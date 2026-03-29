Un buque petrolero con bandera de Rusia se acerca a Cuba en medio del embargo estadounidense

Por Patrick Oppmann y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un buque petrolero con bandera rusa estaría acercándose a las costas de Cuba y podría llegar en los próximos días, en medio de la profunda crisis energética que enfrenta la isla por el embargo de Estados Unidos que ha interrumpido la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, según Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El experto en energía indicó que la embarcación, el Anatoly Kolodkin, navega en dirección a Cuba y se encuentra a unas 14 horas de Nipe, una bahía en la costa norte de la isla en la provincia de Holguín, y aproximadamente a un día y medio del centro logístico petrolero de Matanzas, al noroeste del país. En sus estimaciones, Piñón señala que el trasbordo de crudo hacia la refinería de La Habana tomaría entre dos y cinco días adicionales desde su ubicación actual.

Según el sitio especializado de seguimiento marítimo MarineTraffic, el Anatoly Kolodkin se encontraba la tarde de este domingo en el mar Caribe con destino a Matanzas, adonde podría llegar este martes, según la estimación de la plataforma.

No está claro si Estados Unidos, que mantiene buques de la Guardia Costera patrullando en aguas internacionales al norte de Cuba, permitirá el paso del petrolero ruso. CNN contactó a la Guardia Costera, la cual remitió la solicitud de comentarios a la Casa Blanca, y a los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional, y espera respuesta.

CNN reportó hace más de una semana que el Anatoly Kolodkin estaba en camino a Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo. La firma de análisis marítimo Kpler dijo a CNN previamente que el petrolero ruso podría llegar a Cuba esta semana y tenía como destino el puerto de Matanzas.

Piñón explicó que, de procesarse en las refinerías cubanas, este crudo ruso podría producir unos 250.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir aproximadamente 12,5 días de demanda interna, aunque la utilización del combustible dependerá de las prioridades del gobierno cubano, como el apoyo a grupos electrógenos, transporte y agricultura, o su posible reserva para momentos de urgencia.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.

La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. Tan solo en el último mes, la isla ha sufrido dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades.

La falta de petróleo también ha afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha generado descontento entre la población. En algunas ciudades, han emergido protestas, inusuales en Cuba, con ciudadanos golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad.

La semana pasada, el Kremlin dijo que está en contacto con el Gobierno cubano para discutir posibles opciones de ayuda para la isla, aunque no mencionó petroleros con combustible en camino a Cuba.

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