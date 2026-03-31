El Día de Cesar Chavez es ahora el Día de los Trabajadores Agrícolas. Esto dicen ellos sobre las acusaciones a su exlíder

Por Anabella González y Gonzalo Alvarado, CNN en Español

Una vez ícono indiscutido de los derechos laborales y civiles de la comunidad latina, la figura de Cesar Chavez, quien murió en 1993, se ha desmoronado en las últimas semanas a raíz de las acusaciones de presuntos abusos sexuales que pesan en su contra.

Lo que cada 31 de marzo se celebraba como el Día de Cesar Chavez, una jornada en la que se honraba a los trabajadores agrícolas al reconocer en el día de su cumpleaños al líder más importante por la lucha de sus derechos, se reconfigura ahora en una fecha en la que Chavez sigue ocupando la escena, aunque sin lugar a dudas desde un lugar totalmente distinto.

Las acusaciones contra Chavez se desprenden de una investigación de The New York Times, que reconstruyó que durante décadas el co-fundador del sindicato United Farm Workers (UFW, por sus siglas en inglés), presuntamente abusó sexualmente de niñas y mujeres, entre ellas de su aliada y compañera de lucha, Dolores Huerta, mientras lideraba el movimiento en Estados Unidos.

Desde entonces, se reconsideraron en todo el país los homenajes para el dirigente, se cubrieron estatuas que elogiaban su labor e incluso se renombraron calles en su honor en varias ciudades. Frente a esto, los trabajadores agrícolas buscan sostener y preservar la lucha de un movimiento que, dicen, trasciende a estas acusaciones.

Carolina llegó a Estados Unidos desde México hace 23 años, con apenas 16.

Siempre se dedicó a trabajar en los campos agrícolas en la cosecha de uva y arándanos, en el Valle Central de California. Es miembro del sindicato UFW hace 10 años y dice que sus condiciones de trabajo mejoraron notablemente.

“Me ha beneficiado mucho en lo económico, principalmente, y en lo del respeto, el respeto hacia el trabajador. En lo económico, antes trabajaba de lunes a domingo sin contrato y ganaba US$ 900. Cuando tuvimos nuestro contrato de unión, trabajamos de lunes a viernes y gano US$1.600”, dice Carolina a CNN.

Nacido en una familia mexicanoestadounidense, Chavez creció trabajando en granjas de ese estado de la costa oeste de Estados Unidos, donde su familia se dedicaba a los cultivos de lechuga, uvas, algodón, entre otros. Logró notoriedad como defensor de salarios justos y mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas en la década de 1960 y 1970, beneficios como los que menciona Carolina con los que hoy cuentan entre 8.000 y 10.000 personas que integran el sindicato, presente también en estados como Washington y Oregon.

“El movimiento somos nosotros los campesinos. No es una persona, no son dos, somos muchos”, dice Carolina al referirse a las acusaciones contra Cesar Chavez. Dice que al enterarse de la investigación lo primero que sintió no fue miedo, sino tristeza. “Me dio tristeza… tristeza porque nunca nos esperábamos nada de esto”.

Elogiado y reconocido por compañeros del movimiento y también por las máximas autoridades de Estados Unidos, el líder sindical fue un ícono emblemático por sus luchas laborales.

En 1994, un año después de su muerte a los 66 años, el entonces presidente Bill Clinton le otorgó póstumamente a Chavez la Medalla Presidencial de la Libertad. “Él era, para su propio pueblo, una figura de Moisés”, dijo Clinton al reconocerlo.

Desde 1995, California celebraba el 31 de marzo como día festivo en su honor, un día que en 2014 fue decretado como el Día de Cesar Chavez por Barack Obama con un monumento en el sitio donde fue sepultado. Al llegar a la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden puso un busto de Chavez entre las fotografías con su familia.

Ahora, todo lo que evoca a su legado está siendo cuestionado por respeto a las víctimas que denunciaron los abusos. CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones.

“Lo que representaba Cesar era un movimiento: el movimiento de los trabajadores agrícolas, el movimiento sindical, y es justo celebrar ese movimiento”, dijo días atrás el gobernador de California, Gavin Newsom, que firmó el proyecto de ley que sustituyó el nombre del Día de Cesar Chavez a Día de los trabajadores agrícolas.

Al interior del sindicato United Farm Workers se viven días difíciles, dice a CNN Teresa Romero, presidenta de la asociación sindical.

“Ha sido muy difícil para todos nosotros. Para nosotros (Cesar Chavez) siempre fue la imagen del movimiento. Es algo que nunca nos hubiéramos imaginado”, dice.

El sindicato y la Fundación Cesar Chavez anunciaron que habilitaban un canal confidencial para quienes quisieran compartir experiencias dolorosas, así como un proceso para implementar medidas de rendición de cuentas.

United Farm Workers llamó a sus integrantes a que, en lugar de participar en los eventos de este año, se sumaran a “eventos a favor de la justicia inmigratoria y actos de servicio en apoyo a los trabajadores agrícolas”,

Más de 60 personas fueron entrevistadas en relación a las acusaciones contra Chavez, informó The New York Times. Los casos de conducta sexual inapropiada incluyen menores y hasta la activista Dolores Huerta, reconocida figura del movimiento de los trabajadores agrícolas que decidió contar su testimonio al enterarse de que otras mujeres habían contado sus casos al Times.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque la construcción del movimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas constituían la obra de mi vida”, dijo Huerta en un comunicado difundido tras la publicación del reportaje periodístico. La creación de un sindicato “era el único vehículo para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que ni Cesar ni nadie más se interpusiera en ese camino”, agregó Huerta, hoy de 96 años.

Romero dice que el sindicato está revisando sus procesos con el departamento de Recursos Humanos para asegurarse de que abusos como los denunciados no vuelvan a ocurrir en el futuro.

“Queremos asegurarnos de que respetemos a estas sobrevivientes. Pedimos a todos que las respeten a ellas y a sus declaraciones”, dijo a CNN la presidenta del UFW, al tiempo que reconoció que Chavez “cometió acciones imperdonables”.

No obstante, los valores que impulsan al movimiento, fundado en base a la integridad, la lucha y al “sí se puede”, dice Romero, “no han cambiado” y seguirán adelante.

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Con información de Emma Tucker, Norma Galeana y Andy Rose, de CNN, y de la agencia AP.