Ladrones roban 12 toneladas de barras KitKat de un camión en Europa

Por Jack Guy, CNN

Unos ladrones robaron de un camión en Europa más de 400.000 barras de chocolate KitKat, con un peso aproximado de 12 toneladas.

Los dulces, fabricados por la empresa suiza Nestlé, fueron sustraídos mientras el vehículo distribuía las barras a lo largo de una ruta que iba desde una fábrica en el centro de Italia hasta Polonia, según informó KitKat en un comunicado.

“El vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, dice el comunicado.

En total se robaron 413.793 barras de KitKat, precisó la compañía. Cada una de ellas es rastreable mediante los números de lote impresos en el envase, por lo que KitKat ha solicitado a cualquier persona que encuentre una coincidencia que alerte a la empresa.

El comunicado también citó un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA que concluyó que el robo de cargas y el fraude en el transporte de mercancías están en aumento y se están volviendo cada vez más sofisticados.

“Siempre hemos animado a la gente a tomarse un respiro con KitKat, pero parece que los ladrones se han tomado el mensaje demasiado al pie de la letra y se han dado a la fuga con más de 12 toneladas de nuestro chocolate”, declaró un portavoz en el comunicado.

“Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema creciente para las empresas de todos los tamaños”, añadió el portavoz.

En un comunicado publicado en Instagram el domingo, KitKat agregó que “no existe ningún riesgo para la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado”.

Este no es el único robo masivo de chocolate que ha tenido lugar recientemente en Europa: en julio de 2023, un hombre británico fue condenado a 18 meses de prisión por robar 200.000 huevos de chocolate.

Joby Pool robó huevos Cadbury Creme Eggs por valor de miles de dólares tras irrumpir en una nave industrial y huir con el botín a bordo de un camión robado, según informó en su momento la agencia de noticias PA Media. Los huevos de chocolate con leche, rellenos de una “yema” de fondant amarillo y blanco, gozan de un estatus de culto en el Reino Unido y se comercializan durante el periodo de Pascua.

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