Los saudíes encontraron una vía de salida para parte del petróleo del mundo. Los hutíes podrían cerrarla de golpe

Por Anna Cooban, CNN

El mundo, hambriento de petróleo, obtuvo un modesto respiro a principios de este mes cuando Arabia Saudita comenzó a desviar millones de barriles de crudo —normalmente destinados a buques que transitan por el bloqueado estrecho de Ormuz— hacia su puerto del mar Rojo de Yanbu.

Pero durante el fin de semana, militantes hutíes respaldados por Irán entraron en la guerra en una escalada que amenaza con cortar incluso esa vía.

Cualquier cosa que ponga en peligro los flujos de petróleo saudí que salen por el mar Rojo ejercerá más presión al alza sobre los precios mundiales del petróleo, dijo Richard Bronze, cofundador y jefe de geopolítica de la firma de investigación Energy Aspects.

Hasta 4,6 millones de barriles por día se cargaron en buques en Yanbu durante las últimas dos semanas —más de tres veces el promedio de 2025—, según la firma de datos de transporte marítimo Vortexa.

Eso es una pequeña compensación por los 15 millones de barriles que el mundo deja de recibir cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado. Pero esos 4,6 millones de barriles bastan para sacudir la oferta y, en un mercado mundial del petróleo extremadamente sensible, estrangular otra ruta comercial crítica elevaría aún más los precios del petróleo y desencadenaría o agravaría la escasez local de combustible.

A finales de 2023, militantes hutíes ubicados en Yemen comenzaron a atacar buques comerciales que pasaban por el estrecho de Bab el-Mandeb —en el extremo sur del mar Rojo y que significa “Puerta de las Lágrimas” en árabe— en represalia por la guerra de Israel en Gaza. Los ataques llevaron a las navieras a usar una ruta más larga, añadiendo semanas a los viajes y obligándolas a gastar más en combustible, seguros y salarios de los marineros.

Durante los primeros 28 días de marzo, la cantidad de crudo que transitó por el estrecho de Bab el-Mandeb aumentó un 21 % en comparación con febrero, según Vortexa. Esos envíos son ahora objetivos potenciales de renovados ataques hutíes.

El precio del Brent, el referente mundial del petróleo, se ha disparado alrededor de un 50 % desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, para cotizar en torno a los US$ 110 por barril el lunes.

Si el estrecho de Bab el-Mandeb también se vuelve demasiado peligroso para que los petroleros lo crucen, es “muy probable” que el Brent se dispare por encima de los US$ 150 por barril en los próximos meses, lo que sería antes de lo que se pronostica actualmente, según Artem Abramov, jefe de investigación de petróleo y gas natural de Rystad Energy, una consultora.

El cierre de la vía marítima “simplemente romperá el sistema mucho más rápido”, dijo a CNN el lunes. “Incluso la mera amenaza de un cierre del mar Rojo probablemente impondrá una presión alcista continua sobre los seguros, el flete y, en última instancia, la mayoría de los referentes de precios del petróleo en los próximos días”.

Los hutíes entraron oficialmente en la guerra el sábado, cuando dispararon dos misiles hacia Israel. El día anterior, Mohammed Mansour, viceministro de información del Gobierno hutí, dijo a CNN que cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb “es una opción viable, y las consecuencias serán asumidas por los agresores estadounidenses e israelíes”.

Los hutíes cuentan con una amplia gama de armas, incluidos drones y misiles antibuque, lo que supone un enorme riesgo para los barcos que atraviesan el estrecho.

Para evitar la vía marítima, los petroleros que salgan de Yanbu —con la gran mayoría con destino a Asia— tendrían que tomar una ruta más indirecta y muchísimo más larga, viajando hacia el norte a través del Canal de Suez en el extremo norte del mar Rojo, hacia el oeste por el mar Mediterráneo, descendiendo por la costa occidental de África y cruzando el océano Índico.

“Si los hutíes empiezan a amenazar a los buques, entonces, como mínimo, esto añadirá varias semanas a los tiempos de viaje hacia Asia”, dijo Bronze, de Energy Aspects, a CNN. “Eso profundizaría el apretón de la oferta de crudo en Asia”.

Asia está soportando la peor parte del shock mundial de oferta de petróleo. La región depende de Medio Oriente para aproximadamente el 60 % de su petróleo, y los gobiernos han tomado medidas para conservar energía durante la crisis.

Filipinas, por ejemplo, ha declarado un estado de emergencia energética y acortó la semana laboral para algunos trabajadores del Gobierno a cuatro días, mientras que Corea del Sur ha aconsejado a los ciudadanos tomar duchas más cortas. Hasta ahora este mes, todo el petróleo que sale de Yanbu y pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb tenía como destino Asia, según Muyu Xu, analista sénior de crudo en Kpler, una empresa de datos comerciales y análisis.

Si algún ataque hutí llegara a bloquear efectivamente el estrecho, Xu dijo a CNN, los saudíes o bien empezarían a priorizar los envíos de crudo hacia la cercana Europa — privando así a Asia — o bien desviarían los petroleros hacia Asia a través del canal de Suez.

Xu dijo que muchas partes de Asia comenzarán a ver escasez de crudo en abril a medida que reduzcan sus existencias actuales. “Si no pueden obtener el crudo saudí a tiempo, eso hará que su estrechez de suministro a corto plazo sea aún peor”, añadió.

Los altos precios del petróleo son “un problema, pero lo más importante es que simplemente no pueden conseguir suficiente petróleo”, afirmó.

Con información de Tim Lister en Albi, Francia, y Nadeen Ebrahim en Abu Dhabi.

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