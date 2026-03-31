Ceci Flores confirma que restos hallados en una carretera son de su hijo Marco Antonio: “Hoy será cuando vuelva a casa”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, confirmó este martes que los restos hallados la semana pasada en una carretera de ese estado del norte de México corresponden a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien desapareció en 2019.

Flores dijo a CNN que a las 3:00 p.m., hora local (6:00 p.m, hora de Miami), tiene una cita en la Fiscalía de Sonora para que le entreguen los restos.

“Hoy será cuando mi hijo vuelva a casa”, señaló.

CNN contactó a la Fiscalía para pedir más información sobre el proceso y está en espera de respuesta.

La entrega de los restos ocurrirá una semana después de que estos fueron localizados en una carretera del área rural de Hermosillo, la capital de Sonora, según informó la Fiscalía el martes pasado. La institución agregó entonces que los restos serían llevados a exámenes criminalísticos, de antropología forense, de genética y de medicina legal para ser identificados.

Ese mismo día, Flores dijo entonces estar confiada en que los restos eran los de su hijo, debido a que fueron encontrados junto con algo de ropa que Marco Antonio llevaba cuando desapareció.

Cuatro días después, la noche del sábado, Flores publicó en X un video en el que expuso que aún no había resultados de ADN que permitieran identificar los restos, pero ella sería paciente.

“He estado en la Fiscalía por todos estos días”, dijo. “De verdad que (los restos) están muy desgastados, muy descalcificados. Entonces, vamos a esperar, no voy a perder la fe, voy a seguir de pie, voy a seguir en la lucha y no voy a descansar hasta que por fin me puedan entregar los restos de Marco Antonio”, insistió.

La espera de Flores se perfila a terminar la tarde de este martes, junto con una búsqueda que se ha extendido durante casi siete años, según ella misma ha relatado.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 cuando un grupo armado se lo llevó de su casa en la localidad de Bahía de Kino, Sonora. El hombre tenía entonces 31 años.

Flores también busca a otro de sus hijos, Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, un estado vecino de Sonora.

En la búsqueda de sus hijos, Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y se ha convertido en una figura emblemática de las familias que buscan a sus seres queridos en México.

A la fecha, en México hay más de 132.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional en la materia. La gran mayoría de los casos se ha registrado desde 2006, cuando el gobierno federal entonces encabezado por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) comenzó una ofensiva frontal contra el crimen organizado que, según numerosos especialistas, incrementó los niveles de violencia.

Tan solo en Sonora, actualmente hay más de 5.900 personas desaparecidas, dice el Registro Nacional. Los estados con más desapariciones son Estado de México, con más de 14.600; Tamaulipas, con más de 13.700, y Jalisco, con más de 12.700.

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Con información de Uriel Blanco, de CNN.