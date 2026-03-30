La guerra de Trump contra Irán está en una encrucijada decisiva

Análisis por Stephen Collinson, CNN

A un mes de iniciado, la guerra del presidente Donald Trump en Irán está en una encrucijada.

Un conflicto que se intensifica rápidamente podría ampliarse aún más con el despliegue de tropas terrestres estadounidenses y provocar un agravamiento de una conflagración económica mundial.

Pese a la insistencia de Trump en que Irán y Estados Unidos mantienen contactos “productivos”, no hay señales de que alguna de las partes tenga la destreza política para poner fin a la guerra. Irán ha negado que se estén llevando a cabo conversaciones directas. El aliado de Estados Unidos, Israel, aunque se espera que se alinee con Trump si se alcanza un alto el fuego, parece más resignado a la perspectiva de un enfrentamiento más prolongado.

Pero los altos costos del pulso tanto para Estados Unidos como para la República Islámica también dan motivos para esperar que la guerra pueda contenerse antes de que empeore aún más.

Pakistán tomó la iniciativa el domingo al encabezar un incipiente intento de terceros, junto con potencias de Medio Oriente, para buscar una salida. El esfuerzo tiene un mandato desalentador: tender puentes entre demandas finales antitéticas de un presidente estadounidense errático y un régimen iraní definido por su odio a Estados Unidos.

Esta guerra ya ha demostrado que Estados Unidos e Israel han devastado las fuerzas aéreas y la armada de Irán, así como gran parte de su capacidad para plantear amenazas externas existenciales. Pero hasta ahora no han logrado erradicar el régimen revolucionario que ha atormentado a ambos países durante décadas. La cuestión ahora es si alguien puede construir una vía de salida que prive a cualquiera de las partes de un nocaut, pero ofrezca incentivos políticos y estratégicos para que cada una pueda reivindicar su propia justificación.

Trump dijo la noche del domingo que Estados Unidos e Irán estaban hablando de forma indirecta y directa, y que Teherán había aceptado “la mayor parte” de las 15 exigencias que Washington había planteado para poner fin a la guerra. No dio detalles, y sus afirmaciones eran imposibles de verificar.

También pareció estar construyendo un marco engañoso para una victoria total de Estados Unidos, al argumentar que la muerte de altos dirigentes iraníes, incluido el ayatolá Alí Jamenei, equivalía a un “cambio de régimen”, aun cuando no hubiera habido ninguna disminución de la brutal represión contra civiles a quienes previamente había prometido proteger.

“Ya hemos tenido un cambio de régimen, si lo miran, porque el régimen fue diezmado, destruido, están todos muertos”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One. “El siguiente régimen está prácticamente muerto, y el tercer régimen… estamos tratando con gente diferente a cualquiera con la que se haya tratado antes”.

Es imposible que los externos tengan plena visibilidad de lo que ocurre en Irán. Pero la mejor estimación de muchos expertos en Irán es que, aunque muchos altos líderes clericales y militares han perecido, el régimen había descentralizado previamente el poder para asegurarse de poder sobrevivir a muertes de alto perfil y aún parece estar controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El domingo, Irán advirtió a Estados Unidos contra cualquier operación terrestre en su territorio. Su desafío ha llevado a algunos analistas a concluir que Teherán —pese a estar en clara desventaja militar— ahora ha tomado la iniciativa estratégica. Desde luego, no parece estar desesperado por un “acuerdo”, como afirma Trump.

El régimen de Irán se salvó con una maniobra clásicamente trumpiana: convirtió en arma un punto de influencia único para obtener ganancias económicas y geopolíticas al cerrar el estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento para la exportación de petróleo. Las repercusiones económicas están aumentando la presión sobre Trump dentro y fuera de Estados Unidos, mientras Irán se convierte en el más reciente adversario en contrarrestar la superioridad militar estadounidense con una respuesta asimétrica.

La guerra ya ha superado el umbral inferior del plazo de “cuatro a seis semanas” que la administración había esbozado inicialmente. La justificación de Trump —todavía difusa— para librar la guerra se ve acompañada por su incapacidad de señalar una vía de salida. El cierre del estrecho y las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, mientras tanto, dificultan que recurra a un recurso característico: una declaración unilateral de victoria. Por ello, se enfrenta a una decisión sombría, con ecos trágicos en la guerra moderna estadounidense: si escalar o no la guerra en busca de una salida.

Aun así, el sufrimiento que ambas partes soportarían si la guerra continuara significa que hay razones plausibles para hablar.

Irán está aislado; se ha convertido en un paria en su propia región; y ha sufrido daños catastróficos en su capacidad militar. Aunque ha demostrado una capacidad sostenida para atacar a Israel, instalaciones militares estadounidenses y Estados del Golfo aliados de Estados Unidos con misiles y drones, sus recursos son finitos y necesita con urgencia un alivio de sanciones para rescatar una economía devastada.

