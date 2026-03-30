El ataque a una sinagoga en Michigan fue un acto de terrorismo inspirado por Hezbollah, dice el FBI

Por Cindy Von Quednow y Holmes Lybrand, CNN

El ataque ocurrido a principios de este mes contra una sinagoga en West Bloomfield, Michigan, fue “un acto de terrorismo inspirado por Hezbollah que tenía como objetivo deliberado a la comunidad judía y al templo judío más grande de Michigan”, dijo el FBI en una conferencia de prensa el lunes.

El agresor, Ayman Ghazali, un ciudadano estadounidense naturalizado procedente del Líbano, embistió con una camioneta tipo pickup la sinagoga el 12 de marzo, mientras más de 100 niños asistían a la escuela en el interior.

Después de esperar en el estacionamiento de la sinagoga durante más de dos horas, dijeron las autoridades, Ghazali condujo el camión profundamente hacia el interior del edificio —atropellando a un agente de seguridad— antes de que el vehículo quedara atascado en un pasillo.

Los agentes de seguridad de la sinagoga comenzaron a intercambiar disparos con Ghazali, quien finalmente se disparó y murió dentro del camión. Durante el caos, el compartimento del motor del camión se incendió y causó daños extensos al edificio. El camión, dijeron los funcionarios, estaba lleno de explosivos y de un líquido inflamable que se cree que era gasolina.

No murió nadie más. Uno de los principales agentes de seguridad del templo resultó herido tras ser golpeado por el vehículo.

En los días posteriores al ataque, funcionarios estadounidenses dijeron que Ghazali aparecía en bases de datos del Gobierno federal como alguien con conexiones con “terroristas conocidos o sospechosos” asociados con el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano.

Una semana antes del ataque, miembros de la familia de Ghazali en el Líbano —incluidos dos de sus hermanos— murieron en un ataque aéreo israelí, mientras Estados Unidos e Israel entraban en su segunda semana de conflicto con Irán.

Las fuerzas israelíes dijeron que uno de sus hermanos, Ibrahim Muhammad Ghazali, era un comandante de Hezbollah encargado de gestionar las operaciones de armas en la unidad Badr del grupo apoderado de Irán.

La planeación del ataque comenzó días antes, dijo el FBI, intensificándose el 9 de marzo. Una revisión de la actividad en línea de Ghazali desde enero mostró búsquedas repetidas de medios de noticias pro‑Hezbollah e iraníes, así como videos relacionados con disparos y municiones.

A partir del 9 de marzo, dijo el FBI, siguió de cerca discursos y cobertura en vivo en los que participaba el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, junto con informes sobre una fatwa iraní —un dictamen religioso relativo a la ley islámica— que pedía una yihad total contra las fuerzas estadounidenses.

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