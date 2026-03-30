Se acortan las filas en los aeropuertos de EE.UU. a medida que los trabajadores de la TSA reciben sus salarios atrasados

Por Holly Yan, Tami Luhby y Chris Youd, CNN

Los tiempos de espera interminables en los aeropuertos se redujeron significativamente este lunes por la mañana, ya que decenas de miles de trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comenzaron a recibir el pago retroactivo después de más de un mes sin ingresos, lo que aparentemente hizo que menos personas faltaran al trabajo.

Los tiempos de espera de cuatro horas que afectaron a algunos aeropuertos la semana pasada se han reducido a apenas unos minutos.

Un empleado de la TSA en Houston dijo que por fin podrá comprar la comida, la gasolina y los medicamentos que necesita. Otros esperan pagar el alquiler atrasado antes de ser desalojados.

Sin embargo, una empleada de la TSA en Chicago afirmó el lunes por la mañana que aún no había recibido su salario. CNN se ha puesto en contacto con la TSA y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener información sobre cuándo los empleados recibirán la totalidad de los pagos que se les adeudan.

Aproximadamente 61.000 empleados de la TSA han estado trabajando sin cobrar desde que comenzó el cierre parcial del Gobierno el 14 de febrero. En conjunto, han dejado de percibir más de US$ 1.000 millones en salarios, por lo que algunos no han podido cubrir sus necesidades básicas. Incluso, varios se han visto obligados a buscar otros empleos.

No está claro con qué rapidez mejora la situación para los pasajeros de las aerolíneas.

El aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, epicentro de la situación, registró tiempos de espera de 75 minutos antes del amanecer del lunes, una cifra aún superior a los tiempos de espera habituales, pero muy inferior a las colas de varias horas de las semanas anteriores.

Las filas de seguridad en los principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York eran de menos de 30 minutos a primera hora del lunes. Los tiempos de espera en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington se redujeron a menos de diez minutos.

Los cuatro puntos de control de la TSA ya están abiertos en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington. El viernes, cuando solo la mitad de los carriles estaban abiertos, los tiempos de espera llegaron a ser de tres horas. Algunos pasajeros pasaron el control de seguridad el lunes en apenas unos minutos.

Pero algunos de los principales centros de conexión, incluido el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, han dejado de publicar los tiempos de espera.

“Debido a las condiciones federales actuales, se recomienda a los pasajeros que prevean al menos 4 horas o más para los controles de seguridad en vuelos nacionales e internacionales”, advertía el sitio web del aeropuerto Hartsfield-Jackson este lunes por la mañana. Sin embargo, las filas parecían cortas.

Incluso con el pago retroactivo, que lleva mucho tiempo pendiente, la plantilla de la TSA no será la misma. Alrededor de 500 trabajadores, o aproximadamente el 0,82 % del total, han renunciado desde que comenzó el cierre parcial del DHS.

Sin embargo, el número de agentes de la TSA que se ausentan del trabajo ha mejorado en los últimos días. Después de que 3.450 trabajadores no se presentaran a trabajar el jueves y 3.560 se ausentaran el viernes, la cifra se redujo a unos 2.800 el sábado, según datos del DHS.

Algunos empleados de la TSA han pagado artículos de primera necesidad agotando el límite de sus tarjetas de crédito, e incurriendo en recargos por pagos atrasados ​​que tampoco pueden afrontar.

Un agente de la TSA en Houston, que pidió permanecer en el anonimato para proteger su trabajo, dijo que ahora podrá comprar alimentos y pagar los préstamos que solicitó.

Otro funcionario del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston también recibió dos cheques de pago completos que no había recibido, pero no el resto del pago parcial.

El DHS anunció que comenzaría a pagar a sus empleados los salarios atrasados ​​el lunes, luego de que el presidente Donald Trump le ordenara el viernes a la agencia reanudar de inmediato los pagos. Sin embargo, algunos trabajadores cuestionan la directiva del presidente, especialmente en lo que respecta a si recibirán su próximo cheque de pago en dos semanas.

Los agentes de la TSA han sido percibidos durante mucho tiempo como peones políticos cuando los legisladores no logran ponerse de acuerdo sobre los paquetes de financiación y se producen cierres parciales del Gobierno.

“Se trata de un desastre natural causado por el Congreso”, declaró Johnny Jones, secretario-tesorero de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a los trabajadores de la TSA.

“El pago retroactivo no va a solucionar los problemas sistémicos”, afirmó. “En los últimos cinco meses, hemos estado cerrados el 50 % del tiempo”.

Jones afirmó que será difícil para los agentes de la TSA recuperarse del impacto de este cierre.

“La gran mayoría está devastada”, dijo. “Mis colegas me dicen: ‘Nuestras finanzas están arruinadas’”.

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Con información de Aaron Cooper, Pete Muntean, Steve Williams y Toni Odejimi, de CNN.