaciones:

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof; Herman Johansson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Benjamin Nygren; Viktor Gyökeres.

Polonia: Kamil Grabara; Tomasz Kedziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Michal Skoras; Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski.

Kosovo se robó varias portadas el pasado jueves, cuando salió a Eslovaquia y se volvió a casa con cuatro goles y la clasificación en la valija. Ahora será local, y se espera un marco imponente y emotivo a partes iguales. Y no es poca cosa: Kosovo está ante su gran chance de jugar su primer Mundial como nación independiente (ya lo hizo como parte de Yugoslavia).

El obstáculo a superar será Turquía, a quien no le sobró nada para vencer a Rumania en semifinales, pero que también tiene nombres de categoría como Çalhanoğlu, Yildiz, Yilmaz y el delantero del Real Madrid, Arda Güller.

Posibles alineaciones:

Kosovo: Arijanet Muric; Lumbardh Dellova, Mergim Vojvoda, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni; Veldin Hodza, Elvis Rexhbecaj, Florent Muslija; Fisnik Asllani, Vedat Muriqi

Turquía: Uğurcan Çakir; Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Samet Akaydin, Ferdi Kadioglu; Hakan Çalhanoglu, Ismail Yuksek; Baris Yilmaz, Arda Güler, Kenan Yildiz; Kerem Aktürkoğlu.

República Checa logró la remontada del día la semana pasada, cuando logró un agónico empate ante Irlanda tras ir perdiendo 0-2. En los penales (tras un suplementario sin emociones) también le tocó remontar, ya que había errado primero. No tendrán el brillo de otras épocas, ni los botines de oro de Nedved, Baros o Rosicky, pero los checos ya demostraron que no se rinden. Además, serán la única selección que volverá a jugar como local (las localías se determinaron por sorteo en noviembre pasado).

Del otro lado estará Dinamarca, la que mejor la pasó en las semifinales. Fue 4-0 en casa ante Macedonia del Norte, y, a pesar de que le goleada pudo (y debió) ser más grande, el reto que le espera en Praga el martes está varios escalones por arriba.

Posibles alineaciones:

República Checa: Matej Kovár, Tomás Holes, Robin Hranác, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Lukas Provod, Tomas Soucek, David Jurásek, Patrik Schick, Tomás Chory, Pavel Sulc.

Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Christian Norgaard, Joaquim Andersen, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Victor Froholdt, Mikkel Damsgaard; Rasmus Højlund.

El sistema de desempate seguirá siendo el mismo. Si hay igualdad en los 90 minutos reglamentarios se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de persistir el empate se jugará una tanda de penales.

Apenas terminen los encuentros en Europa (o no, si algún partido necesita tiempo suplementario), la acción se trasladará a México para el cierre del Torneo Clasificatorio de la FIFA, que reparte dos boletos para el Mundial.

La primera final será la que enfrente a la República Democrática del Congo y a Jamaica. Los africanos no jugaron la semifinal por tener mejor posición en el ranking FIFA, mientras que los caribeños pasaron bastantes dificultades ante un seleccionado menor como Nueva Caledonia, que mantuvo esperanzas hasta la última jugada.

5 p.m. de Miami.

2 p.m. de Los Ángeles.

3 p.m. de Ciudad de México.

4 p.m. de Bogotá.

6 p.m. de Buenos Aires.

10 p.m. de Madrid.

RD del Congo: M’Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bakambu, Wissa.

Jamaica: Blake; Webster, Pinnock, King, Latibeaudiere; Anderson, Hayden, Brooks; Ephron, Campbell, Cadamarteri.

Un poco más tarde llegará el turno de Bolivia, que quiere cumplir su sueño de volver a la Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (su última participación fue en Estados Unidos 1994).

La Verde cumplió con una emotiva jornada el jueves, cuando tuvo que remontar ante Suriname en las semifinales. La selección que dirige Óscar Villegas tuvo un buen partido y logró remontar el 0-1 en una ráfaga en los últimos 15 minutos de juego.

Esta vez tendrá un rival superior enfrente. Iraq llega a la final del repechaje sin haber jugado en semifinales, lo cual es una ventaja, aunque también sufrió una preparación accidentada, por así decirlo, dado que la guerra en Medio Oriente alteró los planes de los Leones de la Mesopotamia.

11 p.m. de Miami.

8 p.m. de Los Ángeles.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. (ya miércoles) de Buenos Aires.

4 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

Posibles alineaciones:

Iraq: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

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