Un cese de los combates podría permitir a Irán afianzar su objetivo de supervivencia del régimen. Y al demostrar que puede cerrar el estrecho, podría haber creado un efecto disuasorio si Estados Unidos o Israel quisieran reanudar la guerra.

Trump también tiene buenas razones para poner fin a la guerra. Sus índices de aprobación se están desplomando, las acciones están cayendo y el malestar económico aumenta entre los votantes de las elecciones de medio mandato, que ya tienen dificultades para pagar alimentos y vivienda. El conflicto choca con un principio dominante de su movimiento “Estados Unidos primero”: no más guerras en el extranjero. Y su segundo mandato y su legado presidencial corren el riesgo de quedar consumidos.

Existen condiciones para una salida; en caso extremo. La cuestión es si un presidente estadounidense que apenas ha estado a la altura de su afirmación de ser el mejor negociador del mundo y un régimen iraní remanente que ha visto a sus principales líderes eliminados pueden mostrar la habilidad y la voluntad necesarias para ofrecerse mutuamente una salida que les permita salvar la cara.

La necesidad de que los combates se detengan quedó en evidencia cuando la guerra se expandió durante el fin de semana.

Los hutíes de Yemen —una milicia respaldada por Irán— lanzaron un ataque con misiles contra Israel en su primer gran movimiento del conflicto. No hubo víctimas, pero la acción aumentó la preocupación de que otra ruta marítima clave pudiera estar bajo amenaza.

“Creo que, si se quiere, el hecho de que los hutíes empiecen a atacar va a convertirse en el frente occidental de esta guerra”, dijo a Michael Smerconish de CNN el almirante retirado James Stavridis, ex comandante supremo aliado de la OTAN. Señaló que la capacidad de los hutíes para controlar el tráfico marítimo con destino al canal de Suez mientras el estrecho está cerrado era “un arma enorme apuntando a la cabeza de la economía global”.

Esto podría agravar los impactos económicos que ya se están sintiendo y que probablemente empeorarán a medida que los últimos barcos que salieron del golfo Pérsico antes de la guerra lleguen a sus destinos. En una señal del impacto global de la guerra, Filipinas ha declarado una emergencia energética nacional en medio de un creciente malestar político.

En otras señales de escalada, al menos 10 militares estadounidenses resultaron heridos en un ataque contra la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita. Irán prometió atacar universidades estadounidenses e israelíes, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel crear una zona de amortiguamiento de seguridad ampliada en Líbano.

En este sombrío contexto, la iniciativa diplomática más concreta hasta ahora se desarrolló en Islamabad. Pakistán acogió conversaciones en las que participaron Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Es un país poco común por mantener relaciones sólidas tanto con Washington como con Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo en un comunicado que su país “tendrá el honor de acoger y facilitar conversaciones significativas entre las dos partes en los próximos días”. Dos funcionarios de la administración Trump dijeron a CNN la semana pasada que eran posibles conversaciones en Pakistán. Pero no hay confirmación de que sean inminentes.

El USS Tripoli, un buque de asalto anfibio que transporta soldados de la Infantería de Marina, llegó a la región. Otra Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina está en camino desde la costa oeste de Estados Unidos. Se ha ordenado el despliegue de más de 1.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada.

La acumulación de fuerzas está muy lejos de constituir una fuerza de invasión. Pero analistas hablan de un posible asalto a la isla de Kharg —el epicentro de la industria petrolera de Irán en el norte del golfo Pérsico— u otras islas estratégicas críticas para la navegación a través del estrecho. Otra misión estadounidense de riesgo extremadamente alto podría buscar apoderarse de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido que podrían permitirle reconstituir su programa nuclear.

Pero la posibilidad de numerosas bajas estadounidenses en cualquier combate terrestre está agudizando el debate sobre la guerra en el país, donde incluso algunos legisladores leales a Trump están preocupados. Los demócratas, por su parte, están advirtiendo contra una escalada.

“Hay una razón por la que Donald Trump no se presenta ante el pueblo estadounidense para pedir aprobación para esta guerra. Es porque sabe lo que siente el pueblo estadounidense: que no quiere esto, que quiere un gobierno que se enfoque en ellos, en bajar los costos”, dijo el senador demócrata Andy Kim en “State of the Union” de CNN.

Esos costos potenciales en el campo de batalla y en casa solo subrayan las poco apetecibles opciones del presidente y la apuesta que hizo al decidir ir a la guerra en primer lugar.

La historia muestra que la mayoría de las guerras modernas terminan de forma más desordenada de lo que los presidentes predicen cuando las inician. Incluso si Trump ahora opta por la diplomacia en lugar de la escalada, esta guerra amenaza con socavar sus afirmaciones tajantes sobre la invulnerabilidad del poder de Estados Unidos y su propio dominio global.

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